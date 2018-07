EANS-Adhoc: Wolford AG gibt vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "Wolford":

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Kapitalmaßnahmen05.07.2018Bregenz - Der Vorstand der Wolford AG veröffentlichte am 18.6.2018 den Start desBezugsangebots, mit dem die von der außerordentlichen Hauptversammlung derWolford AG am 4.5.2018 beschlossene, ordentliche Kapitalerhöhung desGrundkapitals von EUR 36.350.000 auf EUR 48.848.227,77 durch Ausgabe von1.719.151 neuen Aktien durchgeführt werden soll.Wolford AG gibt hiermit den vorläufigen Endstand des Bezugsangebots bekannt undteilt mit, dass am 5.7.2018, 16:15 Uhr MESZ, sämtliche 1.719.151 neuen Aktien imRahmen des Bezugsangebots bezogen oder durch Überbezug erworben und zugeteiltwurden. Rund 99,6% der 1.719.151 neuen Aktien wurden durch Ausübung vonBezugsrechten bezogen. Rund 59,3% der neuen Aktien werden von Fosun IndustrialHoldings Limited als Bezugsberechtigter sowie im Rahmen ihrerZeichnungsverpflichtung übernommen. Die restlichen rund 40,7% der neuen Aktienwurden von anderen Bezugsberechtigten bezogen oder durch Überbezug erworben.Disclaimer: Ein öffentliches Angebot von neuen Aktien der Wolford AG erfolgtausschließlich in der Republik Österreich auf Grundlage eines von derFinanzmarktaufsichtsbehörde gebilligten und gemäß Kapitalmarktgesetzveröffentlichten Prospekts, welcher falls nötig nachzutragen ist. Die neuenAktien wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act registriert.Wolford AG beabsichtigt, keinen Teil des Angebots in den USA zu registrieren. Esfindet kein öffentliches Angebot von neuen Aktien in den USA oder in anderenLändern ausgenommen der Republik Österreich statt.Rückfragehinweis:Wolford AGMaresa HoffmannInvestor Relations & Corporate CommunicationsTel.: +43 5574 690 1258investor@wolford.com | company.wolford.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Wolford AktiengesellschaftWolfordstrasse 1A-6900 BregenzTelefon: +43(0) 5574 690-1268FAX: +43(0) 5574 690-1219Email: investor@wolford.comWWW: http://company.wolford.comISIN: AT0000834007Indizes: ATX GPBörsen: Frankfurt, Wien, New YorkSprache: DeutschOriginal-Content von: Wolford Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell