EANS-Adhoc: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group / Ralph Müller ab 2021 zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt

Weitere Suchergebnisse zu "Vienna Insurance":

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Führungswechsel11.04.2019Wien - Der Aufsichtsrat der WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna InsuranceGroup hat in seiner heutigen Sitzung Ralph Müller zum Nachfolger von RobertLasshofer bestellt. Müller, derzeit Generaldirektor der DONAU Versicherung AGVienna Insurance Group, wird seine neue Position nach Ablauf des Vertrags vonGeneraldirektor Robert Lasshofer mit 1. Jänner 2021 übernehmen. Aufgrund derBedeutung der Wiener Städtischen für den österreichischen Versicherungsmarktwird er bereits Anfang 2020 in den Vorstand der Wiener Städtischen einziehen, umgemeinsam und in enger Abstimmung mit Lasshofer einen harmonischen Übergangsicherzustellen.Folgendes Wertpapier der Wiener Städtische notiert am Dritten Markt:Wiener Städtische 3,5 %-Nachranganleihe 2017-2027ISIN: AT0000A1VKJ4Rückfragehinweis:WIENER STÄDTISCHE Versicherung AGUnternehmenskommunikationSchottenring 30, 1010 WienMarion RibaritsTel.: +43 (0)50 350-21049E-Mail: m.ribarits@wienerstaedtische.atEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance GroupSchottenring 30A-1010 WienTelefon: 050 350-21336FAX: 050 350 99-21336Email: c.kreuzer@wienerstaedtische.atWWW: www.wienerstaedtische.atISIN: AT0000A1VKJ4Indizes:Börsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Wiener Städtische Allgemeine Versichererungs AG, übermittelt durch news aktuell