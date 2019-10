EANS-Adhoc: ams AG / ams mit Umsatz im 3. Quartal oberhalb der erwarteten Spanne und operative Profitabilität deutlich über den Erwartungen; umfangreiche Produkthochläufe optischer Lösungen im Consumer-Markt; ...

Weitere Suchergebnisse zu "AMS":

------------------Ausgewählte Finanzinformationen für das dritte Quartal 2019Quartalsbericht22.10.2019Premstaetten - (Fortsetzung Titel) ... anhaltende Stärke im 4. Quartal erwartetmit Umsatz von USD 610-650 Mio. und bereinigter EBIT-Marge mindestens auf Niveaudes 3. Quartals; zuversichtlich für den Erfolg des kürzlich angekündigtenÜbernahmeangebots für OSRAMPremstätten, Österreich (22. Oktober 2019) -- ams (SIX: AMS), ein weltweitführender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, veröffentlicht dieErgebnisse für das 3. Quartal mit einem Umsatz oberhalb der erwarteten Spanneund einer starken operativen Profitablität weit oberhalb der Erwartungen. DieErgebnisse demonstrieren, insbesondere dank der Consumer-Lösungen von ams sowiepositiver Trends im Smartphone-Markt, die Marktposition und die sehr erfreulicheoperative Perfomance von ams. Für das 4. Quartal erwartet ams basierend aufvolumenstarker Programmen im Consumer-Markt eine anhaltende Nachfragestärke miteinem erwarteten Umsatz von USD 610-650 Mio. und einer bereinigten operativenMarge mindestens auf dem Niveau des 3. Quartals.Der Gruppenumsatz im 3. Quartal betrug USD 645,0 Mio., das ist ein Anstieg um57% gegenüber dem Vorquartal und um 41% gegenüber USD 458,7 Mio. imVorjahresquartal. Die bereinigte Bruttogewinn­marge im 3. Quartal betrug 44%(vor akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung) beieiner Bruttogewinnmarge gemäß IFRS von 42% (einschließlich akquisitionsbedingtemAufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung), verglichen mit 33%beziehungsweise 31% im Vorjahresquartal.Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) für das 3. Quartal lag bei USD 177,9Mio. oder 28% des Umsatzes (vor akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand füraktienbasierte Vergütung), das ist ein starker Anstieg gegenüber USD 57,6 Mio.im Vorjahreszeitraum (USD 146,5 Mio. oder 23% des Umsatzes einschließlichakquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung, ebensoein starker Anstieg gegenüber USD 35,7 Mio. im 3. Quartal 2018). Dieseausgesprochen positive Entwicklung beruhte insbesondere auf dem Consumer-Geschäft von ams.Das bereinigte Nettoergebnis des 3. Quartals lag bei USD 158,1 Mio. (bereinigtum die Wertänderung des Optionsbestandteils der Fremdwährungswandelanleihe)verglichen mit USD 17,8 Mio. im Vorjahresquartal (3. Quartal 2019: USD 158,0Mio. einschließlich Wertänderung). Das bereinigte unverwässerte/verwässerteErgebnis je Aktie für das 3. Quartal lag bei CHF 1,92/1,87 bzw. USD 1,95/1,91basierend auf 81.059.682/82.981.954 Aktien (CHF 1,91/1,87 bzw. USD 1,95/1,90einschließlich Wertänderung; 3. Quartal 2018: CHF 0,22/0,21 bzw. USD 0,22/0,21basierend auf 82.518.624/84.893.054 Aktien, jeweils gewichteter Durchschnitt).Der operative Cashflow für das 3. Quartal lag bei USD 299,0 Mio. gegenüber USD82,2 Mio. im Vorjahresquartal. Der Gesamtauftragsbestand (ohneKonsignationslagervereinbarungen) am 30. September 2019 lag bei USD 253,1 Mio.gegenüber USD 301,4 Mio. am Ende des 2. Quartals und USD 575,5 Mio. am 30.September 2018.Im 3. Quartal verzeichnete ams eine äußerst erfreuliche Geschäftsentwicklung mitErgebnissen oberhalb oder deutlich oberhalb der Erwartungen. Angesichts derstarken Nachfrage nach seinen Consumer-Lösungen war ams in der Lage, diesepositive Entwicklung vor dem Hintergrund einer verhalteneren Nachfragesituationin seinen Nicht-Consumer-Endmärkten zu erreichen.Das