EANS-Adhoc: ams AG / ams gibt neues Übernahmeangebot für OSRAM zu EUR 41,00 je Aktie mit einer Mindestannahmeschwelle von 55% bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "AMS":

------------------Fusion/Übernahme/Beteiligung18.10.2019Premstaetten - NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG(VOLLSTÄNDIG ODER TEILWEISE) IN ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN DIES EINEVERLETZUNG DER JEWEILIGEN RECHTSORDNUNG DARSTELLEN WÜRDE* Zusammenschluss von ams und OSRAM schafft weltweit führenden Anbieter vonSensoriklösungen und Photonik mit erheblichen Vorteilen für Kunden* Bedeutender Entwicklungssprung für beide Unternehmen: Nutzung europäischerSensorik- und Beleuchtungstechnologie ermöglicht Wachstum, Margenverbesserungund weitere Investitionen* Als größter Aktionär von OSRAM mit einer direkten Beteiligung von 19,99% istams zuversichtlich für den Erfolg des hochattraktiven Angebots auf einemvollen Bewertungsniveau als beste Option für OSRAM-Aktionäre* Im Hinblick auf die Position als bedeutender Aktionär hat ams dieMindestannahmeschwelle auf 55% gesenkt* Angebotspreis von EUR 41,00 entspricht einer Prämie von 42% gegenüberunbeeinflusstem OSRAM Aktienkurs am 2. Juli 2019 (EUR 28,92)* Konstruktive Gespräche mit OSRAM auf Grundlage der Kooperationsvereinbarungmit Zusicherungen an Stakeholder und Schutzklauseln für OSRAM-Mitarbeiterund -Produktionsstätten in Deutschland* Kosten- und Umsatzsynergien in erwarteter laufender jährlicher Höhe von mehrals EUR 300 Mio. auf Vorsteuerbasis bedeuten signifikante Wertsteigerung* EUR 4,4 Mrd. zugesagte Brückenfinanzierung und EUR 1,6 Mrd. Kapitalerhöhungmit Bankübernahmevertrag ergeben erwarteten Pro-Forma-Verschuldungsgrad zumDezember 2019 von 4,5x oder 3,4x Nettoverschuldung/EBITDA, letzterer bereinigtum laufende SynergienPremstätten, Österreich (18. Oktober 2019) -- ams (SIX: AMS), ein weltweitführender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt bekannt, dass ams einneues Barübernahmeangebot für die OSRAM Licht AG ("OSRAM") für 100% desAktienkapitals von OSRAM zum Preis von EUR 41,00 pro Aktie ("Angebot") vorlegenwill. Das Angebot, das eine Prämie von 42% auf den unbeeinflussten OSRAM-Aktienkurs von EUR 28,92 zum 2. Juli 2019 darstellt, wird von der ams OfferGmbH, einer neu gegründeten, hundertprozentigen Tochtergesellschaft der ams,unterbreitet. ams ist der größte Aktionär von OSRAM mit einer direktenBeteiligung von 19,99%, die ams außerhalb des Angebots nicht überschreiten wird.Aufgrund der Position von ams als Aktionär hat ams die Mindestannahmeschwelleauf 55% gesenkt.Erfolgreicher Weg nach vorn für ams und OSRAMDer Zusammenschluss von ams und OSRAM ermöglicht ams die Schaffung einesweltweit führenden Anbieters von Sensoriklösungen und Photonik mit einem Umsatzvon rund EUR 5 Mrd. Dies erlaubt ams einen schnelleren Markterfolg bei neuenbahnbrechenden optischen Lösungen, beschleunigt die Diversifizierung desUmsatzes von ams, stärkt die weltweite Fertigungspräsenz mit klaren Skalen- undKostenvorteilen und nutzt die komplementären Vertriebsstärken beider Unternehmenzur besseren Marktdurchdringung. Diese Kombination stellt einen erfolgreichenWeg nach vorn für OSRAM, seine Mitarbeiter und Aktionäre dar, da sie eineüberzeugende Technologieplattform und ein stärkeres kombiniertes Unternehmenschafft. Mit dem Ziel, profitables Wachstum zu ermöglichen, wird die Kombinationdie Markteinführung neuer Lösungen beschleunigen und die Einsatzmöglichkeitender Produkte in allen Endmärkten erhöhen. Das Angebot steht außerdem im Einklangmit den Kriterien, die ams für große Transaktionen bekanntgegeben hat, das heißtes ist strategisch überzeugend, nachweislich wertsteigernd, hat eine positiveErgebniswirkung, ist mit einer nachhaltigen Kapitalstruktur erreichbar und passtzum Finanzmodell von ams."Wir freuen uns, die Vorlage des neuen Übernahmeangebots zum Erwerb von OSRAMbekannt zu geben und damit unsere erklärte Absicht zu erfüllen, die Transaktionweiterzuverfolgen", sagt Alexander Everke, CEO von ams. "Wir sind überzeugt,dass unser Angebot erfolgreich sein