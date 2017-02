EANS-Adhoc: PALFINGER 2016 neuerlich mit Rekordumsatz und -ergebnis

Weitere Suchergebnisse zu "Palfinger":

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Geschäftsberichte/Jahresgeschäftsbericht07.02.2017- Umsatz steigt um 10,3 Prozent auf 1.357,0 Mio EUR - EBITDAn um 11,7Prozent auf 172,5 Mio EUR und EBITn um 9,1 Prozent auf 123,7 MioEUR angehoben - EBIT trotz Restrukturierung mit 106,0 Mio EUR aufRekordmarke - Nach Akquisition von Harding Ausbau des Marinegeschäftszum zweiten Standbein - Dividende mit 0,57 EUR je Aktie stabil -Starker Auftragseingang in Q4 2016 und zu Jahresbeginn 2017_____________________________________________________________________________|_____________________________|________2014|________2015|________2016|_______%||Umsatz in Mio EUR____________|_____1.063,4|_____1.229,9|_____1.357,0|___10,3%||EBITDAn* in Mio EUR__________|_______104,6|_______154,4|_______172,5|___11,7%||EBITDAn-Marge* in %__________|________9,8%|_______12,6%|_______12,7%|_______-||EBITn* in Mio EUR____________|________66,1|_______113,4|_______123,7|____9,1%||EBITn-Marge* in %____________|________6,2%|________9,2%|________9,1%|_______-||EBIT (operatives Ergebnis)___|________66,1|_______104,4|_______106,0|____1,6%||Konzernergebnis in Mio EUR___|________38,2|________64,4|________61,2|___-5,0%||Dividende____________________|________0,34|________0,57|______0,57**|_______-||Mitarbeiter***_______________|___8.225****|___8.978****|_______9.580|____6,7%|* Diese Werte für 2015 und 2016 sind bereinigt (n = normalized) umRestrukturierungskosten.** Vorschlag an die Hauptversammlung*** Im Jahresdurchschnitt/Konsolidierte Konzernunternehmen ohneEquity-Beteiligungen sowie ohne Leiharbeiter.**** Aufgrund von internen Kontrollschleifen zur Verbesserung der Datenqualitäthaben sich Änderungen ergeben.Bergheim, am 7. Februar 2017Entwicklung der PALFINGER Gruppe Die Geschäftsentwicklung derPALFINGER Gruppe war im Jahr 2016 von einer Fortsetzung desWachstumskurses geprägt. Im Segment LAND, in dem das traditionellelandgebundene Geschäft abgebildet wird, konnten in Europa,Nordamerika, GUS sowie in der Region Asien und Pazifik Zuwächseverzeichnet werden. Nach der Akquisition von Harding - der größten inder Unternehmensgeschichte - wurde das Marinegeschäft in einemeigenen Segment SEA zusammengefasst. Der konsolidierte Umsatz derPALFINGER Gruppe wurde um 10,3 Prozent ausgeweitet und stieg auf1.357,0 Mio EUR nach 1.229,9 Mio EUR im Jahr 2015. Das stellt einenneuen Rekordwert dar. Trotz umfassender Restrukturierungsmaßnahmenund Integrationskosten in Nordamerika und im Marinebereich konnte dasEBIT auf einen Höchstwert in Höhe von 106,0 Mio EUR gesteigertwerden. Das Augenmerk des Managements lag auf der operativen, umRestrukturierungskosten bereinigten (n = normalized) Profitabilität.Das EBITDAn konnte überproportional um 11,7 Prozent auf 172,5 Mio EURgesteigert werden, die EBITDAn-Marge lag mit 12,7 Prozent geringfügighöher als die Vergleichszahl des Jahres 2015.Ergebnisentwicklung und Dividende Die signifikanteErgebnisverbesserung im Segment LAND ermöglichte auch aufKonzernebene eine überproportionale Entwicklung: Das bereinigteEBITDA (EBITDAn) stieg von 154,4 Mio EUR in der Vorjahresperiode um11,7 Prozent auf 172,5 Mio EUR. Die EBITDAn-Marge betrug somit 12,7Prozent nach 12,6 Prozent im Vergleichszeitraum. Das operativeErgebnis (EBIT) erhöhte sich um 1,6 Prozent, von 104,4 Mio EUR auf106,0 Mio EUR, einen neuen Höchstwert. Das Konzernergebnis desGeschäftsjahres 2016 liegt mit 61,2 Mio EUR um 5,0 Prozent unter demVorjahreswert von 64,4 Mio EUR. Das Ergebnis je Aktie beträgt 1,63EUR nach 1,73 EUR im Jahr 2015. Gemäß der Dividendenpolitik vonPALFINGER wird der Vorstand der Hauptversammlung vorschlagen, für dasGeschäftsjahr 2016 eine Dividende in Höhe von 0,57 EUR auszuschütten.Ausblick Die Rahmenbedingungen für das Jahr 2017 bergen zahlreichepolitische und wirtschaftliche Unsicherheiten. Trotzdem hält dasManagement neuerliches Umsatzwachstum aufgrund des gutenAuftragseingangs im 4. Quartal 2016 und zu Jahresbeginn 2017 fürrealistisch.Der integrierte Bericht über das Geschäftsjahr 2016 steht unterwww.palfinger.ag/de/newsroom/geschaeftsberichte zum Download zurVerfügung.Text und entsprechendes Bildmaterial stehen auch im Newsroom unsererInternetseite www.palfinger.ag zur Verfügung.Rückfragehinweis:Hannes Roither, PALFINGER AGKonzernsprecherTel. +43 662 2281-81100h.roither@palfinger.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Palfinger AGLamprechtshausener Bundesstraße 8A-5020 SalzburgTelefon: 0662/2281-81101FAX: 0662/2281-81070Email: ir@palfinger.comWWW: www.palfinger.agBranche: MaschinenbauISIN: AT0000758305Indizes: Prime MarketBörsen: Amtlicher Handel: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Palfinger Holding AG, übermittelt durch news aktuell