EANS-Adhoc: Vorläufige Zahlen 2016 der Vienna Insurance Group *) - Gewinn mehr als verdoppelt

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Jahresergebnis23.03.2017- Prämienwachstum auf rund 9,1 Mrd. Euro erreicht- Gewinn (vor Steuern) auf rund 407 Mio. Euro mehr als verdoppelt- Combined Ratio mit 97,3 Prozent auf gutem Niveau- Dividendenvorschlag auf 80 Cent pro Aktie erhöht- Zukunftsfit mit Agenda 2020Eine stabile Entwicklung verzeichnet das vorläufige Prämienvolumenvon 9.051 Mio. Euro (+ 31 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr). Inallen Sparten ist eine deutliche Prämiensteigerung, mit Ausnahme derEinmalerläge in der Lebensversicherung (- 19,2 Prozent), zuverzeichnen. Hier wurde auch im Vorjahr, bedingt durch dieNiedrigzinssituation, in den meisten Märkten eine restriktiveAnnahmepolitik verfolgt. Ohne Einmalerläge liegt diePrämiensteigerung über alle Sparten bei + 4,4 Prozent.Besonders positive Prämienentwicklungen weisen die Segmente SonstigeCEE (+ 7,9 Prozent) unter anderem durch Serbien (+ 18,5 Prozent) undKroatien (+ 9,4 Prozent) sowie die Türkei und Georgien (+ 14,5Prozent) und Ungarn (+ 9,8 Prozent) aus. Eine Ausnahmeentwicklungstellt Rumänien dar. Hier kann mit + 24,4 Prozent die höchstePrämiensteigerung verzeichnet werden, die zum Teil aufMarktbereinigungen zurückzuführen ist.Beim Gewinn (vor Steuern) lautete die Zielsetzung im Vorjahrzumindest die Verdoppelung des Gewinnes aus 2015 auf bis zu 400 Mio.Euro. "Wir haben uns am obersten Zielrahmen orientiert und den Gewinn(vor Steuern) mit 406,7 Mio. Euro weit mehr als verdoppelt", sagtProf. Elisabeth Stadler.Gegenüber dem 3. Quartalsergebnis 2016 mit 97,9 Prozent konnte fürdas Gesamtjahr 2016 eine deutliche Verbesserung der Combined Ratioerzielt werden. Mit 97,3 Prozent liegt die VIG auf Vorjahresniveauund wieder klar unter der 100-Prozent-Marke. Die Kostenquote konntegegenüber dem Vorjahr von 30,6 Prozent auf 30,4 Prozent verbessertwerden. Im gleichen Ausmaß ist die Schadenquote von 66,7 Prozent auf66,9 Prozent gestiegen.Im Jahr 2016 erwirtschaftete die Vienna Insurance Group einFinanzergebnis von 959 Mio. Euro. Dieses lag um 7,8 Prozent unter demVorjahreswert, was vor allem auf niedrigere realisierte Gewinne ausdem Abgang von Kapitalanlagen bei Anleihen und Ausleihungen sowie beiAktien zurückzuführen ist.Auf Grund der guten Ergebnisse wird der Vorstand den Gremien für dasGeschäftsjahr 2016 eine Erhöhung der Dividende gegenüber dem Vorjahrvon 60 auf 80 Cent pro Aktie vorschlagen. Das entspricht einerSteigerung von 33 Prozent. Damit bleibt die VIG der seit 2005verfolgten Dividendenpolitik mit einer Mindestausschüttung von 30Prozent des Netto-Konzerngewinns nach Minderheiten treu.Neues Arbeitsprogramm "Agenda 2020"Im Vorjahr wurde die Untersuchung der 25 VIG-Märkte auf ihrePotentiale angekündigt und durchgeführt. Daraus ist ein strategischesArbeitsprogramm entstanden. Die VIG konzentriert sich neben derNutzung von profitablen Marktpotentialen auf jene Themen, die dieZukunftsfähigkeit des Konzerns absichern und das Geschäftsmodell inRichtung Kosteneffizienz optimieren. Das schließt die Schaffung vonKostenvorteilen durch die Zusammenlegung von Back-Office-Funktionenund Gesellschaften innerhalb der Gruppe mit ein. Vor allem, wenndadurch langfristig gesehen, die Vorteile gegenüber eines getrenntenMarktauftrittes überwiegen.Zusätzlich zu den Wachstumschancen in der Kranken- undRückversicherung sieht die VIG großes Potential imBankversicherungsgeschäft. Gemeinsam mit dem BankversicherungspartnerErste Group wird eine Projektgruppe gebildet. Ziel des Projekts istdie Optimierung von Produkten, Vertrieb und Ertragskomponenten fürBank und Versicherung in allen Ländern, in denen es eine gemeinsameKooperation von Erste Group und VIG gibt. Im Mittelpunkt stehen dieBedürfnisse und Wünsche der Kunden, eine leichte Verständlichkeit derProdukte und die Einbindung in die Digitalisierungsoffensive derBank. Das schließt auch organisatorische und strukturelleÜberlegungen versicherungsseitig mit ein, die zu einer Verbesserungder Kommunikation und Servicierung der Kunden und Bankpartner führen.Ausblick bis 2019Die VIG plant einen kontinuierlichen Anstieg des Prämienvolumens bis2019 auf 9,5 Mrd. Euro. Trotz des Niedrigzinsszenarios und dessenweiter zu erwartenden negativen Einflusses auf das Finanzergebnis,peilt die VIG eine Steigerung des Gewinns (vor Steuern) bis 2019 auf450 bis 470 Mio. Euro an. Für die Combined Ratio wird weiterhin dasmittelfristige Ziel von 95 Prozent angestrebt. Die Dividende wird derErgebnisentwicklung folgen.*) Anmerkung Die in dieser Aussendung enthaltenen Angaben zumGeschäftsjahr 2016 basieren auf vorläufigen und nicht geprüftenDaten. Die endgültigen und geprüften Angaben zum Geschäftsjahr 2016werden am 19. April 2017 mit dem Konzerngeschäftsbericht 2016veröffentlicht.Disclaimer/Haftungshinweis Diese Pressemitteilung enthält Aussagen,die in die Zukunft gerichtet sind und auf künftige Entwicklungen derVienna Insurance Group Bezug nehmen. Diese Aussagen beruhen aufderzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensführung der ViennaInsurance Group. Die Veränderung der allgemeinen wirtschaftlichenEntwicklung, zukünftige Marktbedingungen, Veränderungen derKapitalmärkte und sonstige Umstände können dazu führen, dass dietatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den derzeit indie Zukunft gerichteten Aussagen abweichen. Die Vienna InsuranceGroup übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichtetenAussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oderEntwicklungen anzupassen. 