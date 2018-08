EANS-Adhoc: ViennaEstate Immobilien AG / ViennaEstate plant Emission einer 3,75%-Unternehmensanleihe mit bis zu 10 Millionen Euro Volumen

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Finanzierung/Anleihe/Immobilien30.08.2018Wien - Der Vorstand der ViennaEstate Immobilien AG, FN 280263b, Parkring 12,1010 Wien ("VE AG", "ViennaEstate") hat am heutigen Tage den Beschluss gefasst,dass die Gesellschaft eine nachrangige Unternehmensanleihe emittieren wird.Die ViennaEstate plant die Emission einer nachrangigen Unternehmensanleihe miteinem Volumen von bis zu EUR 7.000.000 mit einer Aufstockungsmöglichkeit bis zueinem maximalen Volumen von EUR 10.000.000. Die Anleihe soll mit 3,75% p.a. (vorSteuern) verzinst werden, und eine Laufzeit von 01.11.2018 bis 31.10.2023 (fünfJahre) aufweisen. Die Zeichnungsfrist wird voraussichtlich von 1. bis 22.Oktober 2018, 16:00 Uhr (bei der Zahlstelle einlangend) laufen. Als Zahlstelle,Produkthersteller und Vertriebskanal wird voraussichtlich die Wiener PrivatbankSE, FN 84890p, Parkring 12, 1010 Wien fungieren.Die Emittentin beabsichtigt den Emissionserlös sowohl für die Tilgung der am01.11.2018 fälligen Unternehmensanleihe (ISIN: AT0000A11BP8) als auch für dasweitere Wachstum des Unternehmens nach Einbringung des geringvolumigen B2C-Bauträgergeschäftes der EYEMAXX Real Estate AG zu verwenden.Die Anleihe wird sich ausschließlich an Anleger richten, welche Wertpapiere abeinem Mindestbetrag von EUR 100.000 je gesondertem Angebot erwerben. Es bestehtdaher gemäß § 3 Abs 1 Z 9 KMG keine Prospektpflicht.Diese Mitteilung ist kein öffentliches Angebot iSd § 1 Abs 1 Z 1 KMG.Ende der Insiderinformation================================================================================ERLÄUTERUNGSTEXTDie ViennaEstate Immobilien AG, mit Sitz in Wien, wurde 2008 gegründet undverfügt mit ihren gruppenweit rd. 38 Mitarbeitern über rd. 350 Mio. Euro anAssets under Management. Das Unternehmen ist als Immobilieninvestor undImmobilien-Asset Manager tätig. Das ganzheitliche Geschäftsmodell umfasst alleAktivitäten des Immobilienmanagements ? vom Investment über die Entwicklung undden Handel bis hin zur Strukturierung, Finanzierung und laufendenBewirtschaftung. Über ihre Beteiligungen an der Meine Hausverwaltung GmbH(klassische Immobilienverwaltung) und der Reval Vermögensberatungs GmbH(Crowdfundingplattform für Immobilienprojekte) verfügt die ViennaEstate übereine breite Produktpalette im Immobilienbereich.Mitte 2018 wurde das B2C-Bauträgersegment im geringvolumigen Wohnbau der EYEMAXXReal Estate AG erworben, welches die vorhandenen Angebotspalette komplettierte.Die Kernzielgruppe der ViennaEstate, private Abnehmer von Wohnimmobilien, kannsomit noch besser bedient werden. Das Unternehmen plant in den nächsten fünfJahren bis zu 1.000 neue Wohneinheiten zu errichten.Rückfragehinweis:ViennaEstate Immobilien AGVorstand Thomas Gell MSc MScinvestor@viennaestate.com01 - 236 01 55Ende der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: ViennaEstate Immobilien AGParkring 12A-1010 WienTelefon: 01 - 236 01 55FAX: 01 - 236 01 55 - 111Email: info@viennaestate.comWWW: www.viennaestate.comISIN: AT0000A11BP8Indizes:Börsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: ViennaEstate Immobilien AG, übermittelt durch news aktuell