wird, da es einen sehr attraktiven Preis zueinem vollen Bewertungsniveau bei klarer Annahmeschwelle bietet. Als bedeutenderOSRAM-Aktionär mit einer Beteiligung von 19,99% sind wir zudem davon überzeugt,dass dieses Angebot die beste verfügbare Option für die Aktionäre von OSRAM ist.Die strategische Logik, einen weltweit führenden Anbieter von Sensorlösungen undPhotonik mit starken europäischen Wurzeln zu schaffen, ist unverändert undbietet eine überzeugende Chance für OSRAM, ams und unsere Aktionäre.Wir führen konstruktive Gespräche mit OSRAM, um die bestehendeKooperationsvereinbarung zu aktualisieren und unterstreichen damit unsereZusicherungen für Mitarbeiter und Produktionsstandorte in Deutschland. Wirbegrüßen die fruchtbaren Gespräche mit dem Management und dem Aufsichtsrat vonOSRAM und sehen der Zusammenarbeit mit dem derzeitigen OSRAM-Vorstand positiventgegen, um unsere strategische Vision umzusetzen."Umfangreiche Zusicherungen an Stakeholderams und OSRAM streben eine Aktualisierung der bestehendenKooperationsvereinbarung an und bauen dabei auf den verbindlichen, umfassendenVerpflichtungen zum Schutz der OSRAM-Mitarbeiter und -Produktionsstandorte inDeutschland auf. ams bekräftigt sämtliche am 21. August 2019 eingegangenenVerpflichtungen, die umfassen, dass ams die bestehenden deutschenProduktionsstandorte von OSRAM für einen Zeitraum von mindestens 3 Jahrenweiterführen wird (Standortsicherung), Arbeitsplätze in der Fertigung undEntwicklung in Deutschland schaffen, München als Co-Hauptsitz der gemeinsamenGruppe mit starker Präsenz für globale Unternehmensfunktionen festlegen, diebestehenden Betriebsvereinbarungen, Tarifverträge und ähnliche Vereinbarungen inDeutschland fortsetzen und sicherstellen wird, dass die Pensionspläne von OSRAMunverändert bleiben. Daneben umfasst das Konzept von ams für die erfolgreicheIntegration beider Unternehmen OSRAM sowie seine Interessensgruppen, darunterGewerkschaften und Arbeitnehmervertreter.Finanziell attraktive TransaktionDie Transaktion führt zu einer deutlichen Wertsteigerung durch Kosten- undUmsatzsynergien in einer erwarteten laufenden jährlichen Höhe auf Vorsteuerbasisvon EUR 240 Mio. bzw. EUR 60 Mio. Die erwarteten Synergien bei Produktionskosten(COGS-Synergien) von mehr als EUR 120 Mio. beziehen sich in erster Linie auf dieKonsolidierung und Optimierung der globalen Produktionspräsenz. Die erwartetenoperativen Kostensynergien von mehr als EUR 120 Mio. resultieren vor allem auseiner Zusammenführung von Verwaltungsfunktionen, IT- und F&E-Programmen. Dieerwarteten Umsatzsynergien, die in einem Vorsteuerwert von mehr als EUR 60 Mio.resultieren, ergeben sich aus der Verbesserung der Marktdurchdringung aufgemeinsamer Basis. ams geht davon aus, dass der Großteil dieser Synergieninnerhalb der ersten 24 Monate nach Abschluss der Transaktion gehoben werdenkann, unabhängig von der letztendlichen Beteiligungshöhe von ams an Osram. Umdiese Synergien zu realisieren, erwartet ams einmalige Integrationskosten vonca. EUR 400 Mio. Längerfristig erwartet ams signifikante Umsatzsynergien durchdie gemeinsame schnellere Erschließung neuer Geschäftsfelder für optischeLösungen und Photonik.Das Angebot bewertet OSRAM mit einem Unternehmenswert von EUR4,6 Milliarden, wasdem 8,1-fachen bereinigten EBITDA zum September 2019 bereinigt um laufendeKosten- und Erlössynergien (EUR 565 Mio.) und dem 17,3-fachen bereinigten EBITDAzum September 2019 auf Basis von Konsensus-Schätzungen (EUR 265 Mio.) undentspricht. Das Angebot soll nach Erwartung das Ergebnis je Aktie von ams unterBerücksichtigung von Kostensynergien ab dem ersten Jahr nach Abschluss derTransaktion positiv beeinflussen. Die Transaktionsrendite, einschließlich derKostensynergien, liegt nach Erwartung von ams ab dem zweiten Jahr nach Abschlussüber den durchschnittlichen Kapitalkosten von ams.Nachhaltige FinanzierungsstrukturDie Finanzierung des Angebots wird durch eine von HSBC, UBS und BAML vollständiggarantierte Brückenfinanzierung in Höhe von EUR 4,4 Mrd. gesichert. amsbeabsichtigt, die Brücken­finanzierung durch eine Kombination aus