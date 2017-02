EANS-Adhoc: ams AG / ams berichtet Jahresergebnisse 2016 mit Umsatz im 4. Quartal 2016 am oberen Ende der Erwartungen; erwartet sequentielles Umsatzwachstum im 1. Quartal 2017 bei vergleichbarem Umsatzniveau vor Konsolidierung von Heptagon; bestätigt Erw

Weitere Suchergebnisse zu "AMS":

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Geschäftszahlen/Bilanz07.02.2017Ausgewählte Finanzinformationen für das Geschäftsjahr 2016 und vierteQuartal 2016Premstätten, Österreich (7. Februar 2017) - ams (SIX: AMS), einweltweit führender Hersteller hochwertiger Sensor- undAnaloglösungen, berichtet Jahresergebnisse 2016 mit einem Umsatz im4. Quartal 2016 am oberen Ende der veröffentlichten Erwartungen. Nacheiner schwächeren Nachfrage im ersten Halbjahr spielte der Erfolg derConsumer-Lösungen von ams in neuen Endgeräten eine zentrale Rolle fürdie positive Geschäftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte. Fürdas 1. Quartal 2017 erwartet ams sequentiell höhere Umsätze von EUR141-148 Mio. einschließlich des Heptagon-Geschäfts sowie einvergleichbares Umsatzniveau gegenüber dem Vorquartal ohne Einbezugdes Heptagon-Geschäfts und damit eine bessere Entwicklung imVergleich zur typischen Saisonalität.Der Gesamtumsatz 2016 betrug EUR 549,9 Mio. (USD 608,7 Mio.)gegenüber EUR 623,1 Mio. im Vorjahr. Die bereinigte Bruttogewinnmargelag bei 55% (vor akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand füraktienbasierte Vergütung), während die bereinigte operative (EBIT)Marge des Gesamtjahres (vor akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwandfür aktienbasierte Vergütung) 18% erreichte. Der Umsatz des 4.Quartals 2016 lag bei EUR 133,6 Mio. und damit 9% niedriger als imVorjahreszeitraum sowie 9% niedriger als im Vorquartal. Diebereinigte Bruttogewinnmarge für das 4. Quartal betrug 52%, währenddie bereinigte operative (EBIT) Marge 12% erreichte und im Rahmen derveröffentlichten Erwartungen lag.Finanzzahlen im ÜberblickDer Konzernjahresumsatz 2016 betrug EUR 549,9 Mio. (USD 608,7 Mio.),das ist eine Abschwächung um 12% gegenüber EUR 623,1 Mio. (USD 691,4Mio.) im Vorjahr. Auf Basis konstanter Wechselkurse lag derJahresumsatz um 12% niedriger als im Vorjahr. Der Konzernumsatz im 4.Quartal 2016 betrug EUR 133,6 Mio. und lag damit am oberen Ende derveröffentlichten Erwartungen von EUR 127-134 Mio. sowie 9% niedrigerals der Vorjahreswert von EUR 147,2 Mio. (10% niedriger beikonstanten Wechselkursen).Die Bruttogewinnmarge für das Gesamtjahr 2016 betrug 55% (vorakquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierteVergütung) gegenüber 56% im Vorjahr (52% einschließlichakquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierteVergütung gegenüber 54% im Vorjahr). ams erzielte dieses positiveErgebnis trotz negativer Einflüsse auf die Bruttogewinnmarge ausmehreren Produktbereichen, darunter Produktlebenszykluseffekte undein bereits dargestellter, kundenspezifischer Volumenrückgang imvierten Quartal. Die Bruttogewinnmarge für das 4. Quartal 2016 betrug52% (vor akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierteVergütung), ein Rückgang gegenüber 57% im Vorjahreszeitraum (49%einschließlich akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand füraktienbasierte Vergütung gegenüber 55% im 4. Quartal 2015).Das Konzernergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) für 2016betrug EUR 97,1 Mio. oder 18% des