Consumer-Geschäft von ams leistete auch im 3. Quartal den größten Beitrag zudem Gesamtergebnis. ams besitzt eine führende Marktposition in optischerSensorik mit Hochleistungslösungen für 3D-Sensorik einschließlich VCSEL(Vertical Cavity Surface-Emitting Laser)-basierter Illumination, anspruchsvollesDisplaymanagement einschließlich "Hinter-OLED"- und TrueColor-Technologie,hochminiaturisierte Annäherungssensorik, Bio- und Spektralsensorik sowie andereoptische Anwendungen. ams ist ein führender Anbieter von 3D-Sensorik und liefert3D-Sensoriklösungen im Consumer Bereich in hohen Stückzahlen. Dasbreitgefächertes Portfolio von ams in 3D-Sensorik und seine Systemexpertiseeinschließlich Hard- und Software decken die drei Technologien Structured Light(SL), Time-of-flight (ToF), und Active Stereo Vision (ASV) für Anwendungen aufder Vorder- und Rückseite mobiler Geräte mit einem Fokus auf 3D-Illumination ab.Das differenzierte Hochleistungs-VCSEL-Portfolio von ams und seineOptikexpertise sind Schlüssel­faktoren für den Markterfolg von ams in der 3D-Sensorik. ams bietet hochwertige 3D-Illumination in allen Technologien SL, ToFund ASV, dabei kann ams unterschiedliche Kundenanforderungen in diesenTechnologien abdecken. ams beliefert die weltweit führenden Smartphoneanbietermit 3D-Sensorik­lösungen in hohen Stückzahlen, während ams seine Position imAndroid-Markt weiter ausbaut. Dies beinhaltet stark steigende Volumina von iToF-3D-Illuminationslösungen für die Geräterückseite, wobei die Funktionen zurVerbesserung der Fotoqualität, die diese Systeme unterstützen, im Markt sehrerfolgreich sind. ams erwartet daher, dass die kundenseitige Verbreitung dieserFunktionen künftig weiter zunimmt.Eine erste Smartphone-Implementierung von ASV wird wie erwartet am Markteingeführt, während sich die Partnerschaft von ams mit Qualcomm im Bereich ASVerfolgreich entwickelt. ams erhaltet sehr positives Marktfeedback für diesekombinierte Lösung, dabei sieht ams hohes Interesse bei OEMs an der Einführungvon ASV für Mobile Computing. ams verzeichnet zudem wachsendes OEM-Interesse ander Evaluierung der dToF-Technologie für 3D-Sensorikanwendungen und verfolgtaktive Produktentwicklungen in diesem vielversprechenden Bereich. ams ist in derLage, OEMs komplette 3D-Illuminationslösungen anzubieten, die auf seinem breitenPortfolio an VCSELs, Treibern, Optik, Design und Herstellung aufbauen, und kannsich so an Kundenansprüche und Anwendungsanforderungen anpassen. Basierend aufseinem umfassendem Know-how in SL, iToF, dToF und ASV stärkt ams seine führendePosition in 3D-Sensorik und -Illumination weiter.Die 1D-ToF-Lösung von ams für größere Entfernungen, die präzise Distanzmessungenermöglicht, verzeichnet nach dem ersten Design Win für Laser Detect-Autofokus(LDAF) in Smartphones weiteres positives Marktfeedback. Die vor kurzembekanntgegebene Partnerschaft mit dem Imagesensor­spezialisten SmartSens fürBildsensoren mit hoher Quanteneffizienz (QE) im NIR-Bereich macht guteFortschritte bei der Entwicklung seines ASV-Referenzdesigns für Consumer-3D-Anwendungen. ams setzt, als Bestätigung industrieller Anwendungen, seineAktivitäten mit einem globalen OEM für eine ASV-Anwendung in einemHaushaltsgerät fort, zugleich nimmt das Interesse von Industrie-OEMs deutlichzu.Im Bereich Displaymanagement weitet sich der Markterfolg der innovativenleistungsstarken Hinter-OLED-Sensorik (BOLED) von ams rasch aus. Dieseunerreichte Technologie ermöglicht OEMs, Annäherungs- und Lichtsensorikunsichtbar hinter dem OLED-Display zu platzieren, um so ein maximiertesVerhältnis von Display- zu Gesamtgröße sowie ein rahmenloses Telefondesign zurealisieren. ams beliefert eine steigende Anzahl an hochvolumigen Android-Plattformen für Smartphones und mobile Geräte, einschließlich jüngsteingeführter Modelle. Die