EANS-Adhoc: UNIQA startet Einladung zum Rückkauf von nachrangigen (Tier 2), in 2013 und 2015 ausgegebenen Anleihen und beabsichtigt Begebung einer neuen nachrangigen (Tier 2) Anleihe mit gleich hohem Nennbetrag

Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Finanzierung/Einladung zum Rückkauf und Anleiheemission/Absichtserklärung25.11.2021Wien - DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODERWEITERGABE IN DIE ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, NACH ODERINNERHALB VON AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT.Der Vorstand und der Aufsichtsrat von UNIQA Insurance Group AG ("UNIQA" oder die"Gesellschaft") haben heute beschlossen, Inhaber der von UNIQA ausgegebenen (a)EUR 350.000.000,00 nachrangigen, fix zu variabel verzinslichen Anleihe mitvorgesehener Fälligkeit in 2043 und erstmaliger Möglichkeit der Kündigung durchdie Gesellschaft zum Termin 31.7.2023, ISIN XS0808635436 (die "2023 Anleihe"),und (b) EUR 500.000.000,00 nachrangigen, fix zu variabel verzinslichen Anleihemit vorgesehener Fälligkeit in 2046 und erstmaliger Möglichkeit der Kündigungdurch die Gesellschaft zum Termin 27.7.2026, ISIN XS1117293107 (die "2026Anleihe"; gemeinsam mit der 2023 Anleihe die "Anleihen" und jede von diesen eine"Serie"), einzuladen, ihre Anleihen der Gesellschaft zum Rückkauf anzudienen(das "Rückkaufangebot" oder der "Rückkauf").Der Rückkauf wird stattfinden (i) in einem Gesamtnennbetrag bis zu insgesamthöchstens EUR 300.000.000,00 oder jenem anderen Betrag, den die Gesellschaft inihrem freien Ermessen gegebenenfalls festlegt (der "Maximale Rückkaufsbetrag"),(ii) (a) mit einem Yield von -0,05 % für die 2023 Anleihe und (b) mit einemOffer Spread von +80 Basispunkten zuzüglich der interpolierten Mid-Swap Rate der2026 Anleihe (wie in der von der Gesellschaft vorbereiteten Einladung zur Legungvon Angeboten zum Rückkauf vom 25. November 2021 (die "Angebotsunterlage")festgelegt) für die 2026 Anleihe, sowie in jedem dieser Fälle (c) zuzüglichaufgelaufenen Zinsen. Die Einzelheiten sind in der Angebotsunterlage festgelegt.Wenn die Gesellschaft Angebote zum Rückkauf in einem Gesamtnennbetrag derAnleihen erhalten sollte, der den Maximalen Rückkaufbetrag überschreitet, wirdeine Kürzung vorgenommen werden.Der Rückkauf ist bedingt mit der erfolgreichen Platzierung von neu ausgegebenennachrangigen (Tier 2) fix zu variabel verzinslichen Schuldverschreibungen miteiner Mindeststückelung von EUR 100.000,00 (die "Neue Anleihe") im selbenNennbetrag wie Anleihen zurückgekauft werden.Investoren können ihre 2023 Anleihe und/oder 2026 Anleihe mit Beginn von heute,25. November 2021, bis zum Endtermin, 1. Dezember 2021 zum Rückkauf andienen (essei denn, dass das Rückkaufangebot verlängert, frühzeitig beendet oderzurückgezogen werden sollte, jeweils im freien Ermessen der Gesellschaft). Dievorläufigen Ergebnisse des Rückkaufangebots werden voraussichtlich am oder umden 2. Dezember 2021 veröffentlicht werden. Die endgültigen Ergebnisse desRückkaufangebots werden sobald wie möglich am oder nach 2. Dezember 2021 oder amoder nach dem Tag der Preisfestsetzung für die Neue Anleihe, je nachdem, welcherTermin der spätere ist, veröffentlicht werden. Die Abwicklung (das Settlement)des Rückkaufs wird erwartet für 10. Dezember 2021 oder für den Bankarbeitstagnach Abwicklung (Settlement) der Emission der Neuen Anleihe, je nachdem, welcherTermin der spätere ist.Das Rückkaufangebot wird ausschließlich auf Grundlage sowie gemäß denBestimmungen und Bedingungen der Angebotsunterlage unterbreitet. DieAngebotsunterlage wird auf Verlangen von Lucid Issuer Services Limited (+44 207704 0880 / uniqa@lucid-is.com [uniqa@lucid-is.com]) in deren Eigenschaft