EANS Adhoc: ams AG (deutsch)

Premstätten, Österreich (24. Januar 2017) - ams (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensor- und Analoglösungen, gibt den Abschluss der Transaktion zum Erwerb von 100% der Anteile an Heptagon sowie die entsprechende Kapitalerhöhung in Höhe von 11.011.281 neuen Aktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts bekannt. ams hatte am 24. Oktober 2016 die Unterzeichnung einer Vereinbarung zum Erwerb von Heptagon, dem weltweit führenden Anbieter von Hochleistungstechnologien für optisches Packaging und Mikrooptik, bekanntgegeben.

Die Vorabzahlung im Rahmen der Transaktion beinhaltet rund USD 64 Mio. in bar, 5.450.586 ams-Aktien aus derzeit gehaltenen eigenen Aktien sowie 11.011.281 neue Aktien aus genehmigtem Kapital. Die Kapitalerhöhung zur Schaffung der 11.011.281 neuen Aktien aus genehmigtem Kapital wurde heute in das Firmenbuch eingetragen und die Aktien sind ab morgen, 25. Januar 2017, zum Handel an der SIX Swiss Exchange zugelassen. Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien der ams AG beträgt damit 84.419.826 nennwertlose Stückaktien mit einem rechnerischen Nennwert von EUR 1,00 je Aktie.

Nach Eintrag ins Firmenbuch halten die verkaufenden Anteilseigner von Heptagon etwa 19,5% des gesamten eingetragenen Grundkapitals von ams. Die Anteilseigner unterliegen einem marktüblichen, gestaffelten Verkaufsverbot (Lock-up), das im zweiten Quartal 2018 ausläuft.

Über ams

ams ist international führend in der Entwicklung und Fertigung von Sensorlösungen und analogen ICs. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungen zu gestalten, und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zu ermöglichen.

Die hochwertigen Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision, Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerst niedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen, Sensoren, Sensorschnittstellen und Power Management-ICs für Kunden in den Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Automotive, Industrie und Medizintechnik.

ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global über 2.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kunden weltweit. ams ist an der SIX Swiss Stock Exchange börsennotiert (Tickersymbol: AMS). Weitere Informationen über ams unter www.ams.com

