EANS-Adhoc: Raiffeisen Bank International AG / RBI trifft Vereinbarung über den Verkauf der Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD

Wien, 15. November 2021. Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hateine Vereinbarung über den Verkauf von 100 Prozent der Anteile an ihrerbulgarischen Tochtergesellschaft, Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD, an die KBCBank, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der belgischen KBC Group NV,getroffen.Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt eines erfolgreichen Closing undregulatorischer Bewilligungen.Der Kaufpreis für die Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD beläuft sich auf EUR 1.015Millionen, wird die harte Kernkapitalquote der RBI um ungefähr 90 Basispunkteerhöhen und es der RBI ermöglichen, zusätzliches Kapital in ausgewählten Märkteneinzusetzen und dort das Wachstum zu beschleunigen. Die endgültige Auswirkungauf die harte Kernkapitalquote der RBI ist abhängig von den Schlussbilanzen vonRBI und Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD zum Zeitpunkt des Closing, das für Mitte2022 erwartet wird.Die Entscheidung, den bulgarischen Markt trotz der nachhaltigen Profitabilitätund Stärke der Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD zu verlassen, basiert in ersterLinie auf der Möglichkeit mit dem zusätzlichen Kapital in ausgewählten Märktender RBI attraktive Wachstumschancen zu nutzen und an Größe zu gewinnen.