Eigen- undFremdkapitalemissionen zu refinanzieren. ams plant, EUR 1,6 Mrd. (in CHFbegeben) neues Eigenkapital aufzunehmen, das von HSBC und UBS vollständigübernommen worden ist, hauptsächlich in Form einer Bezugsrechtsemission undanderer eigenkapitalgebundener Instrumente. Bei Pro-forma-Berücksichtigung derAktienemission in Höhe von EUR 1,6 Mrd. geht ams davon aus, dass sich durch dieTransaktion ein erwarteter Pro-forma-Verschuldungsgrad zum Dezember 2019 vonrund 4,5x Nettoverschuldung/EBITDA bzw. 3,4x Nettoverschuldung/EBITDA bereinigtum Umsatzsynergien ergibt. ams erwartet, dass die Verschuldung aufgrund deserwarteten starken Cashflow-Profils der kombinierten Gruppe schnell abgebautwird.ZeitplanVorbehaltlich der Zustimmung der deutschen Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beabsichtigt ams, die vierwöchigeAngebotsfrist bis spätestens Ende Oktober beginnen zu lassen. Das Angebotunterliegt den üblichen Abschlussbedingungen einschließlich behördlicherGenehmigungen. ams geht davon aus, die Transaktion in der ersten Hälfte deskommenden Jahres abzuschliessen.BeraterUBS ist gemeinsam mit HSBC Lead Financial Adviser im Rahmen der Transaktion.Bank of America Merrill Lynch berät den Aufsichtsrat von ams. Linklaters,Schellenberg Wittmer und Herbst Kinsky sind die Rechtsberater von ams. Brunswickist der Kommunikationsberater für ams. PwC hat finanzielle Due Diligencedurchgeführt und ams in Rechnungslegungs- und Steuerfragen beraten.###Über amsams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung vonHochleistungs-Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungenzu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zuermöglichen.Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision,Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerstniedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen,Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden inden Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik undAutomotive.ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global rund 9.000 Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kundenweltweit. ams ist an der SIX Swiss Stock Exchange börsennotiert (Tickersymbol:AMS). Weitere Informationen über ams unter https://ams.com [https://ams.com/]ams social media:>Twitter [https://twitter.com/amsAnalog] >LinkedIn [https://www.linkedin.com/company/ams-ag] >Facebook [https://www.facebook.com/amsAnalog] >YouTube [https://www.youtube.com/user/amsAnalog]Wichtiger Hinweis:Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zurAbgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien von OSRAM ("OSRAM-Aktien"). DieBedingungen und weitere das Angebot der ams Offer GmbH (derzeit noch firmierendunter Blitz F19-566 GmbH), einem 100%-igen Tochterunternehmen von ams, an dieAktionäre von OSRAM betreffende Bestimmungen werden in der Angebotsunterlagedargelegt, die nach Gestattung ihrer Veröffentlichung durch die Bundesanstaltfür Finanzdienstleistungsaufsicht veröffentlicht werden wird. Inhabern vonOSRAM-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage zu lesen undgegebenenfalls in Bezug auf die darin enthaltenen Themen unabhängige Beratung zusuchen. Darüber hinaus ist diese Bekanntmachung weder ein Angebot zum Verkaufnoch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien von ams.Die Verbreitung, Veröffentlichung oder Verteilung dieser Bekanntmachung kann inRechtsordnungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und der Schweizgesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die ihren Wohnsitz in einer anderenRechtsordnung haben oder einer anderen Rechtsordnung unterliegen, sollten sichüber die geltenden Anforderungen informieren und diese beachten.Das Angebot wird in den Vereinigten Staaten von Amerika auf der Grundlage undunter Einhaltung von Section 14E des US Securities Exchange Act von 1934, derdiesbezüglichen Regulation 14E und unter Berücksichtigung der Ausnahme in Rule14d-1(d) gemacht werden.Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mitdeutscher Marktpraxis erfolgt, können die ams Offer GmbH (derzeit nochfirmierend unter Blitz F19-566 GmbH), mit ihr verbundene Personen und/oder fürsie tätige Broker außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika und inÜbereinstimmung mit anwendbarem Recht außerhalb des Angebots vor, während odernach Ablauf der Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar OSRAM-Aktien erwerbenbzw. entsprechende Vereinbarungen zum Erwerb abschließen. Dies gilt in gleicherWeise für andere Wertpapiere, die ein unmittelbares Wandlungs- oderUmtauschrecht in bzw. ein Optionsrecht auf OSRAM-Aktien gewähren. Diese Erwerbekönnen über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandeltenKonditionen erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe würdenveröffentlicht, soweit dies nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland odereiner anderen einschlägigen Rechtsordnung erforderlich ist.Die Aktien von ams sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US SecuritiesAct von 1933 (des "Securities Act") registriert worden und eine solcheRegistrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den USA nuraufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von derRegistrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kauf angebotenwerden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten vonAmerika findet nicht statt.Diese Bekanntmachung könnte Aussagen über ams und/oder ihre Tochterunternehmen(zusammen der "ams-Konzern") oder über OSRAM und/oder ihre Tochterunternehmen(zusammen der "OSRAM-Konzern") enthalten, die "in die Zukunft gerichteteAussagen" sind oder sein könnten. In die Zukunft gerichtete Aussagen beinhaltenunter anderem Aussagen, die typischerweise durch Wörter wie "davon ausgehen","zum Ziel setzen", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "glauben","hoffen", "abzielen", "fortführen", "werden", "möglicherweise", "sollten","würden", "könnten" oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnetsind. Ihrer Art nach beinhalten in die Zukunft gerichtete Aussagen Risiken undUnsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen oder von Umständen abhängen,die in der Zukunft möglicherweise eintreten oder auch nicht eintreten werden.Der ams-Konzern macht Sie darauf aufmerksam, dass in die Zukunft gerichteteAussagen keine Garantie dafür sind, dass solche zukünftigen Ereignisse eintretenoder zukünftige Ergebnisse erbracht werden und dass insbesondere tatsächlicheGeschäftsergebnisse, Vermögenslage und Liquidität, die Entwicklung desIndustriesektors, in dem der ams-Konzern und/oder der OSRAM-Konzern tätig sind,und Ergebnis oder Auswirkung des Erwerbs und damit zusammenhängender Themen aufden ams-Konzern und/oder OSRAM-Konzern wesentlich von denen abweichen können,die durch die in die Zukunft gerichteten Aussagen, die in dieser Bekanntmachungenthalten sind, gemacht oder nahegelegt werden. In die Zukunft gerichteteAussagen treffen eine Aussage allein zum Zeitpunkt ihrer Abgabe. Vorbehaltlichzwingender gesetzlicher Vorschriften übernimmt ams keine Verpflichtung, in dieZukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren oder öffentlich zu korrigieren, seies als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigenGründen.ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams AG. Zusätzlich sind viele unsererProdukte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken derams Group. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produktenkönnen Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhabersein. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind zumZeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können ohne vorherige Ankündigunggeändert werden.Rückfragehinweis:Moritz M. GmeinerVice President Investor RelationsTel: +43 3136 500-31211Fax: +43 3136 500-931211Email: investor@ams.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: ams AGTobelbader Strasse 30A-8141 PremstaettenTelefon: +43 3136 500-0FAX: +43 3136 500-931211Email: investor@ams.comWWW: www.ams.comISIN: AT0000A18XM4Indizes:Börsen: SIX Swiss ExchangeSprache: DeutschOriginal-Content von: ams AG, übermittelt durch news aktuell