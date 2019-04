EANS-Adhoc: ams AG / ams mit Umsatz im 1. Quartal trotz Saisonalität am oberen Ende der erwarteten Spanne und operativer Profitabilität oberhalb der Erwartungen; Zeichen der Stabilisierung im Consumer-Markt, ...

Weitere Suchergebnisse zu "AMS":

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Ausgewählte Finanzinformationen für das erste Quartal 2019Geschäftsberichte/Quartalsbericht30.04.2019Premstätten - (Fortsetzung Titel) ... weitere Erfolge bei Kunden mit optischerund 3D-Sensorik; positive sequentielle Entwicklung im 2. Quartal erwartet mitUmsatz von USD 390-430 Mio. und höherer bereinigter operativer Marge im Bereichum 10%; Geschäftsbericht 2018 veröffentlichtPremstätten, Österreich (30. April 2019) -- ams (SIX: AMS), ein weltweitführender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, veröffentlicht dieErgebnisse des 1. Quartals mit einem Umsatz am oberen Ende der erwarteten Spanneund einer operativen Profitabilität oberhalb der Erwartungen. Angetrieben vomConsumer-Geschäft zeigen diese Ergebnisse den anhaltenden Erfolg von ams beiKunden mit optischer und 3D-Sensorik trotz eines insgesamt eher gedämpftenEndmarkt­umfelds und typischer Saisonalität im Consumer-Markt. Für das 2.Quartal erwartet ams eine positive Entwicklung sequentiell und gegenüber demVorjahr mit einem erwarteten Umsatz von USD 390-430 Mio. und einer deutlichhöheren bereinigten operativen Ergebnismarge im Bereich um 10%.Der Gruppenumsatz im 1. Quartal lag mit USD 390,2 Mio. am oberen Ende dererwarteten Spanne, das ist zugleich ein Rückgang um 20% gegenüber dem Vorquartalund ein Rückgang um 7% gegenüber USD 418,2 Mio. im Vorjahresquartal. Diebereinigte Bruttogewinnmarge im 1. Quartal betrug 32% (vor akquisitionsbedingtemAufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung) bei einer Bruttogewinnmargegemäß IFRS von 29% (einschließlich akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand füraktienbasierte Vergütung), verglichen mit 36% beziehungsweise 33% imVorjahresquartal.Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) für das 1. Quartal betrug USD 23,5 Mio.oder 6% des Umsatzes (vor akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand füraktienbasierte Vergütung) und lag damit oberhalb der Erwartungen, das istzugleich ein Rückgang gegenüber USD 71,4 Mio. im Vorjahreszeitraum (USD -4,5Mio. oder -1% des Umsatzes einschließlich akquisitionsbedingtem Aufwand undAufwand für aktienbasierte Vergütung gegenüber USD 43,0 Mio. im 1. Quartal2018).Das bereinigte Nettoergebnis des 1. Quartals betrug USD -9,5 Mio. (bereinigt umdie Wertänderung des Optionsbestandteils der Fremdwährungswandelanleihe)gegenüber USD 92,3 Mio. im Vorjahresquartal (1. Quartal 2019 einschließlichWertänderung: USD -9,5 Mio.). Das bereinigte unverwässerte/verwässerte Ergebnisje Aktie für das 1. Quartal lag bei CHF -0,12/-0,12 bzw.USD -0,12/-0,12 basierend auf 80.235.377/81.864.338 Aktien (1. Quartal 2019einschließlich Wertänderung: CHF -0,12/-0,12 bzw. USD -0,12/-0,12; 1. Quartal2018: CHF 1,20/1,12 bzw. USD 1,15/1,08 basierend auf 80.064.021/83.082.083Aktien, jeweils gewichteter Durchschnitt).Der operative Cashflow für das 1. Quartal lag bei USD 96,1 Mio., das ist eindeutlicher Anstieg gegenüber USD 52,0 Mio. im Vorjahresquartal. DerGesamtauftragsbestand (ohne Konsignationslagervereinbarungen) am 31. März 2019betrug USD 288,4 Mio. gegenüber USD 331,4 Mio. am