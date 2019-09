EANS-Adhoc: Wiener Privatbank SE / Günter Kerbler und Johann Kowar beenden Aktienkaufvertrag mit Arca Investments / Johann Kowar verkauft einen Teil seiner Beteiligung an Arca Investments

Weitere Suchergebnisse zu "Wiener Privatbank":

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------kein Stichwort12.09.2019Wien - 12. September 2019. Günter Kerbler und Mag. Johann Kowar haben denVorstand der Wiener Privatbank SE mit heutigem Tag darüber informiert, dass sieden im September 2017 mit der slowakischen Arca Investment abgeschlossenenAktienkaufvertrag hinsichtlich eines Erwerbs eines Mehrheitsanteils an derWiener Privatbank SE einvernehmlich beendet haben. Die Parteien haben im Rahmender Beendigung vereinbart, dass alle wechselseitigen Rechte und Pflichten mitBeendigung des Aktienkaufvertrags aufgehoben sind.Arca Investments und Mag. Johann Kowar haben den Vorstand der Wiener PrivatbankSE zudem zeitgleich informiert, dass Mag. Johann Kowar (J.K. Beteiligungs GmbH)ebenfalls mit heutigem Tag einen Teil seiner Beteiligung iHv insgesamt 9,9% ander Wiener Privatbank SE an Arca Investments verkauft. Er selbst bleibt jedochweiterhin über Beteiligungsunternehmen mit 12,41% an der Wiener Privatbank SEbeteiligt.Nach Mitteilung von Arca Investments ist die Minderheitsbeteiligung einestrategische Option für die Zukunft.WIENER PRIVATBANK SEDie Wiener Privatbank ist eine auf Sachwerte-Investments spezialisiertePrivatbank mit Sitz in Wien. Das Unternehmen bietet privaten undinstitutionellen Kunden höchste Kapitalmarkt- und Immobilienkompetenz untereinem Dach. Die Angebots- und Dienstleistungspalette für private undinstitutionelle Kunden umfasst die Kerngeschäftsfelder Private Banking, AssetManagement (Matejka & Partner), Capital Markets, Brokerage, Research,Immobilienprodukte sowie Immobiliendienstleistungen und -projekte. In diesenGeschäftsfeldern bietet die Wiener Privatbank ihren Kunden unabhängige Beratungund maßgeschneiderte Lösungen an.Rückfragehinweis:Wiener Privatbank SEEduard Berger, Mitglied des Vorstandes ? eduard.berger@wienerprivatbank.comMMag. Dr. Helmut Hardt, Mitglied des Vorstandes ?helmut.hardt@wienerprivatbank.comT +43 1 534 31?0, F -710www.wienerprivatbank.comBörse: Wien (Amtlicher Handel)ISIN: AT0000741301Ende der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Wiener Privatbank SEParkring 12A-1010 WienTelefon: +43-1-534 31-0FAX: +43-1-534 31-710Email: office@wienerprivatbank.comWWW: www.wienerprivatbank.comISIN: AT0000741301Indizes: WBIBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Wiener Privatbank SE, übermittelt durch news aktuell