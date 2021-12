EANS-Adhoc: Vienna Insurance Group und Ungarn erzielen Einigung über die Grundzüge einer Kooperation und das weitere Vorgehen in Bezug auf die ungarischen Versicherungsgesellschaften AEGON und UNION

Weitere Suchergebnisse zu "Vienna Insurance":

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------kein Stichwort22.12.2021Wien - Die VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) und dieungarische Regierung haben eine Einigung über die Grundzüge einer Kooperationund die weitere Vorgehensweise erzielt, die eine Beteiligung des ungarischenStaates an den ungarischen AEGON-Gesellschaften und der UNION Vienna InsuranceGroup Biztosító Zrt. von 45% vorsieht.Die Ausgestaltung der Kooperation, die die kontrollierende Beteiligung und dieoperative Führung der VIG beinhaltet, ist Gegenstand weiterer Verhandlungen. Dieungarische Regierung hat Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt., eine 100%-Beteiligungsgesellschaft des ungarischen Staates, als Verhandlungspartnernominiert. Die VIG begrüßt die zukünftige Kooperation mit Ungarn. DieUnterzeichnung eines Memorandum of Understanding ist für Donnerstag, 23.Dezember 2021, angesetzt.Die VIG und Ungarn werden in einem nächsten Schritt die Beteiligungs- undGovernancestruktur verhandeln, die erforderlichen Gremialbeschlüsse einholen unddie für die Umsetzung der Transaktion notwendigen Genehmigungen beantragen.Folgende Wertpapiere der VIG sind an einem geregelten Markt zum Handelzugelassen:EMISSIONSBEZEICHNUNG ISIN HANDELSSEGMENTAktie AT0000908504 Wiener und Prager Börse, AmtlicherHandelSenior-Nachhaltigkeitsanleihe AT0000A2QL75 Wiener Börse, Geregelter2021 FreiverkehrVIG nachrang. Anleihe 2015 AT0000A1D5E1 Börse Luxemburg, GeregelterFreiverkehrVIG nachrang. Anleihe 2013 AT0000A12GN0 Wiener Börse, GeregelterFreiverkehrRückfragehinweis:VIENNA INSURANCE GROUP AGWiener Versicherung Gruppe1010 Wien, Schottenring 30Wolfgang HaasLeiter Konzernkommunikation & Marketing, KonzernpressesprecherTel.: +43(0)50 390-21029Fax: +43 (0)50 390 99-21029E-Mail: wolfgang.haas@vig.comNina Higatzberger-SchwarzLeiterin Investor RelationsTel.: +43 (0)50 390-21920Fax: +43 (0)50 390 99-21920E-Mail: nina.higatzberger@vig.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung GruppeSchottenring 30A-1010 WienTelefon: +43(0)50 390-22000FAX: +43(0)50 390 99-22000Email: investor.relations@vig.comWWW: www.vig.comISIN: AT0000908504Indizes: ATX, WBI, VÖNIXBörsen: Wien, Prague Stock ExchangeSprache: DeutschOriginal-Content von: Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, übermittelt durch news aktuell