Jahresende 2018 und USD 319,6Mio. am 31. März 2018.Das Geschäft von ams entwickelte sich im 1. Quartal sehr erfreulich mitErgebnissen am oberen Ende oder oberhalb der Erwartungen. Diese positiveEntwicklung verzeichnete ams insbesondere dank des Beitrags aus dem Consumer-Geschäft und ungeachtet eines allgemein zurückhaltende­ren Nachfrageumfelds inden Endmarkten sowie typischer starker Saisonalität im Consumer-Markt.Das Consumer-Geschäft von ams trug abermals den größten Teil zum Gesamterfolgbei. Als führender Anbieter von optischer Sensorik bietet ams branchenführendesPortfolio Hochleistungs­lösungen für die 3D-Sensorik einschließlich VCSEL(Vertical Cavity Surface-Emitting Laser)-basierter Beleuchtung, anspruchsvollesDisplaymanagement einschließlich "Hinter-OLED"- und TrueColor-Technologie,miniaturisierte Annäherungssensoren, Bio- und Spektralsensorik sowie andereoptische Anwendungen.ams ist führend in der 3D-Sensoriktechnologie und beliefert Consumer-OEMs mitumfangreichen Volumina an 3D-Sensoriklösungen. ams nutzt sein umfassendes 3D-Portfolio und System-Know-how einschließlich 3D-Hard- und Software für sämtlicheder drei Technologien Structured Light (SL), Time-of-flight (iToF), und ActiveStereo Vision (ASV). Mit seinem derzeitigen Fokus auf 3D-Illumination unterstützams 3D-Systeme sowohl auf der Vorder- als auch der Rückseite mobiler Endgeräte.Wie bereits erwähnt entwickelt sich der Markt im Laufe eines mehrjährigenZykluses der Verbreitung von 3D-Sensorik sowohl auf der Vorderseite als auch aufder Rückseite von Geräten. Dabei weitet sich der Einsatz von Vorderseiten-3D-Sensorik in deutlichem Maße aus, zugleich sieht ams bei der Rückseiten-3D-Sensorik wie erwartet erste frühe Einsätze im Markt.ams verzeichnet die erwartete positive Dynamik bei der weiteren Verbreitung von3D-Sensorik im laufenden Jahr. Im Einklang mit früheren Aussagen sah ams im 1.Quartal den Beginn der erwarteten Markteinführungen von Android-Smartphones, die3D-Technologie von ams verwenden. Für die bereits erwähnte Illuminationslösungfür ein 3D-Sensorsystem auf der Geräterückseite bei einem bedeutenden Android-OEM haben die Volumenauslieferungen begonnen wie erwartet. Wie angenommenerwartet ams die Markteinführung weiterer Android-Geräte mit 3D-Sensorik und 3D-Illumination von ams im Jahresverlauf. Das Spektrum der 3D-Lösungen von ams beibereits eingeführten oder für 2019 erwarteten Android-Geräten umfasst mehrere3D-Illuminationssysteme auf der Frontseite einschließlich iToF-Lösungen, dieoben genannte erste Illuminationslösung auf der Geräterückseite und eine ersteVerwendung von ASV. Diese Erfolge verbreitern die Kundenbasis für das 3D-Sensorikportfolio von ams, wobei die weltweit führenden Smartphone-OEMs zu denKunden von ams zählen. Zugleich bekräftigen sie die Stellung von ams als einführender Anbieter von 3D-Sensorik in allen Technologien.Das hochwertige Portfolio an Hochleistungs-VCSELs von ams ist ein bestimmenderFaktor für seinen Markterfolg in der 3D-Sensorik. Die VCSEL-Technologie von amsbietet Vorteile für die 3D-Illumination in sämtlichen Technologien SL, iToF undASV. Zudem und im Gegensatz zu VCSEL-fokussierten Anbietern kann ams OEMskomplette 3D-Illuminationslösungen anbieten, die VCSELs, VCSEL-Treiber, Optik,Moduldesign und/oder -herstellung beinhalten. Da sich diese Lösungen durch hoheDifferenzierung und ein leistungsoptimiertes Design auszeichnen, bieten diespezifischen Fähigkeiten von ams einen nicht unerheblichen zusätzlichenWettbewerbsvorteil. Daher