EANS-Adhoc: ams AG / ams kündigt einen teilweisen Rückkauf der Wandelschuldverschreibungen in USD, Laufzeit 2022, und/oder EUR, Laufzeit 2025, an

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------kein Stichwort06.11.2018Premstaetten - Premstätten, Österreich (6. November 2018) - ams AG (SIX: AMS)("ams"), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibtbekannt, dass ams teilweise Rückkäufe ihrer Wandelschuldverschreibungen in USD(fällig 2022) DE000A19PVM4 und/oder in EUR (fällig 2025) DE000A19W2L5 in einemUmfang von bis zu USD 100 Mio., entsprechend rund EUR 88 Mio., Marktwert ausMitteln der Gesellschaft, in Abhängigkeit von Marktkonditionen, beabsichtigt.Die Rückkäufe sollen möglichst zeitnah durchgeführt werden, sobald dieerforderlichen regulatorischen Genehmigungen, insbesondere nach den füröffentliche Rückkäufe zwingend geltenden Vorschriften des SchweizerischenÜbernahmerechts, vorliegen.Diese Ankündigung stellt keinesfalls eine Rücknahmeverpflichtung seitens ams darund ams behält sich vor, Angebote jeder Art ohne Angabe von Gründen abzulehnen.###Diese Ankündigung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen in dieserAnkündigung, sofern sie sich nicht auf historische Tatsachen beziehen, sindzukunftsgerichtete Aussagen, inklusive Aussagen bezüglich künftiger finanziellerund betrieblicher Entwicklungen und Ergebnisse sowie andere Prognosen, diezukunftsgerichtet sind oder subjektive Einschätzungen enthalten, einschließlichAussagen, die Worte wie «glaubt», «schätzt», «geht davon aus», «erwartet»,«beabsichtigt» und ähnliche Formulierungen enthalten. Solche zukunftsgerichtetenAussagen werden auf der Grundlage von Einschätzungen, Annahmen und Vermutungengemacht, die der Gesellschaft im gegenwärtigen Zeitpunkt als angemessenerscheinen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken, Unsicherheiten undAnnahmen behaftet. Diese Risiken, Unsicherheiten und Annahmen können dazuführen, dass die tatsächlich eintretenden Ereignisse, einschließlich dertatsächlichen Geschäfts-, Ertrags- und Finanzlage der Gesellschaft, wesentlichvon der prognostizierten Lage abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen indieser Ankündigung beruhen auf Angaben, die der Gesellschaft bei derenVeröffentlichung vorliegen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung,zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Ankündigung aufgrund neuer Informationen,künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren.DIE IN DIESER ANKÜNDIGUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZURVERÖFFENTLICHUNG, NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTENSTAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN BESTIMMT ODER IN ANDERENJURISDIKTIONEN, IN DENEN EINE VERÖFFENTLICHUNG BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT.DIESE ANKÜNDIGUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT NOCH DEN TEIL EINES ANGEBOTS ZUMVERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH DIE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUMKAUF VON WERTPAPIEREN DAR. INSBESONDERE WIRD DIESE ANKÜNDIGUNG NICHT IN DENVEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA VERÖFFENTLICHT UND DARF NICHT AN PERSONEN DERVEREINIGTEN STAATEN ODER PUBLIKATIONEN MIT EINER ALLGEMEINEN VERBREITUNG IN DENVEREINIGTEN STAATEN VERTEILT WERDEN. DIESE ANKÜNDIGUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOTVON WERTPAPIEREN DER AMS AG ODER EINER IHRER TOCHTERGESELLSCHAFTEN NOCH EINEAUFFORDERUNG ZUR ZEICHNUNG ODER ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER AMS AG ODER IHRERTOCHTERGESELLSCHAFTEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN DAR. DARÜBER HINAUS SIND DIEWERTPAPIERE DER AMS AG UND IHRER TOCHTERGESELLSCHAFTEN NICHT NACH DENWERTPAPIERGESETZEN DER VEREINIGTEN STAATEN REGISTRIERT UND DÜRFEN INNERHALB DERVEREINIGTEN STAATEN ODER AN U.S. AMERIKANER OHNE REGISTRIERUNG NACH ODER OHNEEINE ANWENDBARE BEFREIUNG VON DEN REGISTRIERUNGSANFORDERUNGEN DERWERTPAPIERGESETZE DER VEREINIGTEN STAATEN WEDER ANGEBOTEN, VERKAUFT ODERGELIEFERT WERDEN.###Über amsams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung vonHochleistungs-Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungenzu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zuermöglichen.Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision,Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerstniedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen,Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden inden Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik undAutomotive.ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global rund 10.000 Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kundenweltweit. ams ist an der SIX Swiss Stock Exchange börsennotiert (Tickersymbol:AMS). Weitere Informationen über ams unter www.ams.com [http://www.ams.com/]ams social media:>Twitter [https://twitter.com/amsAnalog] >LinkedIn [https://www.linkedin.com/company/ams-ag] >Facebook [https://www.facebook.com/amsAnalog] >YouTube [https://www.youtube.com/user/amsAnalog]Rückfragehinweis:Moritz M. Rückfragehinweis:
Moritz M. Gmeiner
Vice President Investor Relations
Tel: +43 3136 500-31211
Email: investor@ams.com

Emittent: ams AG
Tobelbader Strasse 30
A-8141 Premstaetten
WWW: www.ams.com
ISIN: AT0000A18XM4
Börsen: SIX Swiss Exchange
Sprache: Deutsch