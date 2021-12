EANS-Adhoc: Volksbank Vorarlberg Partizipationsschein ISIN AT0000824701 – Rückkauf Ergebnisbekanntgabe und vereinfachte Herabsetzung des Partizipationskapitals durch Einziehung eigener Partizipationsscheine

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Aktienrückkauf/Strategische Unternehmensentscheidungen06.12.2021Rankweil - Mit heutigem Tag erfolgte die Bekanntgabe des endgültigen Ergebnissesder Einladung der Volksbank Vorarlberg e. Gen. an die Inhaber der VolksbankVorarlberg e. Gen. Partizipationsscheine (ISIN AT0000824701) der VolksbankVorarlberg e. Gen. zur Abgabe von Angeboten zum Rückkauf vonPartizipationsscheinen.Der Vorstand hat in diesem Zusammenhang beschlossen, Angebote für 156.088 StückPartizipationsscheine mit einem Gesamtnennbetrag iHv EUR 1.134.759,76 zuRückkaufspreisen in einer Spanne von EUR 12,00 bis EUR 45,00 anzunehmen.Weiters macht der Vorstand von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom20.10.2021 zur vereinfachten Herabsetzung des Partizipationskapitals durchEinziehung eigener Partizipationsscheine unter analoger Anwendung von § 192 Abs3 Z 2 und Abs 4 Aktiengesetz zum Zwecke der Reduzierung der Anzahl eigenerPartizipationsscheine Gebrauch und beschließt 164.290 StückPartizipationsscheine mit einem Gesamtnennbetrag iHv EUR 1.194.388,30 mit Valutavom 28.12.2021 einzuziehen.Nach der Abwicklung der Einladung und der vereinfachten Herabsetzung desPartizipationskapitals durch Einziehung eigener Partizipationsscheine bleiben215.710 Stück Partizipationsscheine in einem Gesamtnennbetrag iHv EUR1.568.211,70 ausstehend.Rückfragehinweis:Volksbank Vorarlberg e.Gen.Ringstraße 27A-6830 RankweilKontakt: Mirjam Pfundt-KempkesTel.: +43 50 882 8227Mail: mirjam.pfundt-kempkes@vvb.atInternet: www.volksbank-vorarlberg.atBranche: FinanzdienstleistungenISIN: AT0000824701ISIN: AT0000158209ISIN: AT0000158241ISIN: AT0000158258Index: Standard Market AuctionBörsen: Wien/Amtlicher HandelEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Volksbank Vorarlberg e. Gen.Ringstraße 27A-6830 RankweilTelefon: 050 882 8000FAX: 050 882 8009Email: volksbank@vvb.atWWW: www.volksbank-vorarlberg.atISIN: AT0000824701, AT0000158258, AT0000158241, AT0000158209Indizes:Börsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Volksbank Vorarlberg e. Gen., übermittelt durch news aktuell