Umsatzes (vor akquisitionsbedingtemAufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung) gegenüber EUR 165,5Mio. oder 27% des Umsatzes im Jahr 2015 (EUR 93,3 Mio. oder 17% desUmsatzes einschließlich akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand füraktienbasierte Vergütung gegenüber EUR 147,3 Mio. oder 24% desUmsatzes im Vorjahr). Die Ausgaben für Forschung und Entwicklunglagen 2016 bei EUR 138,6 Mio. oder 25% des Umsatzes und reflektierenKonsolidierungseffekte sowie eine Ausweitung derEntwicklungsressourcen. Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit(EBIT) für das 4. Quartal 2016 betrug EUR 16,4 Mio. oder 12% desUmsatzes (vor akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand füraktienbasierte Vergütung) gegenüber EUR 35,0 Mio. oder 24% desUmsatzes im Vorjahreszeitraum (EUR 7,1 Mio. oder 5% des Umsatzeseinschließlich akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand füraktienbasierte Vergütung gegenüber EUR 29,3 Mio. oder 20% desUmsatzes im 4. Quartal 2015).Das Nettoergebnis des Geschäftsjahres 2016 betrug EUR 102,9 Mio.gegenüber EUR 148,7 Mio. im Vorjahr. Das unverwässerte undverwässerte Ergebnis je Aktie für 2016 war CHF 1,67 / 1,62 bzw. EUR1,53 / 1,48 basierend auf 67.241.926 / 69.373.197 Aktien (gewichteterDurchschnitt; 2015: CHF 2,30 / 2,21 bzw. EUR 2,16 / 2,08 basierendauf 68.873.498 / 71.604.447 Aktien, gewichteter Durchschnitt). DasNettoergebnis des 4. Quartals 2016 lag bei EUR 13,7 Mio. gegenüberEUR 30,6 Mio. im Vorjahreszeitraum. Das unverwässerte und verwässerteErgebnis je Aktie für das 4. Quartal betrug CHF 0,22 / 0,22 bzw. EUR0,21 / 0,20 basierend auf 66.245.957 / 67.812.290 Aktien (gewichteterDurchschnitt; 2015: CHF 0,48 / 0,46 bzw. EUR 0,44 / 0,43 basierendauf 69.026.942 / 71.598.007 Aktien, gewichteter Durchschnitt).Der operative Mittelzufluss (Cash Flow) für 2016 lag bei EUR 82,3Mio. gegenüber EUR 155,6 Mio. im Vorjahr. Die liquiden Mittelerhöhten sich auf EUR 215,8 Mio. am Jahresende 2016 gegenüber EUR143,9 Mio. am Ende des Vorjahres, während die Nettoverschuldung am31. Dezember 2016 als Folge strategischer Investitionen undTransaktionen EUR 256,2 Mio. betrug (31. Dezember 2015: EUR 131,3Mio.). Die zahlungswirksamen Investitionen (Capex) lagen 2016 bei EUR91,7 Mio. gegenüber EUR 80,1 Mio. im Vorjahr, vor allem aufgrund vongeplanten Investitionen zur Kapazitätserweiterung für optischeBeschichtungen. Der Gesamtauftragsbestand am Jahresende 2016, derKonsignationslagervereinbarungen nicht abbildet, betrug EUR 136,1Mio. (EUR 132,2 Mio. am Ende des Vorquartals und EUR 119,4 Mio. amVorjahresende).Gemäß der Dividendenpolitik von ams, die eine Ausschüttung von 25%des Jahresnettoergebnisses vorsieht, wird das Management für 2016eine Dividende in Höhe von EUR 0,30 je ausstehender Aktievorschlagen.Geschäftsentwicklungams verzeichnete 2016 eine solide Geschäftsentwicklung vor demHintergrund eines schwachen Marktumfelds im Consumer- undSmartphone-Markt im ersten Halbjahr. ams profitierte von einerstärkeren Dynamik des Consumer-Geschäfts im zweiten Halbjahr, dennochwurde die Geschäftsentwicklung der Gruppe durch bereits dargestellte,negative kunden- und produktlinienspezifische Effekte im 4. Quartalbeeinträchtigt. Insgesamt hatte das Consumer &Communications-Geschäfts von ams wieder einen starken Einfluss aufdie Entwicklung des Konzernumsatzes.ams verfolgt eine fokussierte Strategie, die im vergangenen Jahrdefiniert wurde und rund um eine marktführende Position in denschnellwachsenden