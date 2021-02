EANS-Adhoc: ams AG / ams mit positivem Konzernergebnis und starkem Konzern-Cashflow im Gesamtjahr; Rekordgesamt-jahresumsatz und -ergebnis im ams-Geschäft; ams-Umsatz im 4. Quartal dank starkem Consumer-Geschäft

Weitere Suchergebnisse zu "AMS":

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Ausgewählte Finanzinformationen für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2020Quartalsbericht09.02.2021Premstaetten - (Fortsetzung Titel) ... unweit oberem Ende und bereinigte ams-EBIT-Marge am oberen Ende der Erwartungsspanne; verbesserter OSRAM-Ausblick,Vorbereitung der Umsetzung des BGAV; Umsatz des ams-Geschäfts im 1. Quartaltrotz Saisonalität über Vorjahr erwartet (Spannenmittelwert)Premstätten, Österreich (9. Februar 2021) -- ams (SIX: AMS), ein weltweitführender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt für das Gesamtjahr 2020positive Konzernergebnisse mit einem starken Konzern-Cashflow sowie einenRekordumsatz und ein Rekordergebnis des ams-Geschäfts bekannt. Trotz Covid-19verzeichnete das ams-Geschäft 2020 das beste Jahr seiner Geschichte mit einemUmsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr auf USD 2.291 Mio. und einem Anstieg desbereinigten operativen Ergebnisses (EBIT). Diese erfolgreiche Entwicklungberuhte insbesondere auf dem Consumer-Geschäft von ams. Im 4. Quartal erzieltedas ams-Geschäft einen sehr erfreulichen Umsatz von USD 681 Mio. nicht weitentfernt vom sowie eine bereinigte operative (EBIT) Marge am oberen Ende derErwartungsspanne, dabei betrug das bereinigte operativen Ergebnis (EBIT) 27% vomUmsatz oder USD 182 Mio. Eine sehr gute Nachfrage im Consumer-Markt und einestarke operative Performance waren die Haupttreiber der Ergebnisse des 4.Quartals. ams erwartet für das 1. Quartal typische saisonale Effekte im ams-Geschäft mit einem erwarteten Umsatz von USD 500-540 Mio.Die folgenden Ergebnisse beziehen sich auf den ams-Konzern und beinhalten dieErgebnisse der OSRAM Licht AG (OSRAM), die ams seit dem 1. Juli 2020 alsMehrheitsaktionär konsolidiert. Der Konzernumsatz für das Gesamtjahr 2020 betrugUSD 4.169 Mio., das ist ein Anstieg von 86% gegenüber 2019 unterBerücksichtigung von Konsolidierungseffekten. Im 4. Quartal lag derKonzernumsatz bei USD 1.679 Mio., das ist ein sequentieller Anstieg von 16%gegenüber dem 3.Quar­tal und von 138% gegenüber dem Vorjahresquartal unterBerücksichtigung von Konsolidierungseffekten. Die bereinigte[1]Konzernbruttogewinnmarge lag für 2020 bei 33% und für das 4. Quartal bei 35%,gegenüber 41% bzw. 45% im Jahr 2019. Die Konzernbruttogewinnmarge gemäß IFRS lagfür 2020 bei 30% und für das 4. Quartal bei 32%, gegenüber 38% bzw. 42% im Jahr2019.Das bereinigte1 operative Konzernergebnis (EBIT) betrug USD 550 Mio. bzw. 13%des Umsatzes für 2020 verglichen mit USD 468 Mio. bzw. 21% für 2019 sowie USD280 Mio. bzw. 17% des Um­satzes für das 4. Quartal und USD 200 Mio. bzw. 28% fürdas 4. Quartal 2019 (ohne Bereinigung: USD 164 Mio. bzw. 4% des Umsatzes für2020 und USD 155 Mio. bzw. 9% des Umsatzes für das 4. Quartal). Das bereinigte1Konzernnettoergebnis betrug USD 282 Mio. für 2020 gegenüber USD 434 Mio. für2019 sowie USD 180 Mio. für das 4. Quartal und USD 155 Mio. für das 4. Quartal2019 (ohne Bereinigung: USD -104 Mio. für 2020 und USD 52 Mio. für das 4.Quartal).Das bereinigte1 unverwässerte/verwässerte Konzern-Ergebnis je Aktie für 2020 lagbei CHF 1,13/ 0,98 bzw. USD 1,26/1,09 basierend auf 215.189.478/226.963.78Aktien und bei CHF -0,45/-0,52bzw. USD -0,50/-0,57 ohne Bereinigung (2019: CHF 5,02/4,90 bzw. USD 5,38/5,24basierend auf 80.261.853/81.864.338 Aktien, jeweils gewichteter Durchschnitt).Das bereinigte unverwässerte/verwässerte Konzern-Ergebnis je Aktie für das 4.Quartal lag bei