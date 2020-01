EANS-Adhoc: ams AG / ams beabsichtigt die Platzierung der derzeit gehaltenen 3,35 Mio. eigenen Aktien

Weitere Suchergebnisse zu "AMS":

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------kein Stichwort28.01.2020Premstaetten -* ams beabsichtigt, seinen Gesamtbestand eigener Aktien in Höhe von 3,35 Mio.Stück vor der kommenden Bezugsrechtsemission zu platzieren* Platzierung eigener Aktien soll die Aktionärsbasis von ams weiter stärken undeine Verwässerung verhindern, da eigene Aktien nach österreichischem Rechtkeine Bezugsrechte erhaltenPremstätten, Österreich (28. Jänner 2020) -- ams (SIX: AMS), ein weltweitführender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt die Absicht bekannt,seine gesamten 3,35 Millionen eigenen Aktien im Rahmen einer Privatplatzierungzu Marktbedingungen ("Transaktion") an ausgewählte institutionelle Investoren zuplatzieren. Die Transaktion wird voraussichtlich vor der bevorstehendenBezugsrechtsemission durchgeführt werden, die von der außerordentlichenHauptversammlung von ams am 24. Januar 2020 genehmigt wurde("Bezugsrechtsemission").Nach österreichischem Gesellschaftsrecht sind eigene Aktien im Rahmen einerBezugsrechtsemission nicht bezugsberechtigt, das heißt sie erhalten keineBezugsrechte. Die beabsichtigte Transaktion ist daher im Wesentlichen einetechnische Maßnahme, um eine automatische wirtschaftliche Verwässerung zuverhindern. Die Transaktion wird voraussichtlich von UBS und HSBC durchgeführtwerden.###Über amsams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung vonHochleistungs-Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungenzu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zuermöglichen.Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision,Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerstniedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen,Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden inden Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik undAutomotive.ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global rund 9.000 Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kundenweltweit. ams ist an der SIX Swiss Exchange börsennotiert (Tickersymbol: AMS).Weitere Informationen über ams unter https://ams.com [https://ams.com/]ams social media:>Twitter [https://twitter.com/amsAnalog] >LinkedIn [https://www.linkedin.com/company/ams-ag] >Facebook [https://www.facebook.com/amsAnalog] >YouTube [https://www.youtube.com/user/amsAnalog]Wichtiger Hinweis:Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderungzum Kauf von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot erfolgt ausschließlichdurch und auf Basis eines von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde(Financial Market Authority, "FMA") zu billigenden und in Österreich zuveröffentlichenden Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu).Eine Anlageentscheidung hinsichtlich öffentlich angebotener Wertpapiere der amssollte nur auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts erfolgen. JeglicheKaufbestellungen in Bezug auf Wertpapiere der ams, die vor Beginn einesöffentlichen Angebots eingehen, werden zurückgewiesen. Sollte ein öffentlichesAngebot in Österreich stattfinden, wird ein Wertpapierprospekt unverzüglich nachBilligung durch die FMA in Übereinstimmung mit dem österreichischenKapitalmarktgesetz 2019, anderen anwendbaren gesetzlichen Vorschriften sowie dereuropäischen Prospektverordnung (EUR) 2017/1129 veröffentlicht werden und beider ams während der üblichen Geschäftszeiten sowie auf der Website der amskostenfrei erhältlich sein.Diese Unterlagen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderungzur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien in denVereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder einer anderenJurisdiktion dar, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderungrechtswidrig wäre, noch sind sie Teil eines solchen Angebotes oder einer solchenAufforderung. Die Aktien der ams sind nicht gemäß der Registrierungspflicht desUS Securities Act von 1933 ("Securities Act") registriert worden und eine solcheRegistrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in die VereinigtenStaaten von Amerika nur aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelungvon der Registrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kaufangeboten werden.Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderungzum Kauf von Wertpapieren noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Artikel 35ff. des Finanzdienstleistungsgesetzes ("FIDLEG") oder Artikel 652a oder 1156 desObligationenrechts (in der Fassung unmittelbar vor dem Inkrafttreten des FIDLEG)oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar. DasAngebot wird ausschliesslich durch und auf Basis eines zu veröffentlichendenWertpapierprospekts erfolgen, der unter anderem während den üblichenGeschäftszeiten bei der ams sowie auf der Website der ams kostenfrei zurVerfügung stehen wird. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlichangebotenen Wertpapiere der ams sollte nur auf der Grundlage einesWertpapierprospekts erfolgen.Diese Informationen dürfen nur weitergegeben werden und richten sich nur an (i)Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii)professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services andMarkets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (der "Order"), oder (iii)vermögende Gesellschaften (High Net Worth Companies) und anderen Personen, denendie Informationen rechtmäßig zugänglich gemacht werden, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Order fallen (alle diese Personen werden gemeinsam als"Relevante Personen" bezeichnet). Die Aktien sind ausschließlich für RelevantePersonen erhältlich und jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oderanderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes Angebot hierfür oder jedeVereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Jede Person,die keine Relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieses Dokuments handelnoder sich auf dieses Dokument oder seinen Inhalt verlassen.Diese Informationen könnten Aussagen über die ams und/oder ihreTochterunternehmen (zusammen "ams-Konzern") enthalten, die "in die Zukunftgerichtete Aussagen" sind oder sein könnten. In die Zukunft gerichtete Aussagenbeinhalten unter anderem Aussagen, die typischerweise durch Wörter wie "davonausgehen", "zum Ziel setzen", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "planen","glauben", "hoffen", "abzielen", "fortführen", "werden", "möglicherweise","sollten", "würden", "könnten" oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutunggekennzeichnet sind. Ihrer Art nach beinhalten in die Zukunft gerichteteAussagen Risiken und Unsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen odervon Umständen abhängen, die in der Zukunft möglicherweise eintreten oder auchnicht eintreten werden. ams macht Sie darauf aufmerksam, dass in die Zukunftgerichtete Aussagen keine Garantie dafür sind, dass solche zukünftigenEreignisse eintreten oder zukünftige Ergebnisse erbracht werden und dassinsbesondere tatsächliche Geschäftsergebnisse, Vermögenslage und Liquidität, dieEntwicklung des Industriesektors, in dem der ams-Konzern tätig ist, und Ergebnisoder Auswirkung des Erwerbs und damit zusammenhängender Themen auf den ams-Konzern wesentlich von denen abweichen können, die durch die in die Zukunftgerichteten Aussagen, die in dieser Bekanntmachung enthalten sind, gemacht odernahegelegt werden. In die Zukunft gerichtete Aussagen treffen eine Aussageallein zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung. Vorbehaltlich zwingendergesetzlicher Vorschriften übernimmt ams eine Verpflichtung, in die Zukunftgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder öffentlich zu korrigieren, sei es alsErgebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams AG. Zusätzlich sind viele unsererProdukte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken desams-Konzerns. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produktenkönnen Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhabersein. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind zumZeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können ohne vorherige Ankündigunggeändert werden.Rückfragehinweis:Moritz M. GmeinerVice President Investor RelationsTel: +43 3136 500-31211Fax: +43 3136 500-931211Email: investor@ams.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: ams AGTobelbader Strasse 30A-8141 PremstaettenTelefon: +43 3136 500-0FAX: +43 3136 500-931211Email: investor@ams.comWWW: www.ams.comISIN: AT0000A18XM4Indizes:Börsen: SIX Swiss ExchangeSprache: DeutschWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/106148/4504095OTS: ams AGOriginal-Content von: ams AG, übermittelt durch news aktuell