EANS-Adhoc: Palfinger AG / Herbert Ortner kündigt Abschied als Vorstandsvorsitzender der PALFINGER AG an

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Führungswechsel08.11.2017Bergheim -* Information an den Aufsichtsrat, Mandat nicht verlängern zu wollen* Vorstandstätigkeit endet mit 31. Dezember 2017* Suche nach neuem CEO beauftragtNach mehr als 16 Jahren im Management der PALFINGER AG, davon knapp 15 Jahreim Vorstand und knapp 10 Jahre als Vorsitzender des Vorstandes, hat HerbertOrtner heute den Aufsichtsrat darüber informiert, dass er sein Ende 2018auslaufendes Mandat nicht verlängern möchte. Sein Vorstandsmandat wird HerbertOrtner nach Abstimmung mit dem Nominierungsausschuss einvernehmlich per31.12.2017 zurücklegen und in den kommenden Wochen für eine reibungsloseÜbergabe sorgen. Danach wird Herbert Ortner der Familie Palfinger beratend zurSeite stehen."Ich durfte in den vergangenen 16 Jahren an der Spitze eines professionellenManagementteams und in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat der PALFINGER AGdas Unternehmen zum Weltmarktführer seiner Branche entwickeln. Ich binüberzeugt davon, dass das Unternehmen perfekt positioniert ist und dasprofessionelle Managementteam von PALFINGER auch in der Zukunft viele weitereErfolge erzielen wird", kommentiert der scheidende Vorstandsvorsitzende dieVeränderung an der Spitze des Unternehmens.Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der PALFINGER AG, Hubert Palfinger,kommentiert diese Veränderung: "Mit großem Bedauern haben wir die Entscheidungvon Herbert Ortner akzeptieren müssen. Wir danken Herbert Ortner für seineherausragenden strategischen und operativen Leistungen, seinen bedingungslosenEinsatz für unser Unternehmen und die Familie und wünschen ihm für die ZukunftGlück und Erfolg."Der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrates wird umgehend die Suche nacheinem Nachfolger aufnehmen.Rückfragehinweis:Hannes Roither, PALFINGER AGUnternehmenssprecherTel.: +43 662 2281-81100mailto: h.roither@palfinger.comwww.palfinger.agEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Palfinger AGLamprechtshausener Bundesstraße 8A-5020 SalzburgTelefon: 0662/2281-81101FAX: 0662/2281-81070Email: ir@palfinger.comWWW: www.palfinger.agISIN: AT0000758305Indizes:Börsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Palfinger Holding AG, übermittelt durch news aktuell