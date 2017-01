EANS-Adhoc: Wolford Aktiengesellschaft / Wolford passt Prognose für das laufende Geschäftsjahr an

Weitere Suchergebnisse zu "Wolford":

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Gewinnprognose/Unternehmen25.01.2017Der Vorstand der Wolford AG hat die Prognose für das Geschäftsjahr2016/17 (1. Mai 2016 bis 30. April 2017) angepasst. Trotz leichterErholung der Umsatzentwicklung ab November und einemWeihnachtsgeschäft auf Vorjahresniveau waren die Umsätze im Jännerwieder rückläufig, sodass sich das bisherige Umsatzminus im Vergleichzum Vorjahr auf knapp 8% beläuft.Wie bereits berichtet, haben insbesondere das schwache Marktumfeld imersten Halbjahr, negative Währungseffekte primär aus dem britischenPfund sowie interne Probleme in der Vertriebsplanung das Ergebnisbelastet. Das Management fokussiert sich derzeit voll auf dieUmsetzung weiterer Umsatzpotentiale und auf die Verbesserung desoperativen Ergebnisses. Die entsprechenden Umsatzeinbußen und derangelaufene Verlust werden jetzt bis zum Ende des Geschäftsjahres(30. April 2017) nicht mehr zu kompensieren sein. Vor diesemHintergrund rechnet das Management für das gesamte laufendeGeschäftsjahr 2016/17 mit einem negativen operativen Ergebnis in derGrößenordnung zwischen -8.0 und -10.0 Millionen Euro.Um die verfügbaren Mittel zur Bedienung des erforderlichenLiquiditätsbedarfs sicherzustellen, wird die Wolford Gruppe ihreFinanzierung neu strukturieren. Weitere Einzelheiten zur Anpassungder Finanzierungsstruktur und zur Geschäftsentwicklung wird dieWolford AG im Rahmen der Veröffentlichung des Berichts über dasdritte Quartal (17. März 2017)bekanntgeben.Rückfragehinweis:Wolford AGMaresa HoffmannReferentin Investor Relations & Corporate CommunicationsTel.: +43 5574 690 1258investor@wolford.com | company.wolford.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Wolford AktiengesellschaftWolfordstrasse 1A-6900 BregenzTelefon: +43 (0) 5574 690-1268FAX: +43 (0) 5574 690-1219Email: investor@wolford.comWWW: http://company.wolford.comBranche: Textil/BekleidungISIN: AT0000834007Indizes: ATX Prime, ATX GPBörsen: Freiverkehr: Frankfurt, Geregelter Markt: Wien, ADR: New YorkSprache: DeutschOriginal-Content von: Wolford Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell