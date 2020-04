EANS-Adhoc: Raiffeisen Bank International AG / Verschiebung der Hauptversammlung

Weitere Suchergebnisse zu "Raiffeisen Bank":

------------------kein Stichwort 08.04.2020Wien - RBI: Verschiebung der HauptversammlungWien, 8. April 2020. Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat sich aufgrund der aktuellen gesetzlichen Maßnahmen betreffend Versammlungen in Österreich dazu entschieden, ihre Hauptversammlung auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr 2020 zu verschieben.In Einklang mit der Empfehlung der Europäischen Zentralbank zu Dividendenausschüttungen und angesichts der durch COVID-19 verursachten Unsicherheiten könnte der Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2019 überprüft werden, sobald die finanziellen Auswirkungen von COVID-19 klarer geworden sind.Rückfragehinweis: John P. Carlson, CFA Group Investor Relations Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 1030 Wien, Österreich ir@rbinternational.com Telefon +43-1-71707-2089 www.rbinternational.comEnde der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------Emittent: Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 A-1030 Wien Telefon: +43 1 71707-2089 FAX: +43 1 71707-2138 Email: ir@rbinternational.com WWW: www.rbinternational.com ISIN: AT0000606306 Indizes: ATX Börsen: Wien, Luxembourg Stock Exchange Sprache: DeutschWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/81879/4567981 OTS: Raiffeisen Bank International AGOriginal-Content von: Raiffeisen Bank International AG, übermittelt durch news aktuell