bleibt das Kunden­interesse an 3D-Sensorik weiterhoch, wobei das Lösungsportfolio von ams Punkt- und Musterprojektion,verschiedene Arten der Flutbeleuchtung und ToF-Annäherungssensorik abdeckt.Basierend auf diesem Portfolio für SL, iToF und ASV baut ams eine starkeMarktposition in der 3D-Illumination auf.ams hat kürzlich eine branchenführende 1D-ToF-Lösung für große Distanzvorgestellt, die präzise Distanzmessung bis zu etwa 2,5 Metern Entfernungerlaubt. ams verzeichnet bereits starkes Interesse von Consumer-OEMs fürAnwendungen wie Laser-Detect-Autofokus (LDAF) für Rückseitenkameras vonSmartphones. Zusätzlich sieht ams steigendes Interesse in anderen Märkten wieIoT.Im Bereich Displaymanagement verzeichnet die innovative Technologie von ams fürhochgenaue Annähe­rungs- und Lichtsensorik hinter OLED-Displays bereits kurznach der Einführung einen beeindrucken­den Markterfolg. ams erlaubt es OEMs,Annäherungs- und Lichtsensorik unsichtbar hinter dem OLED-Display zu platzieren,und ermöglichen so, das Verhältnis von Display- zu Gesamtgröße zu maximieren undein rahmenloses Telefondesign zu realisieren. Mehrere wichtigeSmartphoneplatt­formen, die von unterschiedlichen asiatischen OEMs im 1. Quartalvorgestellt wurden, nutzen bereits die Hinter-OLED-Sensoren von ams und dieLiefermengen weiten sich aus. Randbasierte Elemente von der Frontseite zuentfernen hat sich zu einem Trend bei Smartphones entwickelt. DasKundeninteresse ist daher unverändert stark und ams erwartet, dass sich dieVerbreitung der Lösungen vom laufenden ins kommende Jahr weiter erhöht. Zugleichliefert ams bedeutende Mengen an kundenspezifischen TrueColor-Sensorlösungen füranspruchsvolles Displaymanagement aus. Ein weiterer neuer Bereich, in dem sichdie Verbreitung bei Kunden deutlich ausweitet, ist Lichtsensorik zurFlimmererkennung für Smartphonekameras. ams hat im laufenden Jahr mit derAuslieferung hoher Stückzahlen dieser Lösungen an große asiatische OEMsbegonnen. Neben Fotokameras auf der Geräterückseite platziert, ermöglicht dieErfassung des Flimmerns von künstlichem Licht für spätere Unterdrückung einenoch höhere Bildqualität unter sämtlichen Lichtbedingungen.ams setzt seine fokussierten Entwicklungsaktivitäten für neue optischeSensortechnologien und -anwendungen fort und sieht zunehmendes Kundeninteressefür seine stark differenzierte Biosensoriklösung. Diese erlaubt eine schnelle,hochqualitative Messung des Blutdrucks, eines wesentlichen medizinischenIndikators, ergänzt durch Pulsrate sowie eine Reihe weiterer persönlicherGesundheitsparameter. Die Lösung von ams stellt eine umfangreiche Palettepersönlicher Gesundheitsdaten zur Verfügung und unterstützt Wearables derkommenden Generation sowie andere Mobilgeräte. ams verfolgt mehrere potentielleProjekte bei OEMs für die kommenden Jahre und erwartet, die Zertifizierung fürBlutdruckmessung mit medizinischer Genauigkeit in den USA im laufenden Jahrabzuschließen. Der Bereich Audiosensorik erzielte gute Ergebnisse im 1. Quartal,während die weiteren Consumer-Produktlinien von ams positive Ergebnisbeiträgelieferten. Die jüngste Innovation von ams bei aktiver Nebengeräusch-unterdrückung (ANC), die qualitativ hochwertige Geräuschunterdrückung fürdrahtlose Ohrhörer kleinster Baugröße ermöglicht, verzeichnet bereits starkesOEM-Interesse.Das Automotive-, Industrie- und Medizintechnikgeschäft von ams entwickelte sichim 1. Quartal im Rahmen der Erwartungen. Im Bereich Automotive sieht ams einweniger günstiges Marktumfeld, da