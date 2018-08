EANS-Adhoc: Semperit AG Holding / Wertminderung im Segment Sempermed

Weitere Suchergebnisse zu "Semperit":

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Unternehmen06.08.2018Wien - Im Zusammenhang mit der mittelfristigen Unternehmensplanung sowie denVorbereitungen zur Erstellung des Halbjahresfinanzberichtes zum 30. Juni 2018hat der Vorstand der Semperit AG Holding nach eingehender Prüfung einenWertminderungsbedarf (vor Steuern) in Höhe von rund 55 Mio. EUR für das SegmentSempermed identifiziert (26,0 Mio. EUR Wertminderung im ersten Halbjahr 2017).Die Geschäftsentwicklung von Sempermed ist derzeit rückläufig. Die Gründehierfür sind vor allem der sich verstärkende Wettbewerbs- und Preisdruck, dieeingeschränkte Verfügbarkeit und Verteuerung einzelner Inputfaktoren sowieProduktionsineffizienzen.Die mittelfristige Unternehmensplanung erfolgte jüngst im Lichte des laufendenRestrukturierungs- und Transformationsprozesses sowie der zu beobachtendenUnwägbarkeiten der Geschäftsentwicklung von Sempermed; sie bildete die Grundlagefür die Identifikation des Wertminderungsbedarfs. Eine zukünftige Entscheidungüber das Unternehmensportfolio der Semperit Gruppe ist damit nicht verbunden.Aus heutiger Sicht wird das Ergebnis nach Steuern der Semperit Gruppe für dasJahr 2018 negativ ausfallen (2017: -26,3 Mio. EUR). Der exakte Betrag derWertminderung wird in den Halbjahreszahlen berücksichtigt sein und mit derVeröffentlichung des Halbjahresfinanzberichtes 2018 am 23. August 2018bekanntgegeben werden.Rückfragehinweis:Monika RiedelDirector Group Communications & Sustainability+43 676 8715 8620monika.riedel@semperitgroup.comStefan MarinHead of Investor RelationsTel.: +43 676 8715 8210stefan.marin@semperitgroup.comwww.semperitgroup.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Semperit AG HoldingModecenterstrasse 22A-1030 WienTelefon: +43 1 79 777-210FAX: +43 1 79 777-602Email: stefan.marin@semperitgroup.comWWW: www.semperitgroup.comISIN: AT0000785555Indizes: WBI, ATX PRIME, ATX GPBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Semperit AG Holding, übermittelt durch news aktuell