Märkten für optische und bildgebende Sensorik,Umwelt- sowie Audiosensorik aufgebaut ist. 2016 war wie erwartet einJahr der Transformation für ams, in dem ams begann, diese Strategiedurch aktives Management seines Technologieportfolios umzusetzen.Als bedeutenden strategischen Schritt gab ams im vergangenen Jahr dieAkquisition von Heptagon bekannt. Heptagon ist ein global führenderAnbieter von Lösungen für Mikrooptik und optische Sensorik mitbesonderer Expertise bei Hochleistungslösungen für optischesPackaging. Mit dem Know-how von Heptagon verfügt ams über eine sehrattraktive Position, um die führende Stellung bei künftigen optischenSensoranwendungen einschließlich Spektralsensoren,Time-of-flight-Technologie und 3D-Sensorik einzunehmen. DasHeptagon-Geschäft besitzt eine umfangreiche bestehende Pipeline undbietet attraktive Möglichkeiten, die Technologien von ams undHeptagon in marktführenden optischen Lösungen zu verknüpfen. amserwartet daher, dass das Heptagon-Geschäft das Konzernwachstum in denkommenden Jahren beschleunigen wird. Nach dem kürzlich erfolgtenAbschluss der Transaktion wird ams das Heptagon-Geschäft ab Februar2017 konsolidieren.Neben Heptagon hat ams 2016 die Unternehmen CCMOSS, einen führendenAnbieter von Gas- und IR-Sensortechnologien, MAZeT, einen wichtigenTechnologieanbieter im Bereich Spektralsensorlösungen, sowie Incus,einen Anbieter von Know-how (IP) für digitale aktiveHintergrundgeräuschunterdrückung, erworben. Mit CCMOSS verfügt amsüber eine komplette Wertschöpfungskette für integrierte Gassensoren,durch die ams in eine Führungsposition bei Gassensorik für Industrie-und Consumer-Anwendungen aufrückt. MAZeT hingegen erweitert dasPortfolio von ams für Spektralsensoren der nächsten Generation miteinem Fokus auf den Industriemarkt. Beide Transaktionen schaffenbedeutendes Potential für künftiges Wachstum in neuen Märkten und beiinnovativen Applikationen. Darüber hinaus hat ams im Rahmen seinerstrategischen Portfolioneuausrichtung das Wireless-Geschäft für NFC-und RFID-Leser-Anwendungen erfolgreich verkauft. Um die erwarteteVerbreitung von drahtlosen Sensorlösungen in verschiedenen Endmärktenzu unterstützen, hat ams zugleich relevantes Wireless-IP beibehalten.Vor dem Hintergrund seines klaren strategischen Fokus sieht ams sehrhohes Marktinteresse über seine weltweite Kundenbasis hinweg. amserhält hervorragendes Markt- und Kundenfeedback zu seinen Kompetenzenund technischen Fähigkeiten und erwartet, dass dieUnternehmensstrategie bedeutendes Wachstum und substantielleProfitabilität für das Unternehmen ermöglichen wird.Das Consumer & Communications-Geschäft von ams ist ein wichtigerLieferant anspruchsvoller Sensor- und Analoglösungen für Smartphones,Tablet-PCs und Consumer-Geräte und verzeichnete im vergangenen Jahreine solide Geschäftsentwicklung gemäß den Erwartungen. DieLichtsensor-Produktlinien von ams erzielten wiederum den größtenAnteil am Konzernumsatz, dabei konnte ams seine Position alsweltweiter Marktführer bei hochwertigen Lichtsensoren stärken.ams belieferte auch 2016 ein Spektrum führender Smartphone- undConsumer-OEMs mit Lichtsensorlösungen für Mobilgeräte. Diehochwertigen Farb-, Umgebungslicht- und Annäherungssensoren und-module von ams kommen weltweit in einer breiten Palette vonhochvolumigen Consumer-Endgeräten zum Einsatz. Das 4. Quartal 2016wurde durch den bereits erwarteten kundenspezifischen Effektbeeinträchtigt, der in geringeren Liefermengen eines neuen optischenSensorprodukts resultierte. ams