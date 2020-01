EANS-Adhoc: ams AG / ams hat die Beschlussvorschläge für die außerordentliche Hauptversammlung 2020 veröffentlicht

Weitere Suchergebnisse zu "AMS":

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Hauptversammlungen/Vorstandssitzungen03.01.2020Premstaetten - NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG(VOLLSTÄNDIG ODER TEILWEISE) IN ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN DIES EINEVERLETZUNG DER JEWEILIGEN RECHTSORDNUNG DARSTELLEN WÜRDEams hat die Beschlussvorschläge für die außerordentliche Hauptversammlung 2020veröffentlichtPremstätten, Österreich (3. Jänner 2020) -- ams (SIX: AMS), ein weltweitführender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, hat die Beschlussvorschlägevon Aufsichtsrat und Vorstand für die außerordentliche Hauptversammlung imZusammenhang mit der Übernahme von der OSRAM Licht AG am 24. Jänner 2020 auf derWebsite des Unternehmens veröffentlicht.Die Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats stehen dort unter http://bit.ly/36jqljC [http://bit.ly/36jqljC] und die Beschlussvorschläge des Vorstands unterhttp://bit.ly/2ZKGYlD [http://bit.ly/2ZKGYlD] zur Verfügung.###Über amsams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung vonHochleistungs-Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungenzu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zuermöglichen.Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision,Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerstniedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen,Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden inden Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik undAutomotive.ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global rund 9.000 Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kundenweltweit. ams ist an der SIX Swiss Exchange börsennotiert (Tickersymbol: AMS).Weitere Informationen über ams unter https://ams.com [https://ams.com/]ams social media:>Twitter [https://twitter.com/amsAnalog] >LinkedIn [https://www.linkedin.com/company/ams-ag] >Facebook [https://www.facebook.com/amsAnalog] >YouTube [https://www.youtube.com/user/amsAnalog]Wichtiger Hinweis:Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zurAbgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien von OSRAM ("OSRAM-Aktien"). DieBedingungen und weitere das Angebot der ams Offer GmbH, einem 100%-igenTochterunternehmen von ams, an die Aktionäre von OSRAM betreffende Bestimmungensind in der Angebotsunterlage dargelegt. Inhabern von OSRAM-Aktien wird dringendempfohlen, die Angebotsunterlage zu lesen und gegebenenfalls in Bezug auf diedarin enthaltenen Themen unabhängige Beratung zu suchen. Darüber hinaus istdiese Bekanntmachung weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zurAbgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien von ams.Die Verbreitung, Veröffentlichung, Verbreitung oder Verteilung dieserBekanntmachung kann in Rechtsordnungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschlandund der Schweiz gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die ihren Wohnsitz ineiner anderen Rechtsordnung haben oder einer anderen Rechtsordnungenunterliegen, sollten sich über die geltenden Anforderungen informieren und diesebeachten.Das Angebot wird in den Vereinigten Staaten von Amerika auf der Grundlage undunter Einhaltung von Section 14(e) des US Securities Exchange Act von 1934, derdiesbezüglichen Regulation 14E und unter Berücksichtigung der Ausnahme in Rule14d-1(d) abgegeben.Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mitdeutscher Marktpraxis erfolgt, können die ams Offer GmbH oder für sie tätigeBroker außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika und in Übereinstimmung mitanwendbarem Recht außerhalb des Angebots vor, während oder nach Ablauf derAnnahmefrist unmittelbar oder mittelbar OSRAM-Aktien erwerben bzw. entsprechendeVereinbarungen zum Erwerb abschließen. Dies gilt in gleicher Weise für andereWertpapiere, die ein unmittelbares Wandlungs- oder Umtauschrecht in bzw. einOptionsrecht auf OSRAM-Aktien gewähren. Diese Erwerbe können über die Börse zuMarktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandelten Konditionen erfolgen.Alle Informationen über diese Erwerbe werden veröffentlicht, soweit dies nachdem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigenRechtsordnung erforderlich ist.Die Aktien von ams sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US SecuritiesAct von 1933 (des "Securities Act") registriert worden und eine solcheRegistrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den USA nuraufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von derRegistrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kauf angebotenwerden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten vonAmerika findet nicht statt.Diese Bekanntmachung könnte Aussagen über ams und/oder ihre Tochterunternehmen(zusammen der "ams-Konzern") oder über OSRAM und/oder ihre Tochterunternehmen(zusammen der "OSRAM-Konzern") enthalten, die "in die Zukunft gerichteteAussagen" sind oder sein könnten. In die Zukunft gerichtete Aussagen beinhaltenunter anderem Aussagen, die typischerweise durch Wörter wie "davon ausgehen","zum Ziel setzen", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "glauben","hoffen", "abzielen", "fortführen", "werden", "möglicherweise", "sollten","würden", "könnten" oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnetsind. Ihrer Art nach beinhalten in die Zukunft gerichtete Aussagen Risiken undUnsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen oder von Umständen abhängen,die in der Zukunft möglicherweise eintreten oder auch nicht eintreten werden.Der ams-Konzern macht Sie darauf aufmerksam, dass in die Zukunft gerichteteAussagen keine Garantie dafür sind, dass solche zukünftigen Ereignisse eintretenoder zukünftige Ergebnisse erbracht werden und dass insbesondere tatsächlicheGeschäftsergebnisse, Vermögenslage und Liquidität, die Entwicklung desIndustriesektors, in dem der ams-Konzern und/oder der OSRAM-Konzern tätig sind,und Ergebnis oder Auswirkung des Erwerbs und damit zusammenhängender Themen aufden ams-Konzern und/oder OSRAM-Konzern wesentlich von denen abweichen können,die durch die in die Zukunft gerichteten Aussagen, die in dieser Bekanntmachungenthalten sind, gemacht oder nahegelegt werden. In die Zukunft gerichteteAussagen treffen eine Aussage allein zum Zeitpunkt ihrer Abgabe. Vorbehaltlichzwingender gesetzlicher Vorschriften übernimmt ams keine Verpflichtung, in dieZukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren oder öffentlich zu korrigieren, seies als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigenGründen.ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams AG. Zusätzlich sind viele unsererProdukte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken desams-Konzerns. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produktenkönnen Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhabersein. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind zumZeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können ohne vorherige Ankündigunggeändert werden.Rückfragehinweis:Moritz M. GmeinerVice President Investor RelationsTel: +43 3136 500-31211Fax: +43 3136 500-931211Email: investor@ams.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: ams AGTobelbader Strasse 30A-8141 PremstaettenTelefon: +43 3136 500-0FAX: +43 3136 500-931211Email: investor@ams.comWWW: www.ams.comISIN: AT0000A18XM4Indizes:Börsen: SIX Swiss ExchangeSprache: DeutschWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/106148/4482637OTS: ams AGOriginal-Content von: ams AG, übermittelt durch news aktuell