CHF 0,59/0,46 bzw. USD 0,66/0,51 basierend auf 260.696.784/294.130.349 Aktien sowie bei CHF 0,18/0,10 bzw. USD 0,20/0,11 ohne Bereinigung(4. Quartal 2019: CHF 1,74/1,57 bzw. USD 1,89/1,71 basierend auf 81.104.760/86.007.105 Aktien, jeweils gewichteter Durchschnitt).Der operative Konzern-Cashflow war mit USD 835 Mio. für 2020 und USD 384 Mio.für das 4. Quartal sehr stark. Der Free Cashflow für den Konzern betrug USD 624Mio. für 2020 und USD 319 Mio. für das 4. Quartal. Die Nettoverschuldung desKonzerns lag zum 31. Dezember 2020 bei USD 2.030 Mio., dies entspricht einemKonzernverschuldungsgrad von 1,7x auf Basis Nettoverschuldung/bereinigtes1EBITDA, der damit niedriger ist als zuvor erwartet. Die liquiden Mittel am 31.Dezember 2020 beliefen sich auf USD 1.900 Mio. gegenüber USD 595 Mio. zumJahresende 2019 und spiegeln die kürzlich von ams begebene Wandelanleihe sowiedie Cashflow-Stärke des Konzerns wider.ams erzielte 2020 trotz der weltweiten Auswirkungen von Covid-19 einausgesprochen erfreuliches Konzernergebnis und schloss das Jahr mit einem sehrpositiven 4. Quartal ab. Das ams-Geschäft erreichte ungeachtet der Pandemiehistorische Rekorde bei Umsatz und bereinigtem operativen Ergebnis (EBIT) underzielte basierend auf seinem starken Consumer-Geschäft ein Wachstum für dasGesamtjahr. Im 4. Quartal zeigte das ams-Geschäft das erwartete starkesequenzielle Wachs­tum, dabei war der Umsatz dank sehr guter Consumer-Nachfragenicht weit vom oberen Ende der Erwartungsspanne entfernt. Die bereinigteoperative Profitabilität (EBIT) für das ams-Geschäft lag im 4. Quartal trotzgewisser negativer Währungseffekte am oberen Ende der Erwartungsspanne.ams begrüßt die sich verbessernde Performance des OSRAM-Geschäfts im 4. Quartal2020, die positiv zum Konzernergebnis beitrug, sowie den verbesserten Ausblickfür das Gesamtgeschäfts­jahr im OSRAM-Geschäft. ams ist erfreut über diezugrundeliegende erwartete positive Entwicklung der Endmarktnachfrage für OSRAM,die die führende Position von OSRAM im globalen Licht­emittermarkt und diestarke technologische Stellung von OSRAM bestätigt. ams plant, diese Vor­teilein den kommenden Jahren durch die geplante vollständige Integration von ams undOSRAM umfassend auszuschöpfen. Als unabhängige, börsennotierteTochtergesellschaft im Mehrheits­besitz von ams ist OSRAM als separatesBerichtssegment in den Konzernergebnissen enthalten.ams ist erfreut darüber, dass das erwartete ausgewogene Umsatzprofil desKonzerns bereits deutlich erkennbar ist, insbesondere angesichts der robustenConsumer-Nachfrage. Die Non-Consumer-Märkte trugen 63% und der Consumer-Markt37% zum Konzernumsatz im 2. Halbjahr 2020 bei gegenüber 13% bzw. 87% im 2.Halbjahr 2019. Sogar in den Konzernergebnissen für das Gesamt­jahr, die dasOSRAM-Geschäft für das 1. Halbjahr 2020 nicht beinhalten, machten die Non-Consumer-Märkte 52% und der Consumer-Markt 48% des Konzernumsatzes aus,verglichen mit 18% bzw. 82 % im Jahr 2019.ams bereitet die Umsetzung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags(BGAV) mit OSRAM vor, dem die OSRAM-Aktionäre im 4. Quartal zugestimmt haben. ImDezember wurden gegen den Beschluss der OSRAM-Aktionäre über die Zustimmung zumBGAV Rechtsmittel eingereicht, die die Eintragung verhindern. OSRAM hat in derZwischenzeit im Rahmen eines spezifischen gerichtlichen Verfahrens die Aufhebungder Sperre beantragt. ams erwartet daher, den BGAV in absehbarer Zeit umsetzenzu können. Auf Basis des BGAV wird ams die Integration bei­der Unternehmen aufeffiziente Weise vorantreiben können. ams plant, dank der komplementären Stärkenvon ams und OSRAM in den nächsten Jahren ein stark profitables kombiniertesUnter­nehmen zu schaffen. Durch mehrere erfolgreiche Finanzierungstransaktionenim Jahr 2020 hat ams eine umfassende langfristige Finanzierung zur Umsetzung desBGAV sowie