weitete sein Portfolio an optischenSensorlösungen für Mobilgeräte im vergangenen Jahr ungeachtet dieserEntwicklung aus und verfügt über eine umfangreiche Pipelineeinschließlich Projekten mit neuen Kunden.In Kombination mit Heptagon sieht sich ams hervorragend positioniert,um, beginnend im laufenden Jahr, einen bedeutenden Wertzuwachs beineuen optischen Sensorlösungen für Consumer- undNicht-Consumer-Anwendungen zu realisieren. ams erwartet, dassTechnologien wie True Color, Spektralsensoren, 3D-Sensorik und neueApplikationen in der Bildgebung starke Wachstumstreiber für ams inden kommenden Jahren sein werden.Bei Audiolösungen verzeichneten MEMS-Mikrofonschnittstellen imletzten Jahr wieder eine gute Entwicklung und erzielten sehr hoheAuslieferungen dank der Marktführerschaft von ams. Der Bereich AktiveHintergrundgeräuschunterdrückung (ANC), in dem ams seineTechnologieabdeckung 2016 durch den Erwerb von Incus ausbaute, bietetattraktives Potential zur Erhöhung des ams-Wertanteils inConsumer-Geräten.Das Industrie-, Medizintechnik- und Automotive-Geschäft von amsentwickelte sich 2016 positiv und gemäß den Erwartungen. ams konntedie Marktdurchdringung durch seine starke Technologiebasiseinschließlich neu erworbener IP, sein Spektrum an Endmärkten sowiedie breite globale Kundenbasis verbessern. Der Bereich Industrialerzielte im letzten Jahr attraktive Ergebnisse, die Nachfragedynamikblieb jedoch im 4. Quartal und zweiten Halbjahr 2016 begrenzt undzeigte Anzeichen von Endmarkt- und Konjunkturunsicherheiten. Als einführender Anbieter von Sensoren und Sensorschnittstellen fürIndustrie- und Fertigungsautomation, Gebäudetechnik und industrielleSensorik bietet ams ein breites Portfolio an anspruchsvollen Lösungenfür große OEMs und eine vielfältige Anwendungen weltweit. DieImaging-Produktlinien entwickelten sich 2016 insgesamterwartungsgemäß und besitzen eine attraktive Pipeline auf Basis neuerApplikationen. ams geht davon aus, die weiterhin schwacheProduktionsausbeute einer Produktlinie im Industrie-Bereich, wiezuvor erwartet, in den kommenden Monaten zu normalisieren.Das Medical-Geschäft von ams zeigte auch 2016 gute Ergebnisse, vorallem im Kernbereich Medical Imaging für Computertomografie (CT),digitales Röntgen und Mammografie. Als Marktführer beihochauflösenden Imaginglösungen verzeichnete ams denProduktionshochlauf eines neuen Kunden und gewann zusätzlicheImaging-Kunden in Asien für künftige Programme. ams konnte seineMarktabdeckung damit ausweiten und arbeitet an weiterenVerbesserungen der Diagnostik, Vorteilen für die Patienten sowieKostenvorteilen im Bereich Medical Imaging.Der Bereich Automotive blickt auf ein weiteres Jahr mit solidemWachstum zurück, das auf einem hilfreichen Nachfrageumfeld und derzunehmenden Ausweitung der Sensorik in Fahrzeugen beruhte. Diehochwertigen Sensorlösungen für Sicherheitssysteme,Positionsbestimmung, Niveauregulierung und andere Anwendungen sind ineiner wachsenden Anzahl von Fahrzeugplattformen erfolgreich. amssieht interessantes Potential in der Weiterentwicklung derLIDAR-Technologie, die nach Erwartungen zu einem zentralen Elementder Roadmap für autonomes Fahren werden soll. Das Foundrygeschäft vonams für analoge und Mixed Signal-ICs trug attraktiv zumUnternehmensergebnis bei.Die interne Fertigungskapazität von ams war im gesamten vergangenenJahr voll ausgelastet. In Vorbereitung auf erwartetesGeschäftswachstum im Jahr 2017 und darüber hinaus schloss ams dieumfangreichen Investitionen zum Ausbau der