Möglichkeit, rahmenbasierte Elemente von derGerätevorderseite zu entfernen, treibt die Verbreitung in der gesamten Gruppeführender Android-OEMs weiter voran. Insgesamt hat ams im vergangenen Quartalerhebliche Stückzahlen seiner breiten Palette hochwertiger Display-Management-Lösungen ausgeliefert. Dazu gehören auch Produkte zur Flimmererkennung, die dieFotoqualität durch die Erfassung des Flimmerns von künstlichem Licht verbessernund steigende Akzeptanz bei Android-OEMs finden.Neue optische Sensortechnologien und -anwendungen bilden weiterhin einenSchwerpunkt der Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen. Aufbauend auf seinerexzellenten BOLED-Fähigkeiten hat ams mit Entwicklungsaktivitäten für 3D-Sensorik hinter dem Display begonnen. Dank voller Übereinstimmung mit demMarkttrend, sichtbare Komponenten auf der Gerätevorderseite zu reduzieren,erwartet ams, dass diese Technologie sehr attraktive Möglichkeiten zur Erhöhungder Marktpenetration in Smartphones und mobilen Geräten schafft. Obwohl eineAussage zum Zeitrahmen des kommerziellen Einsatzes derzeit verfrüht ist,erwartet ams, die bestehenden technischen Herausforderungen innerhalb dernächsten 18 Monate zu lösen. Die Aktivitäten mit OEMs für seine qualitativhochwertige Lösung zur Messung des Blutdrucks und weitererGesundheits­parameter, die umfassende persönliche Gesundheitsdaten bereitstellt,setzt ams fort, zugleich verfolgt ams die Zertifizierung der Blutdruckmessung inmedizinischer Qualität in den USA weiter. In einem anderen Anwendungsbereichsieht ams Potenzial für den Einsatz von Spektralsensoren niedrigerer Auflösungin Smartphones und Mobilgeräten, um Hochleistungsfunktionen zur Verbesserung derBildqualität von Fotokameras zu ermöglichen. Der Bereich Audiosensorik zeigteeine positive Entwicklung im letzten Quartal, während ams erfreulicheStückzahlen anderer Consumer-Produktlinien auslieferte. Als ein führenderAnbieter im Bereich Geräuschunterdrückung sieht ams weiter starkes Interesse vonConsumer-OEMs an seinen innovativen Lösung für hochqualitative digitaleHintergrundgeräusch­unterdrückung für lose sitzende drahtlose Ohrhörer und hatdiverse laufende Designaktivitäten.Das Automotive-, Industrie- und Medizintechnikgeschäft von ams entwickelte sichim 3. Quartal im Rahmen der Erwartungen. Das Automobilgeschäft von ams erlebtein durchaus gedämpftes Marktumfeld, da sich die Nachfragetrends in allenWeltregionen zunehmend verhalten zeigen. Mit seinem Schwerpunkt auf Anwendungenfür Sicherheit, Fahrerassistenz/autonomes Fahren, Positionsmessung undFahrwerkskontrolle, bietet ams ein breites Spektrum an Sensorlösungen für eineReihe von Tier-1-Zulieferern, OEMs und Marktsegmenten an. ams setzt dieintensiven Entwicklungsarbeiten für anspruchsvolle LIDAR-Architekturen fort,dabei stößt die VCSEL-Illuminationstechnologie von ams auf großes Interesse beibedeutenden Automotive-Unternehmen. Neben dem umfangreichen Programm für 3D-LIDAR-Illumination in Solid-State-Technologie für ZF, den führenden Tier 1-Systemanbieter, zusammen mit IBEO, verfolgt ams aktive Kundenengagements imLIDAR-Markt in verschiedenen Regionen weiter. Die Technologie für adressierbareHochleistungs-VCSEL-Arrays von ams bietet erhebliche Vorteile auf Systemebenefür verschiedene Scanning-Architekturen und kann für zukünftige Anwendungen inverschiedenen Märkten genutzt werden. Als eine weitere neue optische Anwendungim Automotive-Markt bietet die Innenraumüberwachung attraktive Möglichkeiten inden kommenden Jahren, wobei das Interesse von Tier 1-Zulieferen und OEMs stetigzunimmt. ams sieht eine sehr erfreuliche Dynamik in diesem neuen Markt, in demams mehrere Entwicklungsprojekte verfolgt und ein Design Win für 3D-ToF-Illumination im Innenraum bei einem globalen Tier-1-Zulieferer erzielt hat. Auchim aufstrebenden