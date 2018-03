EANS-Adhoc: ams AG / ams implementiert eine angepasste Struktur der Besserungsvereinbarung (Earn-out) mit Zustimmung von 100% der ehemaligen Heptagon-Anteilseigner, ...

Weitere Suchergebnisse zu "AMS":

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Die neue Earn-out-Struktur ersetzt die ursprünglicheBarmittel/Aktien-Kombination und sieht eine überwiegende Aktienausschüttung miteinem geringen ergänzenden Baranteil vorkein Stichwort27.03.2018Premstäetten - (Fortsetzung Titel) ... um höher als erwartete notwendigeInvestitionen zu berücksichtigenPremstätten, Österreich (27. März 2018) -- ams AG (SIX: AMS), ein weltweitführender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, hat sich mit 100% derehemaligen Heptagon-Aktionäre auf eine angepasste Struktur derBesserungsvereinbarung (Earn-out) verständigt, die überwiegend aus einerAktienausschüttung besteht. ams gab am 20. Februar 2018 bekannt, dass dieGesellschaft den ehemaligen Aktionären von Heptagon ein Angebot für einerevidierte, nur auf Aktien basierende Struktur der Besserungsvereinbarung(vorbehältlich einer Zustimmung der Aktionäre, die mindestens 60% derVorzugsanteile an Heptagon vertreten) unterbreitet hat, welche die höher alserwartet notwendigen Investitionen und Ressourcen berücksichtigt, die für dasHeptagon-Geschäft zur Realisierung der Umsatzpipeline 2017 erforderlich waren.Die Kernelemente der angepassten Struktur der Besserungsvereinbarung sind eineGesamtausschüttung von 3'855'082 ams-Aktien sowie eine ergänzendeBarausschüttung von USD 15 Mio. Durch die Hinzufügung eines begrenztenBaranteils konnte eine hundertprozentige Zustimmung seitens die Heptagon-Anteilseigner erzielt werden, so dass die endgültige Struktur derBesserungsvereinbarung im Vergleich zur ursprünglich vorgesehenen Kombinationvon Barmittelzahlung und ams-Aktien zu einem deutlich reduziertenBarmittelbedarf führt. Die Aktienausschüttung erfolgt wie bisher aus gehalteneneigenen Aktien des Unternehmens ohne Verwässerungseffekt aus neuen Aktien undhat keinen wesentlichen Einfluss auf die Gewinn- und Verlustrechnung.Die endgültige Struktur der Besserungsvereinbarung (Earn-out) wurde heuteimplementiert. Damit zusammenhängend wurden sämtliche ams-Aktien und Barmittel,die seit dem Closing der Transaktion am 24. Januar 2017 noch hinterlegt warenoder der gestaffelten Lock-up-Vereinbarung unterlagen, freigegeben und an dieehemaligen Heptagon-Aktionäre übertragen.###Über amsams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung vonHochleistungs-Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungenzu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zuermöglichen.Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision,Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerstniedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen,Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden inden Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik undAutomotive.ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global mehr als 11.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als8.000 Kunden weltweit. ams ist an der SIX Swiss Stock Exchange börsennotiert(Tickersymbol: AMS). Weitere Informationen über ams unter www.ams.com [http://www.ams.com/]ams social media:Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/amsAnalog [https://twitter.com/amsAnalog] oderteilen Sie uns unter https://www.linkedin.com/company/ams-ag [https://www.linkedin.com/company/ams-ag]Rückfragehinweis:Moritz M. GmeinerVice President Investor RelationsTel: +43 3136 500-31211Fax: +43 3136 500-931211Email: investor@ams.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: ams AGTobelbader Strasse 30A-8141 PremstaettenTelefon: +43 3136 500-0FAX: +43 3136 500-931211Email: investor@ams.comWWW: www.ams.comISIN: AT0000A18XM4Indizes:Börsen: SIX Swiss ExchangeSprache: DeutschOriginal-Content von: ams AG, übermittelt durch news aktuell