sich die Nachfragetrends in verschiedenenRegionen weiter unterschiedlich entwickeln. Mit dem Fokus auf Sicherheit,Fahrerassistenz/autonomes Fahren, Positionsbestimmung und Fahrwerkskontrolledecken die Sensorlösungen von ams jedoch eine Palette von Anwendungen, Tier 1-Kunden, OEMs und Marktsegmenten ab. ams setzt 2019 umfangreiche F&E-Investitionen für das berichtete große 3D-LIDAR-Programm für ein Hochleistungs-VCSEL-Illuminationssystem fort und unterstützt damit anspruchsvollemechanikfreie LIDAR-Architekturen. Eine Reihe wichtiger Automotive-Unternehmenzeigt starkes Interesse an den VCSEL-Illuminationskompetenz von ams für LIDAR-Anwendungen und ams verfolgt mehrere aktive Projektengagements in verschiedenenRegionen. ams sieht zudem steigendes Marktinteresse an seinen VCSEL-Technologiefür alternative LIDAR-Architekturen wie makromechanische Drehkopflösungen undMEMS-Mikrospiegel, da ams bei der Lösung technischer Herausforderungen helfenkönnen. Neue optische und 2D/3D-Sensoranwendungen im Fahrzeug erlebenzunehmendes Interesse, in diesem Bereich, der voraussichtlich Möglichkeiten zurbreiteren Nutzung des Technologieportfolios von ams bietet, ist ams mit mehrerenEntwicklungsaktivitäten befasst. ams sieht daneben Potential für den Einsatz vonGlobal Shutter-Imagesensoren in künftigen optischen Automotive-Sensorlösungen.Im Wachstumsfeld Automotive-Lichtprojektion baut ams seine Marktstellung inSicherheits- und Komfortanwendungen wie Lichtteppichen um das Fahrzeug aus. Hierbietet ams hochwertige Illuminationssysteme, die sein Optik- und Fertigungs-Know-how stark nutzen.Das Industrie-Geschäft von ams zeigte eine attraktive Entwicklung im 1. Quartal,wobei die Auswirkungen einer weniger günstigen Nachfragesituation inindustriellen Endmärkten begrenzt blieben. Als führender Anbieter hochwertigerIndustriesensorik bedient ams ein breites Anwendungsspektrum in Industrie- undFertigungsautomation, HABA, industrieller Bild- und sonstiger Industriesensorik.Das umfangreiches Portfolio von ams und die breite Anwendungsbasis stützen dasGeschäft im derzeitigen Umfeld. Die industrielle Bildsensorik, wo ams eineFührungsposition bei Hochleistungs-Global Shutter-Lösungen einnimmt, bietetattraktive Wachstumschancen in der Zukunft. Das Medizintechnikgeschäft mitseinem Schwerpunkt auf Medical Imaging für Computertomografie (CT), digitalesRöntgen und Mammografie sowie Miniaturkameraendoskopie verzeichnete eine weitersolide Entwicklung im 1. Quartal. Die Marktpenetration von ams in Asienverstärkt sich durch einen weiteren Programmgewinn bei einem asiatischen MedicalImaging-OEM. ams ist führend bei Mikrokameras für medizinische Endoskopie dernächsten Generation und sieht weiteres Wachstum im Markt für hochwertigeEinmalendoskopie.ams hat die strategische Entscheidung des letzten Jahres zur geringerenGewichtung seines Umweltsensorikaktivitäten umgesetzt, um sich auf mittel- undlangfristige Wachstumsmöglichkeiten besonders in optischer Sensorik zukonzentrieren, und hat kürzlich die Schaffung eines Joint Venture mit Wise RoadCapital für seine Umwelt-, Durchfluss- und Drucksensorlösungen bekanntgegeben.ams wird IP, Sensorprodukte und -lösungen sowie relevante Kunden,Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in das Joint Venture überführen und erwartetden Abschluss der Transaktion im Frühherbst 2019.Im Bereich Operations hat ams seit Jahresbeginn eine Reihe vonKostensenkungsmaßnahmen am Standort Singapur umgesetzt und beginnt positiveEffekte aus diesen