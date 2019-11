EANS-Adhoc: VIG stellt auf Grund gesetzlicher Änderungen von Vollkonsolidierung der gemeinnützigen Gesellschaften auf Equity-Methode um

------------------kein Stichwort18.11.2019Wien -* Management bestätigt Ziele für 2019* Nettoergebniserwartung und Dividendenpolitik unverändertSeit September 2016 wurden die mehrheitlich im Eigentum der VIG stehendengemeinnützigen Wohnbaugesellschaften im Zuge der Vollkonsolidierung in denKonzernabschluss einbezogen. Die zwischenzeitlich geänderte Rechtslage,insbesondere die Novelle des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes (WGG-Novelle2019, BGBl I 85/2019), führte zu weiteren sehr deutlichen Einschränkungen derEigentümer- und Kontrollrechte. Daher hat der Vorstand in seiner Sitzung vom 18.November 2019 entschieden, dass nicht länger von einer Beherrschung dergemeinnützigen Wohnbaugesellschaften der VIG im Sinne von IFRS auszugehen ist.Folglich werden die gemeinnützigen Gesellschaften der VIG mit Stichtag31.07.2019 endkonsolidiert und deren bilanzielle Behandlung auf die Equity-Methode gemäß IAS 28 umgestellt. Die nicht den Anteilseignern der VIGzurechenbaren Gewinnanteile der gemeinnützigen Wohnbaugesellschaften sind somitmit Wirkung ab 1. August 2019 nicht mehr im Finanzergebnis und damit auch nichtim Ergebnis vor Steuern enthalten.Das bedeutet, dass die Immobilien der gemeinnützigen Wohnbaugesellschaften (rd.EUR 3,8 Mrd.), damit verbundene Finanzierungsverbindlichkeiten (rd. EUR 2,7Mrd.) sowie der im Eigenkapital angeführte Sonderposten "Nicht beherrschendeAnteile aus Gemeinnützigen Gesellschaften" (rd. EUR 1,2 Mrd.) in derKonzernbilanz nicht mehr ausgewiesen werden. Diese Änderungen werden in derErgebnisveröffentlichung zum 1.-3. Quartal 2019 bereits berücksichtigt.Unverändert von der Umstellung der Konsolidierung bleiben das Konzernergebnisnach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen sowie das Ergebnis je Aktie.Die VIG erwartet für 2019 unverändert einen Gewinn vor Steuern in der Bandbreitevon EUR 500 - 520 Mio. inklusive des Ergebnisbeitrags der gemeinnützigenWohnbaugesellschaften bis zur Endkonsolidierung mit Wirkung 1. August 2019. Eindarüber hinausgehender, angepasster Ausblick wird im Rahmen desPlanungsprozesses und auf Basis der positiven Konzernentwicklung erstellt.Die Dividendenpolitik der VIG wird sich weiterhin am Ergebnis nach Steuern undnicht beherrschenden Anteilen orientieren und sieht unverändert eineAusschüttungsquote von 30% bis 50% vor.Folgende Wertpapiere der VIG sind an einem geregelten Markt zum Handelzugelassen:EMISSIONSBEZEICHNUNG ISIN HANDELSSEGMENTAktie AT0000908504 Wiener und Prager Börse, AmtlicherHandelVIG nachrang. Anleihe 2015 AT0000A1D5E1 Börse Luxemburg, Geregelter FreiverkehrVIG nachrang. Anleihe 2013 AT0000A12GN0 Wiener Börse, Geregelter FreiverkehrRückfragehinweis:VIENNA INSURANCE GROUP AGWiener Versicherung Gruppe1010 Wien, Schottenring 30Wolfgang HaasLeiter Konzernkommunikation & Marketing, KonzernpressesprecherTel.: +43(0)50 390-21029Fax: +43 (0)50 390 99-21029E-Mail: wolfgang.haas@vig.comNina Higatzberger-SchwarzLeiterin Investor RelationsTel.: +43 (0)50 390-21920Fax: +43 (0)50 390 99-21920E-Mail: nina.higatzberger@vig.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung GruppeSchottenring 30A-1010 WienTelefon: +43(0)50 390-22000FAX: +43(0)50 390 99-22000Email: investor.relations@vig.comWWW: www.vig.comISIN: AT0000908504Indizes: VÖNIX, WBI, ATXBörsen: Wien, Prague Stock ExchangeSprache: DeutschOriginal-Content von: Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, übermittelt durch news aktuell