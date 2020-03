EANS-Adhoc: ams AG / ams gibt die Bedingungen der Bezugsrechtsemission bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "AMS":

------------------Kapitalmaßnahmen11.03.2020Premstaetten - Premstätten, Österreich (11. März 2020) -- ams (SIX: AMS), einweltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt dieBedingungen zur geplanten ordentlichen Kapitalerhöhung in Form einerBezugsrechtsemission ("Bezugsrechtsemission") bekannt, die bei deraußerordentlichen Hauptversammlung am 24. Januar 2020 von den Aktionärengenehmigt wurde.Details der BezugsrechtsemissionDer Vorstand hat am 11. März 2020 beschlossen, 189.869.454 neue, auf den Inhaberlautende, nennwertlose Stammaktien mit vollem Dividendenrecht ab 1. Januar 2019("Angebotene Aktien") in Form eines Bezugsrechtsangebots zu einem Bezugspreisvon CHF 9,20 ("Bezugspreis") je Angebotene Aktie auszugeben, was einemerwarteten Bruttoerlös von ungefähr CHF 1,75 Mrd. (ungefähr EUR 1,65 Mrd.)entspricht. Die Erlöse der Bezugsrechtsemission werden zur Teilfinanzierung/Refinanzierung des Akquisitionsbetrags einschließlich der damit verbundenenKosten im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss mit der OSRAM LichtAG verwendet.Für jede bestehende ams Aktie erhalten ams Aktionäre ein Bezugsrecht (einzelndas "Bezugsrecht"). 4 Bezugsrechte ermächtigen jeden berechtigten Aktionär zumBezug von 9 Angebotene Aktien zum Bezugspreis. Nach der Publikation desProspekts, die für den 13. März 2020 erwartet wird, beginnt die Bezugsfrist am16. März 2020 und endet am 30. März 2020.ams Aktionäre, die ihre Bezugsrechte nicht ausüben wollen, haben die Möglichkeitihre Bezugsrechte während der Bezugsrechtshandelsperiode, welche für denZeitraum vom 16. März 2020 bis zum (und inklusive dem) 26. März 2020 erwartetwird, an der SIX Swiss Exchange zu verkaufen.Die Bezugsrechtsemission besteht aus einem Bezugsrechtsangebot für bestehendeAktionäre, vorbehaltlich gewisser Beschränkungen aufgrund des Wohnsitzes, sowieeinem internationalen Angebot, welches vorsieht, dass die Angebotenen Aktien,die von bestehenden Aktionären nicht durch Ausübung der Bezugsrechte gezeichnetwerden, an institutionelle Investoren oder über den Markt verkauft werdenkönnen. Die Bezugsrechtsemission beinhaltet ein öffentliches Angebot in derSchweiz und in Österreich sowie Privatplatzierungen an berechtigteinstitutionelle Investoren in bestimmten Ländern außerhalb der Schweiz undÖsterreich, gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen.Der erste Handelstag der Angebotenen Aktien wird am oder um den 2. April 2020erwartet. Die Abwicklung und Lieferung der Angebotenen Aktien gegen Zahlung desAngebotspreises wird am oder um den 2. April 2020 erwartet.Indikativer Zeitplan der Bezugsrechtsemission_____________________________________________________________________________|13._März_2020__|Publikation_des_Prospekts____________________________________||16._März_2020__|09:15_MEZ:_Beginn_des_Bezugsrechtshandels____________________||26._März_2020__|17:15_MEZ:_Ende_des_Bezugsrechtshandels______________________||30. März 2020 |Ende der Bezugsfrist ||_______________|_____________________________________________________________|| |Börsennotierung und Zulassung zum Handel der Angebotenen ||Am oder um den |Aktien an der SIX Swiss Exchange ||2. April 2020 |Erster Handelstag der Angebotenen Aktien und Einbeziehung der|| |Angebotenen Aktien in die laufende Notierung an der SIX Swiss||_______________|Exchange_____________________________________________________||Am oder um den |Lieferung der Angebotenen Aktien gegen Zahlung des ||2._April_2020__|Angebotspreises______________________________________________|###Wichtiger HinweisDiese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderungzum Kauf von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot erfolgt ausschließlichdurch und auf Basis eines von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde(Financial Market Authority, "FMA") zu billigenden und in Österreich zuveröffentlichenden Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu).Eine Anlageentscheidung hinsichtlich