EANS-Adhoc: Steiermärkische Bank und Sparkassen AG erweitert Engagement in Nordmazedonien: Entscheidung der Börsenaufsicht

Fusion/Übernahme/Beteiligung24.09.2019Graz -Die Steiermärkische Bank und Sparkassen AG hat am 28. Februar 2019 einenAktienkaufvertrag mit der Societe Generale unterzeichnet, um sämtliche Aktien zuerwerben, die die Societe Generale an der Ohridska Banka Societe Generale (OBSG)in der Republik Nordmazedonien besitzt und welche circa 74,53 % desAktienkapitals der OBSG darstellen. Diese Transaktion ermöglicht es derSteiermärkischen Sparkasse, ihre bestehende Marktposition in Nordmazedonienwesentlich zu stärken.In der Zwischenzeit liegen die erforderlichen Genehmigungen der EuropäischenZentralbank, der Nordmazedonischen Nationalbank und der Kapitalmarkt- undWettbewerbsbehörden vor.Am 23. September 2019 ging die Entscheidung der Börsenaufsicht ein. Somitbeginnt am 24. September 2019 das öffentliche Übernahmeangebot welchesvoraussichtlich am 21. Oktober 2019 endet.Der Steiermärkische Sparkasse-Konzern ist der größte Anbieter vonFinanzdienstleistungen im Süden Österreichs. 2.751 Mitarbeiterbetreuen an 233 Standorten in der Steiermark und in Südosteuropa rund 700.000Kunden.Emittent: Steiermärkische Bank und Sparkassen AG