Kapazität für optischeBeschichtungen erfolgreich ab. ams hat zudem mit seinenFertigungstechnologiepartnern einen robusten, kostenattraktivenWachstumspfad für höhere Wafervolumina definiert, der dieWachstumsziele von ams in den kommenden Jahren unterstützt. Derbedeutende Kapazitätsausbau im Heptagon-Geschäft, der zurRealisierung des erwarteten starken Wachstums ab dem zweiten Halbjahr2017 dient, geht plangemäß voran.Kirk Laney, Chief Strategist Sensor Solutions von ams, hat sichentschieden, seine aktive Rolle bei ams zu beenden, und wird daherden Vorstand zum 31. März 2017 verlassen. Nach dem Erwerb von TAOSwar Kirk Laney im Management Team von ams aktiv und stand beinahedrei Jahre als CEO im Dienste des Unternehmens. ams dankt Kirk Laney,der während seiner mehr als fünfjährigen Tätigkeit für ams einezentrale Rolle bei der Entwicklung branchenführender Technologien,der Fokussierung des Unternehmens auf Sensorlösungen und derSchaffung bedeutender Wachstumsmöglichkeiten spielte. Darüber hinaushat der Betriebsrat von ams entschieden, Günter Kneffel alsBelegschaftsvertreter in den Aufsichtsrat zu entsenden, da dieBelegschaftsvertreterin Vida Uhde-Djefroudi mit Ablauf des gestrigenTages aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist.AusblickFür das 1. Quartal 2017 erwartet ams sequentiell höhere Umsätze vonEUR 141-148 Mio. einschließlich des Heptagon-Geschäfts, basierend aufverfügbaren Informationen und einem derzeitigen USD/EUR-Wechselkursvon 1,07. Gleichzeitig erwartet ams für die bereinigte operative(EBIT) Marge des 1. Quartals (vor akquisitionsbedingtem Aufwand undAufwand für aktienbasierte Vergütung) aufgrund vonKonsolidierungseffekten aus der bekannt negativen operativenProfitabilität des Heptagon-Geschäfts einen Wert um dieGewinnschwelle.Als Verbesserung im Vergleich zur typischen Saisonalität erwartet amsohne Einbezug des Heptagon-Geschäfts für das 1. Quartal 2017 einvergleichbares Umsatzniveau gegenüber dem Vorquartal. ams geht dabeivon einer bereinigten EBIT-Marge ohne Einbezug des Heptagon-Geschäftsauf einem vergleichbaren Niveau zum 4. Quartal 2016 aus.ams geht davon aus, seine Aktienrückkaufaktivitäten im Jahresverlauf2017 bis zum einem Gegenwert von CHF 60 Mio. fortzusetzen, ummögliche Verpflichtungen aus der Besserungsvereinbarung in derHeptagon-Transaktion sowie Mitarbeitervergütungsprogramme abzudecken.ams ist zuversichtlich für 2017 und sieht ein hohesWachstumspotential für den Konzernumsatz im Gesamtjahr 2017. Diesbeinhaltet erwartetes Wachstum des bestehenden ams-Geschäfts als auchdes Heptagon-Geschäfts. Basierend auf derzeit verfügbaren Planungenerwartet ams eine Erreichung des Maximalwerts derBesserungsvereinbarung in der Heptagon-Transaktion, der einemvollkonsolidierten Umsatz des Heptagon-Geschäfts 2017 von rund USD300 Mio. entsprechen würde.Zusätzliche ausgewählte Finanzinformationen zum Geschäftsjahr 2016und 4. Quartal 2016 stehen auf der Website des Unternehmens unterwww.ams.com/eng/Investor/Financial-Reports zur Verfügung.Rückfragehinweis:Moritz M. GmeinerVice President Investor RelationsTel: +43 3136 500-31211Fax: +43 3136 500-931211Email: investor@ams.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: ams AGTobelbader Strasse 30A-8141 PremstaettenTelefon: +43 3136 500-0FAX: +43 3136 500-931211Email: investor@ams.comWWW: www.ams.comBranche: TechnologieISIN: AT0000A18XM4Indizes:Börsen: Amtlicher Markt: SIX Swiss ExchangeSprache: DeutschOriginal-Content von: ams AG, übermittelt durch news aktuell