Markt für Lichtprojektion in Automotive-Anwendungen setzt sichdie positive Dynamik fort. Basierend auf anspruchsvollen Illuminations- undProjektorsystemen ermöglicht diese Technologie neue Komfort- undSicherheitsfunktionen sowie differenzierte Beleuchtungsanwendungen wieLichtteppiche.Das Industrie-Geschäft von ams verzeichnete im 3. Quartal eine gedämpfteEntwicklung, diese spiegelt eine herausfordernde Markt- und Nachfragesituationin den Industriemärkten weltweit wider. ams bedient ein weites Spektrum anAnwendungen in den Märkten für Industrie- und Fertigungsautomation, HABA,industrielle Bild- und sonstige Industriesensorik als ein führender Anbieter vonhochwertigen Lösungen und kann im aktuellen Umfeld auf ein breites Portfolio undeinen diversifizierten Kundenstamm zurückgreifen. Der Bereich industrielleBildsensorik, wo ams eine Führungsstellung bei anspruchsvollen Global Shutter-Technologien besitzt, entwickelte sich entsprechend der Endmarkttrends und trugdabei erfreulich zu dem Gesamtergebnis bei. Das Medizintechnikgeschäft vonzeigte im dritten Quartal eine positive Entwicklung und profitierte von seinerführenden Marktposition in medizinischer Bildgebung für Computertomografie,digitales Röntgen und Mammografie sowie Miniaturkameraendoskopie. DieMarktdurchdringung von ams ist gut über die Regionen hinweg, dabei bieten dieasiatischen Märkte anhaltende Expansionsmöglichkeiten. ams unterstützt diemedizinische Endoskopie der nächsten Generation und liefert hohe Stückzahlen derNanEye-Mikrokameralösungen an mehrere Kunden, während ams zugleich eineweiterhin positive Marktdynamik bei neuen Mikrokameraanwendungen feststellt.Im operativen Bereich verzeichnet ams ausgesprochen positive Effekte aus densignifikanten Kostensenkungen und Effizienzverbesserungen in seiner Fertigung inSingapur. Diese anhaltenden Vorteile, die einen geringeren Personal- undMaterialeinsatz inkludieren, ermöglichen die hohe Profitabilität von ams auf derGrundlage einer robusten Kapazitätsauslastung seiner Produktionsstandorte. FürVCSEL-basierte Lösungen unterstützt die ausgelagerte Lieferkette die attraktivenStückzahlen, die ams in diesem Jahr verzeichnet. Gleichzeitig ist die interneVCSEL-Linie von ams für differenzierte Designs bereit für den geplanten Front-End-Hochlauf ab etwa dem Jahresende. Die Kombination aus skalierbaren externenund internen VCSEL-Kapazitäten schafft eine starke Position, um den erwar­tetenzukünftigen Volumenbedarf in diesem Wachstumsfeld zu decken. DieGesamtinvestitionen von ams entwickeln sich vollständig im Rahmen derErwartungen und können so das deutlich geringere Niveau der Investitionenerreichen, das ams für das Gesamtjahr 2019 im Vergleich zu 2018 erwartet.Im Rahmen des abgelaufenen Übernahmeangebots für OSRAM Licht AG ("OSRAM") istams mit einem Anteil von 19,99% der größte Aktionär von OSRAM geworden und hatbestätigt, die vollständige Übernahme von OSRAM weiter zu verfolgenen. ams istzuversichtlich, dass das am 18. Oktober 2019 angekündigte Übernahmeangebotseines Tochterunternehmens ams Offer GmbH für OSRAM mit einem Angebotspreis vonEUR 41,00 erfolgreich sein wird, da das Angebot finanziell attraktiv undstrategisch überzeugend ist und die beste verfügbare Option für OSRAM-Aktionäredarstellt. ams bietet einen erfolgreichen Weg vorwärts für ams und OSRAM, um einweltweit führendes Unternehmen für Sensorlösungen und Photonik zu schaffen. Diesbeinhaltet Zusicherungen gegenüber den OSRAM-Interessensgruppen einschließlichumfassender Vereinbarungen mit dem Ziel der Absicherung der Mitarbeiterinnen undMitarbeiter und der Produktionsstätten von OSRAM in Deutschland. DieZusammenführung von ams und OSRAM schafft eine äußerst attraktiveTechnologieplattform und ein stärkeres gemeinsames Unternehmen, wovon alleInteressensgruppen