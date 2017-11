EANS-Adhoc: ams AG / ams kündigt neues Aktienrückkaufprogramm mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren mit Start am 10. November 2017 an

Weitere Suchergebnisse zu "AMS":

Premstätten - Premstätten, Österreich (8. November 2017) - ams AG (SIX: AMS),ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, kündigt an,dass der Vorstand beschlossen hat, ein weiteres Aktienrückkaufprogramm für biszu 8,0% des Grundkapitals zu beginnen. Gestützt auf den Beschluss derHauptversammlung der ams AG vom 9. Juni 2017 können die zurückgekauften Aktiensowohl zur Bedienung von Aktienoptionen aus Mitarbeiteroptionsprogrammen, alsGegenleistung für den Erwerb von Unternehmen, zur Herabsetzung des Grundkapitalsdurch Einziehung eigener Aktien oder zur Weiterveräußerung verwendet werden.Basierend auf den aktuell 84.419.826 ausstehenden Inhaberaktien umfasst dasRückkaufvolumen maximal 6.753.586 Inhaberaktien.Der Rückkauf eigener Aktien soll über die ordentliche Handelslinie der SIX SwissExchange zum Marktpreis realisiert werden. Das Rückkaufprogramm wird am 10.November 2017 aufgenommen und dauert bis längstens 08. November 2019. ams AGbehält sich das Recht vor, das Rückkaufprogramm jederzeit zu beenden und istnicht verpflichtet, eigene Aktien unter diesem Aktienrückkaufprogramm zu kaufen.Die im UEK-Rundschreiben Nr. 1 enthaltenen Bedingungen werden eingehalten. DieBank J. Safra Sarasin AG, Basel (Schweiz), wurde beauftragt, den Aktienrückkaufdurchzuführen.Rückfragehinweis:Moritz M. GmeinerVice President Investor RelationsTel: +43 3136 500-31211Fax: +43 3136 500-931211Email: investor@ams.com