für nachfolgende Schritte zur Realisierung der vollständigenIntegration von OSRAM sichergestellt. Die künftige finanzielle Flexibilität vonams wird zudem durch die erwartete laufende Barmittelgenerierung im Konzernunterstützt. OSRAM hat die Absicht bekannt gegeben, Ingo Bank im laufendenQuartal als CEO von OSRAM zu berufen, zudem ist Thomas Stockmeier zumAufsichtsratsvorsitzenden von OSRAM berufen worden. Seit Abschluss derTransaktion wurden neue Mitglieder auf vier Sitze im OSRAM-Aufsichtsrat berufenund ams erwartet eine Neuberufung auf einen weiteren Sitz im OSRAM Aufsichtsratim laufenden Quartal.Das ams-Geschäft des Konzerns ist ein weltweit führender Anbieter von optischerSensorik und bietet ein umfangreiches Portfolio hochwertiger Lösungen an. DasConsumer-Geschäft von ams ist ein bedeutender Lieferant von Sensorlösungen fürglobale Consumer-OEMs. Der Geschäftsbereich entwickelte sich im Jahr 2020 trotzder negativen Auswirkungen von Covid-19 sehr gut und hatte wichtigen Anteil amGeschäftserfolg des Konzerns. Diese positive Entwicklung spiegelte dieanhal­tend erfreuliche Consumer-Nachfrage wider, die sich auch im 4. Quartalfortsetzte. Mit dem Fokus auf Innovation deckt ams die Bereiche 3D-Sensorikeinschließlich VCSEL-Illumination undNIR-Bildsensorik, hochwertiges Display Management und Behind-OLED (BOLED)-Sensorik, ultrakompakte Annäherungssensorik, Spektral- und Biosensorik sowieweitere optischen Anwendungen ab. Das ams-Geschäft setzte seine umfangreichenF&E-Aktivitäten im vergangenen Jahr fort und brachte neue Produktlösungen aufden Markt.Das ams-Geschäft hat durch die Kombination von umfangreicher IP undSystemkompetenz eine bedeutende Marktstellung bei 3D-Sensortechnologien. Diebranchenführende Plattform bedient alle 3D-Architekturen, Structured Light (SL),Time-of-flight (iToF/dToF) und Active Stereo Vision (ASV). ams lieferte 2020bedeutende Volumina von 3D-Sensorikprodukten an führende Consumer-OEMs und bauteseine Position im Android-Markt aus. ams ist ein führender Anbieter vonIllumination für 3D-Sensorik in Mobilgeräten, basierend auf seinen Optik- undVCSEL-Technologien, und treibt die Entwicklung der 3D-Sensorik fürdifferenziertere Nutzungsarten voran. Als strategischer Schwerpunkt entwickeltdas ams-Geschäft 3D-Systemlösungen auf Basis seines erweiterten 3D-Portfolios,das auch NIR-Bildsensorik, SPAD-Sensorik, Algorithmen sowie System- undAnwendungssoftware umfasst.Bei rückseitiger 3D-Sensorik war das ams-Geschäft im vergangenen Jahr weiter inder Illumination für iToF-Systeme erfolgreich, die Erweiterungsfunktionen fürKameras unterstützen. Um die 3D-Sensorik für komplexe Anwendungen weiter zuentwickeln, konzentriert sich das ams-Geschäft auf die Entwicklung von 3D dToF,einer leistungsstarken Architektur für rückseitige und AR-orientierteFunktionen. Gemäß Kundenfeedback werden 3D dToF und AR Scan-Funktionen einenbedeutenden neuen 3D-Markt schaffen. Das breite 3D-Portfolio und diebranchenführende Systemkompetenz von ams bieten eine unerreichte Plattform, umInnovation bei 3D-dToF-Systemen voranzutreiben und attraktive Chancen in diesemMarkt zu nutzen. Das ams-Geschäft verzeichnet gute Fortschritte bei derEntwicklung seiner leistungsstarken 3D-dToF-Komplettlösung, die VCSEL-Illumination, Optik, hochauflösende SPAD-Sensorik, Algorithmen und Softwareintegriert. Im sonstigen dToF-Markt werden die 1D-dToF-Lösungen von ams beimehreren OEMs in Funktionen zur Verbesserung der Kameraleistung eingesetzt,zudem erwartet das ams-Geschäft des Konzerns eine weitere Marktdurchdringung fürseine 1D-dToF-Technologie.Das Consumer-Geschäft von ams verfolgt zudem die Behind OLED 3D-Technologie, dieeine herausragende Innovation in der frontseitigen 3D-Sensorik zurGesichtsauthentifizierung darstellen wird. Die BOLED-3D-Technologie wirdermöglichen, das 3D-Sensorsystem