EANS-Adhoc: WW Holding AG / Vorstand geht für das Geschäftsjahr 2016 von einem negativen Eigenkapital iHv ca. EUR 27,5 Millionen aus

Wien - Der Vorstand der WW Holding AG (vormals: WIENWERT Holding AG) (die"Gesellschaft") gibt bekannt, dass der Vorstand der Gesellschaft auf Basis desnunmehr aufgestellten, vorläufigen Jahresabschlusses 2016 von einem negativenEigenkapital iHv ca. EUR 27,5 Millionen ausgeht. Die Gesellschaft meldete am13.1.2017, dass ein negatives Eigenkapital in der Bandbreite zwischen EUR 20 und22 Millionen erwartet wird.Die Ausweitung des negativen Eigenkapitals ergibt sich vor allem aus deraktuellen Aufstellung des Jahresabschlusses und der damit einhergehendenImmobiliengutachten für die verbleibenden Immobilien (insbesondere Getreidemarkt10 und Neubaugürtel 4), die nunmehr unter der Annahme eines sofortigen Verkaufserstellt und die Werte dementsprechend nach unten korrigiert wurden. EineVeröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses wird bis 30.6.2017 erwartet.Folgende Schuldverschreibungen der Gesellschaft sind in den Handel am DrittenMarkt der Wiener Börse einbezogen:AT0000A1P0K5 (Dritter Markt, Marktsegment corporates standard)AT0000A1LJK5 (Dritter Markt, Marktsegment corporates standard)Emittent: WW Holding AG, Getreidemarkt 10, 1010 WienRückfragehinweis:Stefan Gruze, CEO+43 1 332 0707+43 664 88258800presse@wienwert.at