EANS-Adhoc: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG / Veröffentlichung des Beschlusses über die beabsichtigte Veräußerung eigener Aktien

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Aktienrückkauf/Aktienbewegung06.03.2017Ternitz/Wien, 6. März 2017. In Umsetzung des Beschlusses derordentlichen Hauptversammlung vom 27. April 2016 hat der Vorstand derSCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft ("SBO") mitdem Sitz in Ternitz beschlossen eigene Aktien außerbörslich zuveräußern.Die Veräußerung dient der Zuteilung von 6.000 Stück eigener Aktien,d.s. 0,0375 % der Anteile am Grundkapital, im Zuge eineslangfristigen Vergütungsprogrammes an den Vorstandsvorsitzenden derGesellschaft.Mit der vorliegenden Veröffentlichung wird die auf dem oben genanntenBeschluss des Vorstandes der SBO basierende beabsichtigte Veräußerungeigener Aktien gemäß § 4 bzw. § 5 Veröffentlichungsverordnung bekanntgemacht. Das Programm läuft von 17. März bis 15. April 2017.Die Veröffentlichung der im Rahmen der Veräußerung eigener Aktiendurchgeführten Transaktionen wird im Internet auf der Website unterwww.sbo.at (Investor Relations - Corporate Governance -Aktienrückkauf/Verkauf) bekannt gemacht.Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG ist Weltmarktführer beiHochpräzisionsteilen und führender Anbieter von Oilfield Equipmentfür die Oilfield Service-Industrie. Schwerpunkt sind amagnetischeBohrstrangkomponenten sowie High-Tech Downhole Tools für das Bohrenund Komplettieren von Directional und Horizontal Wells. SBObeschäftigte per 31.12.2016 weltweit 1.200 Mitarbeiter (31.12.2015:1.135), davon in Ternitz/Österreich 315 und in Nordamerika (inklusiveMexiko) 544.Rückfragehinweis:Andreas Böcskör, Head of Investor RelationsSchoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AGA-2630 Ternitz, Hauptstraße 2Tel: +43 2630/315 DW 252, Fax: DW 101E-Mail: a.boecskoer@sbo.co.atEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AGHauptstrasse 2A-2630 TernitzTelefon: 02630/315110FAX: 02630/315101Email: sboe@sbo.co.atWWW: http://www.sbo.atBranche: Öl und Gas ExplorationISIN: AT0000946652Indizes: WBI, ATX Prime, ATXBörsen: Amtlicher Handel: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG, übermittelt durch news aktuell