unsichtbar hinter dem OLED-Display zuplatzieren und Komponenten von der Gerätevorderseite zu eliminieren. Die hoheKompetenz bei BOLED-Lichtsensorik und die umfassende 3D-Systemexpertise sind derHinter­grund der Führungsposition des ams-Geschäfts in diesem neuen Markt. Dasams-Geschäft macht in seiner BOLED 3D-Entwicklung Fortschritte entlang einesTechnologiepfads, der eine Systemlö­sung für die technisch herausforderndeTechnologie realisiert. Das System umfasst dazu VCSEL-Illumination, NIR-Bildsensorik sowie entsprechende Software und Algorithmen. Das ams-Geschäft istin ersten Gesprächen mit führenden OLED-Anbietern, um wichtige technologischeAspekte zu adressieren, die die Kommerzialisierung der Technologie für diekommenden Jahre ermöglichen. Zu einem späteren Zeitpunkt plant ams zudem dieEvaluierung von BOLED 3D-Architekturen, die SL unterstützen.Das ams-Geschäft des Konzerns nimmt eine führende Stellung im Bereich DisplayManagement für Consumer-Geräte ein und lieferte im Jahr 2020 erneut hohe Mengenhochwertiger Umgebungslicht- und Annäherungssensoren. Die innovativen BOLED-Lösungen von ams für unsichtbare Sensorik hinter dem OLED-Display setzten ihrenMarkterfolg 2020 mit stärkerer Verbreitung bei wichtigen Android-OEMs fort. DasConsumer-Geschäft von ams ist zudem führend bei ultra-kompaktenAnnäherungssensoren und im Markt für drahtlose Ohrhörer erfolgreich. Diekamerabezogenen ams-Technologien automatischer Weißabgleich und Flimmererkennungzur Verbesserung der Bildqualität verzeichnen einen steigenden Einsatz beiSmartphone-OEMs. Als ein führender Anbieter von aktiver Geräuschunterdrückung imwachsenden Ohr- und Kopfhörermarkt gewann ams im vergangenen Jahr neue Kundenhinzu.Das Non-Consumer-Geschäft von ams war im vergangenen Jahr erheblich durch dieAuswirkungen von Covid-19 beeinträchtigt. Die im Vergleich zum Vorjahr deutlichschwächere Geschäftsentwick­lung begann sich im 2. Halbjahr bei Anzeichen einerNachfrageerholung zu verbessern. Das ams-Automobilgeschäft verzeichnete 2020eine insgesamt gedämpfte Entwicklung als Folge der starken Auswirkungen vonCovid-19 auf die weltweite Automobilnachfrage. Nach einer ausgesprochenschwachen Nachfrage im 1. Halbjahr erzielte das ams-Automobilgeschäft im 3. und4. Quartal bessere Ergebnisse, da sich Auftragstrends und Produktionsvoluminapositiv entwickelten. Das ams-Automobilgeschäft konzentriert sich auf Lösungenfür Sicherheit, Fahrerassistenz/autonomes Fahren, Positionsmessung undFahrwerkskontrolle für Tier-1-Zulieferer und OEMs weltweit. Das ams-Geschäft hateine starke Position im Bereich 3D LIDAR, einer wichtigen 3D-Sensorik- undAutomobiltechnologie, die die Entwicklung zum automatisierten und autonomenFahren ermöglicht. Leistungsstarke, nach Branchenstandard qualifizierte VCSEL-Arrays von ams übernehmen die Illumination in modernsten LIDAR-Architekturen.Das ams-Geschäft arbeitet mit mehreren LIDAR-Systemanbietern, unter anderem inNordamerika, zusammen und hat eine erfolgreiche Partnerschaft mit dem führendenLIDAR-Integrator IBEO. Die umfangreichen F&E-Aktivitäten wurden im Jahr 2020fortgesetzt. Das ams-Geschäft baut darüber hinaus eine starke Stellung beioptischer Sensorik im Fahrzeuginnenraum auf, wo Komfort- undSicherheitsfunktionen wie Fahrer- oder Sitzüberwachung auf großes Marktinteressestoßen. Das ams-Industriegeschäft entwickelte sich 2020 gemäß denzurückhaltenden Erwartungen, da die Auswirkungen von Covid-19 dieIndustrieinvestitionen weltweit zurückgingen ließen. Das ams-Geschäftprofitierte von seiner Führungsposition in Industrie- und Fertigungsautomation,HABA, industrieller Bildgebung und verwandten Märkten. Im 2. Halbjahrverbesserte sich die Geschäftsentwicklung im Vergleich zum schwachen 1.Halbjahr, da der Nachfragetrend eine Erholung auf regionaler Basis zeigt. Dankeiner branchenführenden Stellung bei