EANS Adhoc: ams AG (deutsch)

ams AG / ams gibt erfolgreiche Platzierung einer Wandelanleihe in

Höhe von EUR 760 Millionen mit einer Laufzeit bis 2027 bekannt

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung.



Für den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

Finanzierung

27.10.2020

Premstaetten - NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG INNERHALB DER ODER IN

DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER AN U.S. PERSONEN, UND NICHT ZUR

VERTEILUNG INNERHALB ODER IN AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER JAPAN, ODER IN

JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT

UNTERSAGT SIND.

ams gibt erfolgreiche Platzierung einer Wandelanleihe in Höhe von EUR 760

Millionen mit einer Laufzeit bis 2027 bekannt

Premstätten, Österreich (27. Oktober 2020) -- ams (SIX: AMS), ein weltweit

führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt die erfolgreiche

Platzierung von garantierten Wandelschuldverschreibungen (die

"Wandelschuldverschreibungen") in Gesamtnennbetrag von EUR 760 Millionen mit

einer Laufzeit bis 2027 bekannt. Die Wandelschuldverschreibungen werden in neue

oder bestehende, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag in Höhe

von bis zu 10% des derzeit ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals,

wandelbar sein. Bezugsrechte bestehender ams Aktionäre zur Zeichnung der

Wandelschuldverschreibungen wurden ausgeschlossen. Der Nettoerlös der

Wandelschuldverschreibungen wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Nachdem heutigen Platzierungsverfahren wurde festgelegt, dass die

Wandelschuldverschreibungen einen Zinscoupon von 2,125% pro Jahr haben werden

und die anfängliche Wandlungsprämie bei 47,5% über dem Referenzaktienkurs von

CHF 20,1736, umgerechnet in Euro zum vorherrschenden Wechselkurs, liegt. Dies

entspricht einem anfänglichen Wandlungskurs von EUR 27,7209. Die

Wandelschuldverschreibungen werden eine Laufzeit von 7 Jahren haben und zu 100%

ihres Nennbetrags ausgegeben und zurückgezahlt. Sofern sie nicht zuvor

gewandelt, zurückgezahlt oder gekauft und gekündigt wurden, werden die

Wandelschuldverschreibungen zum Nennbetrag am 3. November 2027 zurückgezahlt.

Die Abwicklung der Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen wird am oder um den

3. November 2020 erwartet. Es wird ein Antrag gestellt, die

Wandelschuldverschreibungen in den Börsenhandel im Freiverkehr der Frankfurter

Wertpapierbörse einzubeziehen.

Die Wandelschuldverschreibungen werden ausschließlich institutionellen

Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika unter Bezugnahme auf

Regulation S (Kategorie 2) des United States Securities Act (Wertpapiergesetz)

von 1933 in der jeweils gültigen Fassung, sowie außerhalb Australiens, Kanadas,

Japans, Südafrikas und jeder anderen Jurisdiktion, in der Angebote oder Verkäufe

der Wertpapiere nach geltendem Recht verboten sind, sowie nicht gegenüber U.S.

Personen, angeboten.

Im Zusammenhang mit der Transaktion hat sich ams zu einem Lock-up von 90 Tagen

nach Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen vorbehaltlich üblicher Ausnahmen

verpflichtet.

HSBC, Morgan Stanley and UBS agieren als Global Coordinators und Joint

Bookrunners, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, and Unicredit

agieren als Joint Bookrunners.

Über ams

ams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung von

hochwertigen Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungen

zu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zu

ermöglichen.

Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision,

Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerst

niedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen,

Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden in

den Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik und

Automotive.

ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global rund 9.000 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kunden

weltweit. ams ist an der SIX Swiss Exchange börsennotiert (Tickersymbol: AMS).

Weitere Informationen über ams unter https://ams.com [https://ams.com/]

ams social media:

>Twitter [https://twitter.com/amsAnalog] >LinkedIn [https://www.linkedin.com/

company/ams-ag] >Facebook [https://www.facebook.com/amsAnalog] >YouTube [https:/

/www.youtube.com/user/amsAnalog]

ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams AG. Zusätzlich sind viele unserer

Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der

ams Group. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten

können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber

sein. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind zum

Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können ohne vorherige Ankündigung

geändert werden.

Disclaimer

Die Wandelschuldverschreibungen darf weder direkt noch indirekt in der Schweiz

im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes ("FIDLEG") öffentlich

angeboten werden und es wurde oder wird kein Gesuch um Zulassung der

Wandelschuldverschreibungen zum Handel an einem Handelsplatz (Börse oder

multilaterales Handelssystem) in der Schweiz gestellt. Diese Bekanntmachung

stellt weder einen Prospekt gemäß dem FIDLEG noch gemäß dem Schweizer

Obligationenrecht (in der unmittelbar vor Inkrafttreten des FIDLEG geltenden

Fassung) noch gemäß dem Kotierungsreglement der SIX Exchange Regulation oder

einem anderen Handelsplatz in der Schweiz dar.

