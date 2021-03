EANS Adhoc: Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Vienna Insurance":

EANS-Adhoc: Vienna Insurance Group platziert erfolgreich EUR 500 Millionen

Senior-Nachhaltigkeitsanleihe

--------------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung.



Für den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------

kein Stichwort

18.03.2021

Wien - DIE IN DIESER AD-HOC MITTEILUNG ENTHALTENE INFORMATION IST WEDER ZUR

VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DEN, IN DIE BZW. INNERHALB DER

VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN, NACH BZW. INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA

(S) ODER JAPAN(S) NOCH ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, IN

DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG IST.

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe hat heute erfolgreich eine

Senior-Nachhaltigkeitsanleihe im Volumen von EUR 500 Millionen bei

institutionellen Investoren im In- und Ausland platziert. Die Rückzahlung der

Senior-Nachhaltigkeitsanleihe ist nach Ablauf von 15 Jahren vorgesehen. Der

Kupon beträgt 1,00 Prozent pro Jahr. Der Emissionskurs wurde mit 99,282 Prozent

des Nennbetrags festgelegt.

Die Zulassung der Senior-Nachhaltigkeitsanleihe zum Amtlichen Handel an der

Wiener Börse wurde beantragt.

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmitteilung gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über

Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung). Die Informationen in dieser

Mitteilung stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf

oder zur Zeichnung von Wertpapieren der VIG dar. Ein öffentliches Angebot von

Wertpapieren der VIG wird im EWR ausschließlich auf Grundlage einer Ausnahme von

der Prospektpflicht erfolgen und unter der Bedingung, dass kein Angebot und kein

Verkauf an Kleinanleger im EWR erfolgen darf.

Diese Informationen sind weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die

bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und dürfen nicht an

"U.S. persons" (im Sinne der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act

of 1933 in der jeweils geltenden Fassung) sowie an Publikationen mit einer

allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder

weitergeleitet werden. Diese Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Wertpapiere dürfen in

den Vereinigten Staaten von Amerika oder an "U.S. persons" nur mit vorheriger

Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer

Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des Securities Act of 1933 verkauft oder

zum Kauf angeboten werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren

der VIG in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Die Wertpapiere wurden bereits verkauft.

Folgende Wertpapiere der VIG sind an einem geregelten Markt zum Handel

zugelassen:

EMISSIONSBEZEICHNUNG ISIN HANDELSSEGMENT

Aktie AT0000908504 Wiener und Prager Börse, Amtlicher

Handel

VIG nachrang. Anleihe 2015 AT0000A1D5E1 Börse Luxemburg, Geregelter Freiverkehr

VIG nachrang. Anleihe 2013 AT0000A12GN0 Wiener Börse, Geregelter Freiverkehr

Rückfragehinweis:

VIENNA INSURANCE GROUP AG

Wiener Versicherung Gruppe

1010 Wien, Schottenring 30

Wolfgang Haas

Leiter Konzernkommunikation & Marketing, Konzernpressesprecher

Tel.: +43(0)50 390-21029

Fax: +43 (0)50 390 99-21029

E-Mail: wolfgang.haas@vig.com

Nina Higatzberger-Schwarz

Leiterin Investor Relations

Tel.: +43 (0)50 390-21920

Fax: +43 (0)50 390 99-21920

E-Mail: nina.higatzberger@vig.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

--------------------------------------------------------------------------------

Emittent: Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe

Schottenring 30

A-1010 Wien

Telefon: +43(0)50 390-22000

FAX: +43(0)50 390 99-22000

Email: investor.relations@vig.com

WWW: www.vig.com

ISIN: AT0000908504

Indizes: VÖNIX, ATX, WBI

Börsen: Prague Stock Exchange, Wien

Sprache: Deutsch