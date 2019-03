EANS-Adhoc: Vienna Insurance Group definiert neue Dividendenpolitik

Weitere Suchergebnisse zu "Vienna Insurance":

Im Jahr 2005 legte die Vienna Insurance Group eine Ausschüttung von zumindest30% des Konzerngewinns nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen an dieAktionäre als Dividendenpolitik fest.Der Vorstand der Vienna Insurance Group hat in seiner heutigen Sitzung unterEinbeziehung des Feedbacks der im Sommer 2018 durchgeführten Investorenbefragungeine neue Dividendenpolitik beschlossen. Diese sieht eine Ausschüttung in einerBandbreite von 30 bis 50 % des Konzerngewinns nach Steuern und nichtbeherrschenden Anteilen vor. Ziel ist es, die Dividende pro Aktie weiterhin ander Entwicklung des Unternehmenserfolgs auszurichten.Die Vienna Insurance Group wird wie geplant am 21. März 2019 die vorläufigenErgebnisse für das Geschäftsjahr 2018 veröffentlichen.Folgende Wertpapiere der VIG sind an einem geregelten Markt zum Handelzugelassen:Emissionsbezeichnung ISIN HandelssegmentAktie AT0000908504 Wiener und Prager Börse, Amtlicher HandelVIG nachrang. Anleihe 15 AT0000A1D5E1 Börse Luxemburg,Geregelter FreiverkehrVIG nachrang. Anleihe 13 AT0000A12GN0 Wiener Börse,Geregelter Freiverkehr