Schritten zu verzeichnen. ams sieht dauerhafte Vorteile aushöherer Kosteneffizienz in der Fertigung in Singapur einschließlich geringererPersonalhöhe und allgemeiner Auslastungsverbesserungen an diesem Standort. Wieerwartet werden die attraktiven VCSEL-Volumina, die ams im laufenden Jahrerwartet, vollständig durch die externe Lieferkette von ams unterstützt. Dieinterne VCSEL-Fertigung von ams für neue, stark differenzierte Designs nähertsich wie vorgesehen der Fertigstellung und dem geplanten Front-End-Hochlauf abetwa dem Jahresende 2019. Mit der Kombination von skalierbarer externer undinterner VCSEL-Kapazität ist ams sehr gut positioniert, um erwartetesVolumenwachstum in der Zukunft zu unterstützen. Die Investitionen entwickelnsich voll im Rahmen der Erwartungen und ams bewegt sich in Richtung dererheblich niedrigeren Gesamtinvestitionen, die ams für 2019 gegenüber 2018erwartet.Für das 2. Quartal 2019 erwartet ams eine positive Geschäftsentwicklung, da derConsumer-Markt Zeichen der Stabilisierung zeigt und ams von geringerensaisonalen Effekten bei der Smartphone-Nachfrage ausgeht. Zusätzlich hat derHochlauf von Design Wins der letzten Quartale begonnen, die die Ausweitung derPräsenz von ams in seiner Android-Kundenbasis vorantreiben. Die anderenEndmärkte von ams reflektieren generell ein weniger günstiges konjunkturellesUmfeld und eine höheren Grad an Vorsicht, werden jedoch nach der Erwartung vonams weiter positiv zum Jahresgeschäft beitragen.Basierend auf verfügbaren Informationen erwartet ams im 2. Quartal einen Umsatzvon USD 390-430 Mio. Dies bedeutet ein attraktives sequentielles Wachstum sowieeinen sehr starken Zuwachs von 62% gegenüber dem Vorjahr, jeweils bezogen aufdie Mitte der erwarteten Spanne. Für die bereinigte operative Ergebnismarge(EBIT-Marge) erwartet ams im 2. Quartal ein erheblich höheres Niveau gegenüberdem Vorquartal und Vorjahr im Bereich um 10%.Der Quartalsbericht zum 1. Quartal 2019 einschließlich weitererFinanzinformationen steht auf der Unternehmenswebsite unter https://ams.com/financial-reports [https://ams.com/financial-reports] zur Verfügung.Gleichzeitig hat ams den Geschäftsbericht 2018 veröffentlicht, der auf derWebsite des Unternehmens ebenfalls unter https://ams.com/financial-reports[https://ams.com/financial-reports] verfügbar ist.###Über amsams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung vonHochleistungs-Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungenzu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zuermöglichen.Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision,Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerstniedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen,Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden inden Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik undAutomotive.ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global rund 9.000 Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kundenweltweit. ams ist an der SIX Swiss Stock Exchange börsennotiert (Tickersymbol:AMS). Weitere Informationen über ams unter www.ams.com [http://www.ams.com/]ams social media:>Twitter [https://twitter.com/amsAnalog] >LinkedIn [https://www.linkedin.com/company/ams-ag] >Facebook [https://www.facebook.com/amsAnalog] >YouTube [https://www.youtube.com/user/amsAnalog]ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams AG. Zusätzlich sind viele unsererProdukte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken derams Group. 