Diese Bekanntmachung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten

von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer), Japan,

Australien, Südafrika oder einer anderen Rechtsordnung, in der eine solche

Bekanntmachung rechtswidrig sein könnte, veröffentlicht, verteilt oder

übertragen werden. Die Verbreitung dieser Bekanntmachung kann in bestimmten

Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein, und Personen, die im Besitz

dieses Dokuments oder anderer hierin erwähnter Informationen sind, sollten sich

über solche Einschränkungen informieren und diese beachten. Jede Nichteinhaltung

dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der Wertpapiergesetze einer solchen

Rechtsordnung darstellen.

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft oder einer ihrer

Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland,

Österreich oder einer anderen Rechtsordnung dar. Weder diese Bekanntmachung noch

deren Inhalt darf als Grundlage für ein Angebot in irgendeiner Rechtsordnung

dienen oder in Verbindung mit einem solchen Angebot als verbindlich angesehen

werden. Die angebotenen Wertpapiere werden und wurden nicht gemäß dem U.S.

Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act")

registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an eine U.S. Person weder

angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den

Registrierungsanforderungen des Securities Act befreit.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an Personen, die

(i) professionelle Anleger gemäß Artikel 19(5) der Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen

Fassung) (die "Order") sind, oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a)

bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem Eigenkapital, Vereine ohne

Rechtspersönlichkeit, etc. (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante

Personen" bezeichnet)). Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen

nicht aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument verlassen.

Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument

bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten

Personen unternommen.

In Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") richtet sich die

in dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung von Wertpapieren

ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne der Verordnung

(EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017

(Prospektverordnung) sind.

Die Wandelschuldverschreibungen sind nicht dazu bestimmt, Kleinanlegern im EWR

oder im Vereinigten Königreich angeboten, verkauft oder anderweitig zur

Verfügung gestellt zu werden, und sollten diesen auch nicht angeboten, verkauft

oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Für diese Zwecke bezeichnet ein

"Kleinanleger" eine Person, die eine (oder mehrere) der folgenden ist: (i) ein

Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Punkt (11) der MIFID II; (ii) ein

Kunde im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97 (in der geänderten Fassung der

"Versicherungsvertriebsrichtlinie"), sofern dieser Kunde nicht als

professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Punkt (10) der MIFID II

gelten würde. Folglich wurde kein Basisinformationsblatt erstellt, das gemäß der

Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (die "PRIIP-Verordnung") erforderlich ist, um die

Wandelschuldverschreibungen anzubieten oder zu verkaufen oder auf andere Weise

Kleinanlegern im EWR zur Verfügung zu stellen, und daher kann das Angebot oder

der Verkauf der Wandelschuldverschreibungen oder die anderweitige

Zurverfügungstellung an Kleinanleger im EWR oder im Vereinigten Königreich gemäß

der PRIIP-Verordnung rechtswidrig sein.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot oder einen Erwerb der

Wertpapiere oder eine Verbreitung dieser Bekanntmachung in einer Rechtsordnung

erlauben würden, in der eine solche Maßnahme ungesetzlich wäre. Personen, in

deren Besitz diese Bekanntmachung gelangt, sind verpflichtet, sich über solche

Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung bezüglich der Platzierung dar.

Anleger sollten einen professionellen Berater bezüglich der Eignung der

Platzierung für die betreffende Person konsultieren.

Diese Bekanntmachung kann zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Meinungen

und Prognosen in Bezug auf die erwarteten zukünftigen Ergebnisse des

Unternehmens enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Diese

zukunftsgerichteten Aussagen können durch die Verwendung von zukunftsgerichteter

Terminologie identifiziert werden, einschließlich der Begriffe "glaubt",

"schätzt", "geht davon aus", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird" oder

"sollte" oder jeweils deren negative oder andere Abweichungen oder vergleichbare

Terminologien. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen alle Angelegenheiten,

die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den

aktuellen Ansichten, Erwartungen und Annahmen der Führung des Unternehmens und

sind mit bedeutenden bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten

verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse,

Leistungen oder Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten

oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige

Leistungen oder Ergebnisse gelesen werden und sind nicht notwendigerweise genaue

Angaben darüber, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Alle hierin

enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der

Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung und

erwarten auch nicht, die hierin enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten

Aussagen oder Schlussfolgerungen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren

oder neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln oder Ungenauigkeiten zu

korrigieren, die nach dem Datum dieser Bekanntmachung offensichtlich werden, sei

es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen

Gründen. Wir übernehmen keinerlei Haftung in Bezug auf das Erreichen solcher

zukunftsgerichteter Aussagen und Annahmen.

Rückfragehinweis:

Moritz M. Gmeiner

Vice President Investor Relations

Tel: +43 3136 500-0

Fax: +43 3136 500-931211

Email: investor@ams.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: ams AG

Tobelbader Strasse 30

A-8141 Premstaetten

Telefon: +43 3136 500-0

FAX: +43 3136 500-931211

Email: investor@ams.com

WWW: www.ams.com

ISIN: AT0000A18XM4

Indizes:

Börsen: SIX Swiss Exchange

Sprache: Deutsch