Global Shutter-Bildsensoren treibt dasKnow-how von ams im Bereich Imaging die 3D-Systemkompetenz des ams-Geschäftsvoran, einschließlich 3D ASV.Das ams-Medizintechnikgeschäft zeigte 2020 vor dem Hintergrund von Covid-19 eineinsgesamt positive Entwicklung. ams bestätigte seine führende Position inmedizinischer Bildgebung für Computertomografie (CT), digitales Röntgen,Mammografie und Miniaturkamera-Endoskopie. Das ams-Geschäft profitierte 2020 vonder Nachfrage nach CT-Scannern für die Covid-19-Diagnostik und baute seinenErfolg auf dem wachsenden asiatischen CT-Markt aus. Angetrieben durchCovid-19 stellte ams eine hochinnovative Spektralsensoriklösung für medizinischeLateral Flow Tests (LFT), eine etablierte In-vitro-Diagnostikmethode für Virenund Bakterien, vor. In einem integrierten Testkit analysiert die Lösung LFT-Ergebnisse mit hoher Genauigkeit für eine schnelle, robuste Diagnostik am Point-of-Care. Im 4. Quartal begann der europäische Partner Senova mit derVorproduktion eines LFT-Testkit für den Covid-19-Antikörpernachweis und einnordamerikanischer Partner ist in der letzten Phase der Entwicklung eineshochsensitiven Covid-19-Antigentestkit. Das ams-Geschäft verfolgt weitereGeschäftsmöglichkeiten in Europa und Nordamerika und erwartet, dass digitaleLFT-Lösungen künftige Wachstumschancen im umfangreichen Markt für In-vitro-Testseröffnen. Im operativen Bereich des ams-Geschäfts stellte ams 2020 dieVolumenproduktion an allen Standorten trotz der Herausforderungen durch Covid-19sicher. Ungeachtet der Pandemie konnte das ams-Geschäft die Kundennachfrage imJahresverlauf vollständig erfüllen und erreichte eine hohe Produktionseffizienzund Fertigungsausbeute.Der Ausblick von ams für das 1. Quartal 2021 umfasst angesichts desZeithorizonts des Ausblicks von OSRAM und wie zuvor dargestellt allein das ams-Geschäft. ams erwartet für das ams-Geschäft trotz typischer Saisonalität einWachstum gegenüber dem Vorjahr im 1. Quartal in der Mitte der Erwartungsspanne.Basierend auf verfügbaren Informationen und der oben genannten Definitionerwartet ams im 1. Quartal einen Umsatz des ams-Geschäfts von USD 500-540 Mio.,das ist ein Wachstum von 4% gegenüber dem Vorjahresquartal in der Mitte derErwartungsspanne. ams erwartet eine bereinigte operative (EBIT) Marge des ams-Geschäfts im 1. Quartal von 20-22%. ams erwartet dabei, dass das ams-Consumergeschäft saisonale Volumeneffekte widerspiegelt und das Non-Consumergeschäft die jeweilige Endmarktdynamik reflektiert. Die vorstehendenErwar­tungen basieren auf der Annahme, dass keine weiteren unvorhergesehenennegativen Folgen vonCovid-19 eine bedeutende negative Auswirkung auf das Geschäft von ams habenwerden.Weitere Finanzinformationen zum Gesamtjahr 2020 und 4. Quartal 2020 stehen aufder Unternehmenswebsite unter https://ams.com/financial-reports [https://ams.com/financial-reports] zur Verfügung.###Über amsams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung vonhochwertigen Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungenzu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zuermöglichen.Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision,Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerstniedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen, Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden in den Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik und Automotive.ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global rund 8.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kunden weltweit. ams ist an der SIX Swiss Exchange börsennotiert (Tickersymbol: AMS). Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.[1] Bereinigt um akquisitionsbedingten, einmaligen Restrukturierungs- und Aufwand für aktienbasierte Vergütung sowie Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen.