EANS-Adhoc: Wolford Aktiengesellschaft / Wechsel im Vorstand

------------------Personalia29.10.2019Bregenz -Der Aufsichtsrat der Wolford AG hat in seiner heutigen Sitzung Silvia Azzali(48), Global Sales & Merchandising Director der Wolford AG, als neues Mitglieddes Vorstands berufen. Der Vorstandsvorsitzende (CEO) Axel Dreher hat heute seinVorstandsmandat im besten Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat niedergelegt undscheidet zum 31.10.2019 aus dem Unternehmen aus.Silvia Azzali wird als Chief Commercial Officer (CCO) bestellt, damit wird sieab dem 01.11.2019 für die Bereiche Sales & Merchandising, Marketing und Designverantwortlich sein. Andrew Thorndike (COO) trägt weiterhin die Verantwortungfür die anderen Ressorts, wie am 20.09.2019 kommuniziert.Bis zur erfolgreichen Nachbesetzung der CEO-Position setzt sich der Vorstand auszwei Mitgliedern zusammen.Rückfragehinweis:Wolford AGMaresa HoffmannInvestor Relations & Corporate CommunicationsTel.: +43 5574 690 1258investor@wolford.com | company.wolford.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Wolford AktiengesellschaftWolfordstrasse 1A-6900 BregenzTelefon: +43(0) 5574 690-1258FAX: +43(0) 5574 690-1410Email: investor@wolford.comWWW: http://company.wolford.comISIN: AT0000834007Indizes: ATX GPBörsen: Frankfurt, Wien, New YorkSprache: DeutschOriginal-Content von: Wolford Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell