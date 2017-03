EANS-Adhoc: S IMMO AG / Vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2016 und Ausblick

Weitere Suchergebnisse zu "Sparkassen Immobilien":

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Jahresergebnis/Vorläufiges Jahresergebnis und Ausblick06.03.2017S IMMO erzielte im Geschäftsjahr 2016 nach noch ungeprüften,vorläufigen IFRS-Zahlen ein EBIT von ca. EUR 278 Mio. (2015: EUR165,7 Mio.) und ein Konzernergebnis von rund EUR 200 Mio. (2015: EUR77,2 Mio.). Damit wird die S IMMO das beste Ergebnis in ihrerGeschichte einfahren. Auf Grund dieses Rekordergebnisses wird derEPRA-NAV je Aktie zum 31.12.2016 auf rund EUR 14,6 und der Buchwertje Aktie zum 31.12.2016 auf rund EUR 12 steigen.Das erfreuliche Ergebnis 2016 geht auch auf den Verkauf eines Teilsdes deutschen Wohnportfolios zurück. Gegenwärtig sondiert S IMMOweitere Verkaufsmöglichkeiten größerer Objekte, darunter auch jene imViertel Zwei in Wien. Erlöse aus erfolgten und künftigenVeräußerungen werden auf Grund des hohen Preisniveaus auf vielenImmobilienmärkten bevorzugt in Projektentwicklungen investiert und inAktien von deutlich unter NAV notierenden Immobilienunternehmenveranlagt - derzeit in Immofinanz AG und CA Immobilien Anlagen AG.Erwerbe von Bestandsimmobilien erfolgen weiterhin hauptsächlich inDeutschland.Der Jahresfinanzbericht der S IMMO AG wird am 05.04.2017veröffentlicht.Rückfragehinweis:Investor Relations:Andreas J. Feuersteinphone: +43 1 22795-1125mobile: +43 664 818 07 09e-mail: andreas.feuerstein@simmoag.atEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: S IMMO AGFriedrichstraße 10A-1010 WienTelefon: +43 1 22795-0FAX: +43 1 22795-91125Email: office@simmoag.atWWW: www.simmoag.atBranche: ImmobilienISIN: AT0000652250Indizes: ATX Prime, IATXBörsen: Amtlicher Handel: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: S IMMO AG, übermittelt durch news aktuell