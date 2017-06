EANS-Adhoc: ams AG / ams' Hauptversammlung nimmt alle zur Abstimmung stehenden Traktanden an; Dividendenpolitik aktualisiert

Weitere Suchergebnisse zu "AMS":

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Hauptversammlungen/Vorstandssitzungen09.06.2017Premstätten - Premstätten, Österreich (9. Juni 2017) - ams (SIX: AMS), ein weltweit führenderAnbieter hochwertiger Sensorlösungen, gibt bekannt, dass die heutige ordentlicheHauptversammlung alle zur Abstimmung stehenden Traktanden der Tagesordnung mitüberwältigender Mehrheit beschlossen hat.ams gibt zudem eine aktualisierte Dividendenpolitik ab dem Geschäftsjahr 2017bekannt, nach der künftige Dividenden im Falle höherer zukünftigerNettoergebnisse der Gesellschaft ansteigen sollen; hierbei soll jede künftigeDividende jedoch zumindest dem Dividendenbetrag des jeweiligen Vorjahresentsprechen. Dieser Ansatz verknüpft das Potential für Dividendenwachstum miterhöhter Dividendenstabilität in Phasen potentiell schwächerenGeschäftsverlaufs.###Über amsams ist international führend in der Entwicklung und Fertigung vonanspruchsvollen Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mitSensorlösungen zu gestalten, und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch undTechnologie zu ermöglichen.Die hochwertigen Sensorlösungen von ams werden in Anwendungen eingesetzt, diekleinste Baugrößen, niedrigen Stromverbrauch, höchste Empfindlichkeit und dieIntegration verschiedener Sensortechnologien verlangen. Das Produktportfoliokonzentriert sich auf Sensorlösungen, Sensor-ICs, Sensorschnittstellen undverwandte Software für die Märkte Consumer, Kommunikation, Automotive, Industrieund Medizintechnik.ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global über 5.800 Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kundenweltweit. ams ist an der SIX Swiss Stock Exchange börsennotiert (Tickersymbol:AMS). Weitere Informationen über ams unter www.ams.comRückfragehinweis:Moritz M. GmeinerVice President Investor RelationsTel: +43 3136 500-31211Fax: +43 3136 500-931211Email: investor@ams.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: ams AGTobelbader Strasse 30A-8141 PremstaettenTelefon: +43 3136 500-0FAX: +43 3136 500-931211Email: investor@ams.comWWW: www.ams.comISIN: AT0000A18XM4Indizes:Börsen: SIX Swiss ExchangeSprache: DeutschOriginal-Content von: ams AG, übermittelt durch news aktuell