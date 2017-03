EANS-Adhoc: immigon portfolioabbau ag / immigon portfolioabbau ag startet Verkauf von bis zu ca 9,92 Millionen Aktien der Raiffeisen Bank International AG durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren (21.3.2017)

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Sonstiges/Unternehmen21.03.2017DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNGNOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VONAMERIKA, NACH BZW INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA(S) ODER JAPAN(S)BESTIMMT.immigon portfolioabbau ag startet Verkauf von bis zu ca 9,92Millionen Aktien der Raiffeisen Bank International AG durch einbeschleunigtes Bookbuilding-Verfahren (21.3.2017)Der Vorstand von immigon portfolioabbau ag (vormals ÖsterreichischeVolksbanken-Aktiengesellschaft), Peregringasse 2, 1090 Wien, FN116476p ("immigon"), hat in Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zumAbbau von Vermögenswerten am 21.3.2017 beschlossen, beientsprechender Nachfrage bis zu rund 9,92 Millionen Aktien (die"Platzierungsaktien") der Raiffeisen Bank International AG ("RBI"),ISIN AT0000606306, zu verkaufen. Die Platzierungsaktien umfassen rund3,02% des von RBI begebenen Grundkapitals und umfassen den gesamtenAktienbestand von immigon (mittelbarer Aktienbesitz, gehalten vonUnternehmensbeteiligungs Gesellschaft mit beschränkter Haftung, einer100%igen Tochtergesellschaft der immigon) an RBI. DiePlatzierungsaktien werden ausschließlich institutionellen Investorenin einer Privat-platzierung im Rahmen eines beschleunigtenBookbuilding-Verfahrens (die "Platzierung") zum Erwerb angeboten, dasunmittelbar im Anschluss an diese Veröffentlichung gestartet werdenwird. Die endgültige Anzahl der zu platzierenden Aktien wird nachAbschluss des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und das Ergebnis derPlatzierung wird so rasch wie möglich danach bekannt gegeben. BNPPARIBAS und Erste Group betreuen die Platzierung als Joint GlobalCoordinators und Joint Bookrunners.Rechtliche Hinweise/Disclaimer Diese Bekanntmachung ist weder einAngebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung vonWertpapieren, insbesondere auch nicht in den Vereinigten Staaten vonAmerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, indenen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist. Diese Bekanntmachung istkein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staatenvon Amerika. Die hierin genannten Wertpapiere werden nicht und wurdennicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 inderzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") registriert unddürfen nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherigeRegistrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß denVorschriften des Securities Act verkauft oder zum Verkauf angebotenwerden. Es findet kein öffentliches Angebot der in dieserBekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten vonAmerika statt. Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapieredürfen in Australien, Kanada oder Japan oder an oder für Rechnung vonin Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personennicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Diese Bekanntmachungrichtet sich in Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumsausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinn vonArtikel 2(1)(e) der Richtlinie 2003/71/EG in der jeweils geltendenFassung sind. Die hier genannten Wertpa-piere werden ausschließlichaufgrund anwendbarer Ausnahmen von der Prospekt- oderRegistrierungspflicht angeboten werden.Pflichtinformationen gemäß Veröffentlichungs- und Meldeverordnung:Folgende Partizipationskapital-Emissionen der immigon sind zum Handelan einem gere-gelten Markt in Mitgliedstaaten des EuropäischenWirtschaftsraums zugelassen: ISIN: XS0359924643 EUR 500.000.000Perpetual Non Cumulative Participation Capital Certificates(emittiert auf treuhändischer Basis durch die Banque de Luxembourg)Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsenotierten Emissionender immigon sind: ISIN: AT000B056544, AT000B053442, AT000B115902,AT000B060462, AT000B059456 Die Emissionen der immigon sind anfolgenden Börsen zugelassen: Geregelter Freiverkehr der Wiener BörseAG Geregelter Markt der Luxemburger Börse Freiverkehr der BerlinerBörse Freiverkehr der Börse Stuttgart Open Market der Börse FrankfurtRückfragehinweis:Thomas Heimhoferimmigon portfolioabbau agMobil: +43 (0) 676 790 7890Mail to: thomas.heimhofer@immigon.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: immigon portfolioabbau agPeregringasse 2A-1090 WienTelefon: +43 (0)1 313 40-0Email: info@immigon.comWWW: www.immigon.comBranche: BankenISIN: AT000B056544, AT000B053442, XS0275528627, AT000B060462,AT000B115902Indizes:Börsen: Freiverkehr: Berlin, Stuttgart, Geregelter Markt: Luxembourg StockExchange, Geregelter Freiverkehr: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: immigon portfolioabbau ag, übermittelt durch news aktuell