EANS-Adhoc: ams AG / ams unterzeichnet Vereinbarung zum Erwerb des technologisch führenden VCSEL-Anbieters Princeton Optronics

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Fusion/Übernahme/Beteiligung16.03.2017Transaktion erweitert Wertschöpfungskette von ams bei optischenSensorlösungen für 3D-Sensorik und -Imaging in mobilen Anwendungen,Augmented/Virtual Reality (AR/VR) im Consumer-Markt sowieAutomotive-AnwendungenPremstätten, Österreich (16. März 2017) - ams (SIX: AMS), einweltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensor- undAnaloglösungen, hat eine Vereinbarung zum Erwerb von 100% der Anteilean Princeton Optronics, Inc., einem führenden Anbieter von VerticalCavity Surface-Emitting Lasers (VCSELs), in bar abgeschlossen.Princeton Optronics entwickelt und vermarktet Hochleistungs-VCSELs,die spezifische Differenzierungsmöglichkeiten in Anwendungen derBereiche Mobile, Consumer, Automotive und Industrial eröffnen. In denMärkten Mobile und Consumer setzt Princeton Optronics den Maßstab fürLeistungseffizienz und bietet eine exakte Kontrolle derStrahlstreuung, durch die wichtige Anwendungsvorteile realisiertwerden. In den Bereichen Automotive und Industrial erlaubt dieTechnologie von Princeton Optronics den Betrieb bei hohenTemperaturen und ermöglicht Pulslaser und Laser-Arrays mit hoherLeistung, die künftige Automotive- und Industrie-Anwendungenunterstützen. Es wird erwartet, dass der Einsatz von VCSELs inoptischen Sensorlösungen für die Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI)deutlich zunimmt. Eine stärkere Verbreitung von 3D-Sensorik inmobilen Anwendungen könnte das Wachstum des Marktes fürVCSEL-Lichtquellen in den kommenden Jahren noch beschleunigen.Princeton Optronics verfügt über eine ausgelagerte, auf hohe Voluminaausgelegte Zulieferkette mit Partnern in Taiwan, den USA undGroßbritannien. Das Unternehmen mit Sitz in Princeton, NJ (USA) und37 Beschäftigten hat eine laufenden Umsatz in der Größenordnung vonUSD 10 Mio. auf Jahresbasis und ist profitabel. Die Transaktionbeinhaltet eine Vorabzahlung von USD 53,3 Mio. in bar sowie einesubstantielle Besserungsvereinbarung in bar, die auf realisiertenUmsätzen 2017 und 2018 basiert und einen potentiellen Höchstumfangvon USD 75 Mio. hat. Der Abschluss der Transaktion wird abhängig vonbestimmten Genehmigungen und dem Eintritt gewisser in denVereinbarungen mit den Verkäufern definierter Bedingungen innerhalbder kommenden sechs Monate erwartet.Alexander Everke, CEO von ams, stellt fest, "Durch Erweiterung um dieIlluminationsquelle bauen wir die Angebotspalette von ams beioptischen Sensorlösungen stark aus, dabei wird der optische Pfad vonHeptagon und der Lichtsensor einschließlich Filter von ams abgedeckt.Mit diesem Portfolio kann ams nun komplette optische Lösungen mithöchster Differenzierung entwickeln und fertigen, die zukünftigeWachstumsfelder wie 3D-Sensorik und -Imaging für Mobilanwendungenoder autonomes Fahren im Automobilbereich bedienen. PrincetonOptronics ist bereits ein strategischer Partner von ams/Heptagon beioptischen Sensorprodukten, daher sehen wir eine Reihe möglicherkünftiger Synergien aus der hochattraktiven Kombination beiderUnternehmen."###Über amsams ist international führend in der Entwicklung und Fertigung vonSensorlösungen und analogen ICs. Unsere Mission ist es, die Welt mitSensorlösungen zu gestalten, und so die nahtlose Verbindung zwischenMensch und Technologie zu ermöglichen. Die Produkte von ams werden inAnwendungen eingesetzt, die höchste Präzision, Empfindlichkeit undGenauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerst niedrigenStromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasstSensorlösungen, Sensoren, Sensorschnittstellen und PowerManagement-ICs für Kunden in den Märkten Consumer,Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik und Automotive. ams mitHauptsitz in Österreich beschäftigt global über 3.300Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner fürmehr als 8.000 Kunden weltweit. ams ist an der SIX Swiss StockExchange börsennotiert (Tickersymbol: AMS). Weitere Informationenüber ams unter www.ams.comams social mediaTwitter https://twitter.com/amsAnalog oderLinkedIn https://www.linkedin.com/company/ams-agRückfragehinweis:Moritz M. GmeinerVice President Investor RelationsTel: +43 3136 500-31211Fax: +43 3136 500-931211Email: investor@ams.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: ams AGTobelbader Strasse 30A-8141 PremstaettenTelefon: +43 3136 500-0FAX: +43 3136 500-931211Email: investor@ams.comWWW: www.ams.comBranche: TechnologieISIN: AT0000A18XM4Indizes:Börsen: Amtlicher Markt: SIX Swiss ExchangeSprache: DeutschOriginal-Content von: ams AG, übermittelt durch news aktuell