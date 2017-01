EANS Adhoc: immigon portfolioabbau ag (deutsch)

EANS-Adhoc: immigon portfolioabbau ag / Immigon portfolioabbau ag beschließt die Kündigung der fix verzinsten, kündbaren nachrangigen Anleihe 2007 - 2027 ISIN AT000B053558 (17. Jänner 2017)

Die immigon portfolioabbau ag (vormals Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft), Peregringasse 2, 1090 Wien, Republik Österreich, FN 116476p ("immigon"), hat beschlossen die fix verzinste, kündbare nachrangige Anleihe 2007 - 2027 mit der ISIN: AT000B053558 per 08.02.2017 gemäß den Emissionsbedingungen zum Nennwert von 100% zu kündigen.

Pflichtinformationen gemäß Veröffentlichungs- und Meldeverordnung: Folgende Partizipationskapital-Emissionen der immigon sind zum Handel an einem geregelten Markt in Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums zugelassen: ISIN: XS0359924643 EUR 500.000.000 Perpetual Non Cumulative Participation Capital Certificates (emittiert auf treuhändischer Basis durch die Banque de Luxembourg)

Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsenotierten Emissionen der immigon sind: ISIN: AT000B056544, AT000B053442, AT000B115902, AT000B060462, AT000B059456

Die Emissionen der immigon sind an folgenden Börsen zugelassen: Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse AG Geregelter Markt der Luxemburger Börse Freiverkehr der Berliner Börse Freiverkehr der Börse Stuttgart Open Market der Börse Frankfurt

Rückfragehinweis: Thomas Heimhofer immigon portfolioabbau ag Mobil: +43 (0) 676 790 7890 Mail to: thomas.heimhofer@immigon.com