profitieren werden. Vorbehaltlich der Gestattung der BaFinerwartet ams gegenwärtig den Beginn der Angebotsfrist bis Ende Oktober 2019.Für das 4. Quartal 2019 erwartet ams eine starke Geschäftsentwicklung, zu derumfangreiche Programme im Consumer-Markt aufgrund positiver Smartphone-Voluminaweiter sehr attraktiv beitragen werden. In seinen anderen Endmärkten erwartetams jedoch eine Geschäftsentwicklung, die ein herausfordernderesmakroökonomisches Umfeld mit vorsichtigerem Verhalten der Marktteilnehmerwiderspiegelt.Basierend auf verfügbaren Informationen, erwartet ams für das 4. Quartal einenUmsatz von USD 610-650 Mio., der anhaltende Stärke ausdrückt und eine Steigerungvon 28% gegenüber dem Vorjahreszeitraum bezogen auf die Mitte der erwartetenSpanne bedeutet. Für die bereinigte operative (EBIT) Marge für das 4. Quartalerwartet ams ein Niveau mindestens auf Höhe des 3. Quartals. Diese Erwartungreflektiert positive operative Effekte und sequenzielle Stärke und bedeutetzugleich ein mehr als verdoppeltes Ergebnis gegenüber dem Vorjahr. Auf Basisdieses positiven Ausblicks erwartet ams, dass die Verschuldung ausgedrückt durchNettoverschuldung/EBITDA für ams als alleinstehendes Unternehmen (ohne Effekteaus dem Erwerb von OSRAM-Aktien) zum Jahresende 2019 erheblich auf ein Niveauvon 1,5x oder niedriger sinken wird.Der Quartalsbericht zum 3. Quartal 2019 einschließlich weitererFinanzinformationen steht auf der Unternehmenswebsite unter https://ams.com/financial-reports [https://ams.com/financial-reports] zur Verfügung###Über amsams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung vonHochleistungs-Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungenzu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zuermöglichen.Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision,Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerstniedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen,Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden inden Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik undAutomotive.ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global rund 9.000 Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kundenweltweit. ams ist an der SIX Swiss Stock Exchange börsennotiert (Tickersymbol:AMS). Weitere Informationen über ams unter https://ams.com [https://ams.com/] DieBedingungen und weitere das Angebot der ams Offer GmbH (derzeit noch firmierendunter Blitz F19-566 GmbH), einem 100%-igen Tochterunternehmen von ams, an dieAktionäre von OSRAM betreffende Bestimmungen werden in der Angebotsunterlagedargelegt, die nach Gestattung ihrer Veröffentlichung durch die Bundesanstaltfür Finanzdienstleistungsaufsicht veröffentlicht werden wird. Inhabern vonOSRAM-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage zu lesen undgegebenenfalls in Bezug auf die darin enthaltenen Themen unabhängige Beratung zusuchen. Darüber hinaus ist diese Bekanntmachung weder ein Angebot zum Verkaufnoch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien von ams.Die Verbreitung, Veröffentlichung oder Verteilung dieser Bekanntmachung kann inRechtsordnungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und der Schweizgesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die ihren Wohnsitz in einer anderenRechtsordnung haben oder einer anderen Rechtsordnung unterliegen, sollten sichüber die geltenden Anforderungen informieren und diese beachten.Das Angebot wird in den Vereinigten Staaten von Amerika auf der Grundlage undunter Einhaltung von Section 14E des US Securities Exchange Act von 1934, derdiesbezüglichen Regulation 14E und unter Berücksichtigung der Ausnahme in Rule14d-1(d) gemacht werden.Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mitdeutscher Marktpraxis erfolgt, können die ams Offer GmbH (derzeit nochfirmierend unter Blitz F19-566 GmbH), mit ihr verbundene Personen und/oder fürsie tätige Broker außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika und inÜbereinstimmung mit anwendbarem Recht außerhalb des Angebots vor, während odernach Ablauf der Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar OSRAM-Aktien erwerbenbzw. entsprechende Vereinbarungen zum Erwerb abschließen. Dies gilt in gleicherWeise für andere Wertpapiere, die ein unmittelbares Wandlungs- oderUmtauschrecht in bzw. ein Optionsrecht auf OSRAM-Aktien gewähren. Diese Erwerbekönnen über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandeltenKonditionen erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe würdenveröffentlicht, soweit dies nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland odereiner anderen einschlägigen Rechtsordnung erforderlich ist.Die Aktien von ams sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US SecuritiesAct von 1933 (des "Securities Act") registriert worden und eine solcheRegistrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den USA nuraufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von derRegistrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kauf angebotenwerden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten vonAmerika findet nicht statt.Diese Bekanntmachung könnte Aussagen über ams und/oder ihre Tochterunternehmen(zusammen der "ams-Konzern") oder über OSRAM und/oder ihre Tochterunternehmen(zusammen der "OSRAM-Konzern") enthalten, die "in die Zukunft gerichteteAussagen" sind oder sein könnten. In die Zukunft gerichtete Aussagen beinhaltenunter anderem Aussagen, die typischerweise durch Wörter wie "davon ausgehen","zum Ziel setzen", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "glauben","hoffen", "abzielen", "fortführen", "werden", "möglicherweise", "sollten","würden", "könnten" oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnetsind. Ihrer Art nach beinhalten in die Zukunft gerichtete Aussagen Risiken undUnsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen oder von Umständen abhängen,die in der Zukunft möglicherweise eintreten oder auch nicht eintreten werden.Der ams-Konzern macht Sie darauf aufmerksam, dass in die Zukunft gerichteteAussagen keine Garantie dafür sind, dass solche zukünftigen Ereignisse eintretenoder zukünftige Ergebnisse erbracht werden und dass insbesondere tatsächlicheGeschäftsergebnisse, Vermögenslage und Liquidität, die Entwicklung desIndustriesektors, in dem der ams-Konzern und/oder der OSRAM-Konzern tätig sind,und Ergebnis oder Auswirkung des Erwerbs und damit zusammenhängender Themen aufden ams-Konzern und/oder OSRAM-Konzern wesentlich von denen abweichen können,die durch die in die Zukunft gerichteten Aussagen, die in dieser Bekanntmachungenthalten sind, gemacht oder nahegelegt werden. In die Zukunft gerichteteAussagen treffen eine Aussage allein zum Zeitpunkt ihrer Abgabe. Vorbehaltlichzwingender gesetzlicher Vorschriften übernimmt ams keine Verpflichtung, in dieZukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren oder öffentlich zu korrigieren, seies als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigenGründen.ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams AG. Zusätzlich sind viele unsererProdukte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken derams Group. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produktenkönnen Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhabersein. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind zumZeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können ohne vorherige Ankündigunggeändert werden.Rückfragehinweis:Moritz M. Moritz M. GmeinerVice President Investor RelationsTel: +43 3136 500-31211Fax: +43 3136 500-931211Email: investor@ams.com