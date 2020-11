EANS-Adhoc: Semperit AG Holding / Semperit schraubt Prognose für Jahresergebnis 2020 erneut nach oben

Weitere Suchergebnisse zu "Semperit":

Wien - Österreich, 6. November 2020 - Die Semperit AG Holding hat am 25.September dieses Jahres via Adhoc-Mitteilung einen Ergebnisausblick, dersignifikant über den Vorjahreszahlen und der bisherigen Prognose lag,verlautbart. Der Ausblick muss nun ein weiteres Mal erhöht werden.Die sich weiter beschleunigende CoViD-Pandemie schlägt sich bei Nachfrage undPreis von Medizinprodukten für den Rest des Jahres noch stärker positiv nieder,als im September angenommen. Vor diesem Hintergrund und unter der Maßgabeweiterhin ungebrochener Rohstoffverfügbarkeit ist auf Basis aktueller Zahlendavon auszugehen, dass das EBITDA der Semperit-Gruppe auf Gesamtjahres-Sicht beiEUR 200,0 bis 225,0 Mio. und damit nochmals deutlicher über dem Wert desVorjahres (2019: EUR 67,8 Mio.) liegen wird, als im September angenommen(damalige Prognose: EUR 165,0 bis 200,0 Mio.). Das EBIT der Semperit-Gruppe wirddemnach für das Gesamtjahr 2020 zwischen EUR 230,0 und 255,0 Mio. (EBIT-Prognoseim September 2020: EUR 195,0 bis 230,0 Mio.; EBIT 2019: EUR -16,5 Mio.)angesiedelt sein.Zudem beabsichtigt der Vorstand der Semperit AG Holding nun, das durch denKernaktionär B & C Holding Österreich GmbH zur Verfügung gestellte Hybridkapitalinnerhalb der nächsten sechs Monate zurückzuführen.