alsAgent für das Rückkaufangebot ab heute zur Verfügung gestellt.UNIQA erwartet für den Fall eines Rückkaufs einen Anstieg derFinanzierungskosten, weil der Rückkauf mit einem Aufschlag auf den Nennbetragerfolgen wird, der vollumfänglich in 2021 verbucht wird. Ungeachtet dessenbelässt UNIQA den aktuellen Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 unverändert.Die Emission und die Platzierung der Neuen Anleihe sind, abhängig von denMarktgegebenheiten, am oder um den 2. Dezember 2021 in Aussicht genommen undwerden sich ausschließlich an institutionelle Anleger in Österreich und imAusland richten. Inhaber der bestehenden Anleihen können eine bevorzugteZuteilung im Angebot der Neuen Anleihe erhalten (gemäß den Bestimmungen undBedingungen der Angebotsunterlage). Um eine bevorzugte Zuteilung der NeuenAnleihe zu erhalten, mögen interessierte Anleger mit einem Dealer ManagerVerbindung aufnehmen, um die Vormerkung ihres Interesses zu veranlassen und eineindividualisierte Referenznummer (Allocation Code) zu erhalten. Die Zulassungder Neuen Anleihe zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse ist beabsichtigt,abhängig von der Billigung des Zulassungsprospekts.UNIQA beabsichtigt zu arrangieren, dass ein Betrag in gleicher Höhe wie derNetto-Erlös aus der Emission der Neuen Anleihe so rasch wie praktisch möglich,jedenfalls aber vor dem Laufzeitende der Neuen Anleihe, zur Gänze oderteilweise, zur Finanzierung und/oder Refinanzierung geeigneter Assets gemäß demUNIQA Green Bond Framework verwendet wird.J.P. Morgan AG und Raiffeisenbank International AG sind als Dealer Manager undLucid Issuer Services Limited als Agent für das Rückkaufangebot beauftragtworden.J.P. Morgan AG und Raiffeisenbank International AG sind als Joint Bookrunnersfür die Neue Anleihe beauftragt worden.Rechtlicher Hinweis/Disclaimer:Diese Mitteilung ist eine Pflichtmitteilung gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU)Nr 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 überMarktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung).Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist kein Angebotzum Verkauf und keine Einladung, Aufforderung oder Angebot zum Kauf oder zurZeichnung von Wertpapieren sowie keine Finanzanalyse und keine aufFinanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung. Die Wertpapiere wurdennicht und werden nicht gemäß ausländischen Wertpapiergesetzen, insbesonderenicht gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung("Securities Act"), bei ausländischen Wertpapierbehörden registriert und dürfeninsbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") nicht ohneRegistrierung oder Ausnahme von den Registrierungserfordernissen gemäß demSecurities Act angeboten oder verkauft werden.Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die oder innerhalb der USA,Australien, Kanada oder Japan oder einem anderen Staat, in dem die Weitergabeoder Verbreitung unzulässig wäre, bestimmt und darf nicht an Publikationen mitallgemeiner Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Einöffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA findet nicht statt.Diese Mitteilung ist kein Angebot und keine Einladung oder Aufforderung an dieÖffentlichkeit in Zusammenhang mit einem Angebot im Sinn der europäischenProspektverordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung"). Das Angebot undder Verkauf der Neuen Anleihe erfolgen aufgrund einer Ausnahme gemäß derProspektverordnung von der Verpflichtung, einen Prospekt für Angebote vonWertpapieren zu erstellen.Ein Zulassungsprospekt wird ausschließlich zum Zweck der Zulassung der NeuenAnleihe zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse erstellt. 