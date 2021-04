EANS-Adhoc: PALFINGER AG / Update Umsatz- und Ergebnisprognose für das 1. Quartal und das Gesamtjahr 2021

Weitere Suchergebnisse zu "Palfinger":

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Gewinnprognose12.04.2021Bergheim - Auf Basis der aktuellen Vorschaurechnung erwartet der Vorstand derPALFINGER AG für das 1. Quartal 2021 - wie bereits Anfang Februar mitgeteilt -einen Umsatz über dem 1. Quartal 2020 (393,2 Mio. EUR). Die EBIT-Marge wirdaufgrund eines guten Produktmixes sowie geringerer Strukturkosten in den erstendrei Monaten 2021 mit rund 10 Prozent jedoch deutlich über dem Vorjahreswert (1.Quartal 2020: 8,0 Prozent) liegen.Für das Gesamtjahr 2021 strebt das Management an, die Zahlen des Rekordjahres2019 (1,75 Mrd EUR Umsatz und 149,0 Mio EUR EBIT) zu übertreffen.Die finalen Zahlen für das 1. Quartal 2021 werden wie geplant am 30. April 2021veröffentlicht.Rückfragehinweis:Hannes Roither | Konzernsprecher | PALFINGER AGT +43 662 2281-81100 | h.roither@palfinger.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Palfinger AGLamprechtshausener Bundesstraße 8A-5020 SalzburgTelefon: 0662/2281-81101FAX: 0662/2281-81070Email: ir@palfinger.comWWW: www.palfinger.agISIN: AT0000758305Indizes:Börsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Palfinger Holding AG, übermittelt durch news aktuell