EANS-Adhoc: VOLKSBANK WIEN AG / AD HOC MELDUNG gemäß Art. 17 MAR (Marktmissbrauchsverordnung)

VOLKSBANK WIEN AG plant Neuemission von Additional Tier1 Kapital (AT1)
Kapitalmaßnahmen
20.09.2018

Wien - Die VOLKSBANK WIEN AG plant die Begebung einer AT1-Anleihe in Sub-Benchmark-Size. Diese AT1-Emission ist mit einem Kündigungsrecht der Emittentinausgestattet. Der genaue Zinssatz, das finale Emissionsvolumen und der Zyklusder Kündigungsrechte wird im Anschluss an eine Investoren-Roadshow festgelegt.Die Emission dient der Stärkung der Eigenmittelbasis.

Eine Notierung der Anleihe im Amtlichen Handel der Wiener Börse wird angestrebt.

Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsennotierten Emissionen derVOLKSBANK WIEN AG:
AT000B121967
AT000B121868
AT000B121884
AT000B121959
AT000B121975

Die Emissionen der VOLKSBANK WIEN AG sind an folgender Börse zugelassen:
Amtlicher Handel der Wiener Börse

Rückfragehinweis:
VOLKSBANK WIEN AG
Kolingasse 14-16
1090 Wien

Investor Relations
Karl Kinsky, MBA
Tel.: +43 1 40137 - 3338
eMail: karl.kinsky@volksbankwien.at

PR & Kommunikation
KR Dir. Wolfgang Layr
Tel.: +43 1/40137 - 3550
eMail: wolfgang.layr@volksbankwien.at