öffentlich angebotener Wertpapiere der amssollte nur auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts erfolgen. JeglicheKaufbestellungen in Bezug auf Wertpapiere der ams, die vor Beginn einesöffentlichen Angebots eingehen, werden zurückgewiesen. Sollte ein öffentlichesAngebot in Österreich stattfinden, wird ein Wertpapierprospekt unverzüglich nachBilligung durch die FMA in Übereinstimmung mit dem österreichischenKapitalmarktgesetz 2019, anderen anwendbaren gesetzlichen Vorschriften sowie dereuropäischen Prospektverordnung (EUR) 2017/1129 veröffentlicht werden und beider ams während der üblichen Geschäftszeiten sowie auf der Website der amskostenfrei erhältlich sein.Diese Bekanntmachung dient weder zur direkten noch indirekten Weitergabe oderBekanntmachung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, ihrer einzelnen Bundesstaatensowie dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada, Japan oder einer andereJurisdiktionen, in der eine solche Weitergabe oder Bekanntmachung rechtlichunzulässig wäre. Diese Unterlagen stellen weder ein Angebot zum Verkauf nocheine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung vonAktien in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan odereiner anderen Jurisdiktion dar, in denen ein solches Angebot oder eine solcheAufforderung rechtswidrig wäre, noch sind sie Teil eines solchen Angebotes odereiner solchen Aufforderung.Die Aktien der ams sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US SecuritiesAct von 1933 ("Securities Act") registriert worden und eine solche Registrierungist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in die Vereinigten Staaten vonAmerika nur aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von derRegistrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kauf angebotenwerden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten vonAmerika wird nicht stattfinden.Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderungzum Kauf von Wertpapieren noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Artikel 35ff. des Finanzdienstleistungsgesetzes ("FIDLEG") oder Artikel 652a oder 1156 desObligationenrechts (in der Fassung unmittelbar vor dem Inkrafttreten des FIDLEG)oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar. DasAngebot wird ausschliesslich durch und auf Basis eines zu veröffentlichendenWertpapierprospekts erfolgen, der unter anderem während den üblichenGeschäftszeiten bei der ams sowie auf der Website der ams kostenfrei zurVerfügung stehen wird. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlichangebotenen Wertpapiere der ams sollte nur auf der Grundlage einesWertpapierprospekts erfolgen.Über amsams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung vonHochleistungs-Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungenzu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zuermöglichen.Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision,Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerstniedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen,Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden inden Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik undAutomotive.ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global rund 9.000 Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kundenweltweit. ams ist an der SIX Swiss Exchange börsennotiert (Tickersymbol: AMS).Weitere Informationen über ams unter https://ams.com [https://ams.com/]ams social media:>Twitter [https://twitter.com/amsAnalog] >LinkedIn [https://www.linkedin.com/company/ams-ag] >Facebook [https://www.facebook.com/amsAnalog] >YouTube [https://www.youtube.com/user/amsAnalog]ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams AG. Zusätzlich sind viele unsererProdukte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken derams Group. Rückfragehinweis:
Moritz M. Gmeiner
Vice President Investor Relations
Tel: +43 3136 500-31211
Fax: +43 3136 500-931211
Email: investor@ams.com

Emittent: ams AG
Tobelbader Strasse 30
A-8141 Premstaetten
Telefon: +43 3136 500-0
FAX: +43 3136 500-931211
Email: investor@ams.com
WWW: www.ams.com
ISIN: AT0000A18XM4
Börsen: SIX Swiss Exchange
Sprache: Deutsch