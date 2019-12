EANS-Adhoc: voestalpine AG / Hohe einmalige Abschreibungen sowie Rückstellungen belasten Ergebnis des Geschäftsjahres 2019/20

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Gewinnprognose16.12.2019Linz - Das Ergebnis der voestalpine AG wird im laufenden Geschäftsjahr mitEinmaleffekten in Höhe von rund EUR 360 Mio. belastet. Diese Belastung umfasstim Wesentlichen Sonderabschreibungen aufgrund von Wertminderungen vonVermögensgegenständen (Impairment) und ist Ausfluss der im letzten Ausblickangekündigten Analyse möglicher Auswirkungen der geänderten globalenökonomischen Rahmenbedingungen auf die wesentlichen Geschäftsbereiche dervoestalpine. Zudem wurden in geringerem Umfang auch Vorsorgen für Risiken mitnegativen finanziellen Auswirkungen gebildet.Die Einmaleffekte reduzieren das EBIT und sind in einer Höhe von rd. EUR 80 Mio.auch EBITDA-wirksam. Der Vorstand rechnet aus heutiger Sicht für das laufendeGeschäftsjahr mit einem gerade noch positiven EBIT und einem operativen Ergebnis(EBITDA) in einer Größenordnung von EUR 1,2 Mrd.Angesichts dieser Ergebniserwartung wird der Vorstand dem Aufsichtsratvorschlagen, unter Berücksichtigung einer Dividendenrendite und einer PayoutRatio der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2019/20 eine der Situationangepasste und somit im Vergleich zum Vorjahr geringere Dividende zurBeschlussfassung vorzulegen.Rückfragehinweis:Peter FleischerHead of Investor RelationsTel.: +43/50304/15-9949Fax: +43/50304/55-5581mailto:peter.fleischer@voestalpine.comhttp://www.voestalpine.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: voestalpine AGvoestalpine-Straße 1A-4020 LinzTelefon: +43 50304/15-9949FAX: +43 50304/55-5581Email: IR@voestalpine.comWWW: www.voestalpine.comISIN: AT0000937503Indizes: WBI, ATXBörsen: WienSprache: DeutschWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/60326/4470722OTS: voestalpine AGISIN: AT0000937503Original-Content von: voestalpine AG, übermittelt durch news aktuell