EANS-Adhoc: WW Holding AG / Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses zum 31.12.2016 mit einem negativen Eigenkapital von rund EUR 28,7 Millionen

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Jahresergebnis/negatives Eigenkapital/Bestätigungsvermerk/Fortbestehensprognose30.08.2017Wien - Die WW Holding AG (die "Gesellschaft") hat am heutigen Tage ihrengeprüften Jahresabschluss zum 31.12.2016 veröffentlicht. Der Jahresabschluss zum31.12.2016 der Gesellschaft weist einen Bilanzverlust iHv minus EUR29.427.498,16 (inklusive einem Verlustvortrag iHv minus EUR 11.876.479,80 ausdem Geschäftsjahr zum 31.12.2015) sowie ein negatives Eigenkapital iHv minus EUR28.683.498,16 aus. Der Jahresverlust beläuft sich auf EUR 18.837.677,15 (inkl.Verschmelzungsgewinnen iHv EUR 7.127.400,76). Die Gesellschaft meldete am06.06.2017, dass mit einem negativen Eigenkapital von rund EUR 27,5 Millionengerechnet wird.Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 wurde seitens der SOT WirtschaftsprüfungGmbH, Wien, mit einem eingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen, da einzelnePunkte, insbesondere die überwiegende Wahrscheinlichkeit der wesentlichenAnnahmen der Fortbestehensprognose aufgrund noch zu wenig aussagekräftigerErfahrungswerte, derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden konnten.Jedenfalls nicht eingeschränkt, sondern lediglich mit einem ergänzenden Hinweishinsichtlich der wesentlichen Unsicherheiten versehen wurde derBestätigungsvermerk hinsichtlich der vom Vorstand der Gesellschaft als nicht inhohem Maße unwahrscheinlich beurteilten Unternehmensfortführung gemäß § 201 Abs2 Z 2 UGB.Die Gesellschaft verfügt über eine positive Fortbestehensprognose, die durchexterne Experten von PwC Advisory Service GmbH, Wien, plausibilisiert undbestätigt wurde.Darüber hinaus konnte die Gesellschaft in den letzten Wochen erste wesentlicheAnnahmen der Fortbestehensprognose bereits erfolgreich umsetzen. So wurdeinsbesondere die Liegenschaft Neubaugürtel 4 wie geplant um rund EUR 10Millionen veräußert und hat sich hierdurch die Liquidität der Gesellschaft umEUR 2,2 Millionen erhöht.Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 wird unter www.wienwert.at/investor-relations/ww-holding-ag/ [http://www.wienwert.at/investor-relations/ww-holding-ag/] zum Download zur Verfügung gestellt.Folgende Schuldverschreibungen der Gesellschaft sind in den Handel am DrittenMarkt der Wiener Börse einbezogen:- AT0000A 1 P0K5 (Dritter Markt, Marktsegment corporates standard)- AT0000A 1 LJK5 (Dritter Markt, Marktsegment corporates standard)Emittent: WW Holding AG, Getreidemarkt 10, 1010 WienRückfragehinweis:WW Holding AGStefan Gruze, CEO+43 664 88258800sg@wienwert.atEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: WW Holding AGGetreidemarkt 10A-1010 WienTelefon: 01 332 0707FAX: 01 332 0708Email: sg@wienwert.atWWW: www.wienwert.atISIN: AT0000A1P0K5, AT0000A1LJK5Indizes:Börsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: WW Holding AG, übermittelt durch news aktuell