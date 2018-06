EANS-Adhoc: Ottakringer Getränke AG / Dividendenbekanntmachung

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Ausschüttungen/Dividendenbeschlüsse27.06.2018Wien - In der 34. ordentlichen Hauptversammlung der Ottakringer Getränke AG vom27. Juni 2018 wurde folgende Gewinnausschüttung beschlossen:- für Vorzugsaktien (ISIN AT0000758032): Euro 2,00 zuzüglich einer einmaligenJubiläumsdividende von Euro 2,00, somit insgesamt Euro 4,00 pro Aktie, für426.552 Stück Vorzugsaktien gesamt Euro 1.706.208,00.- für Stammaktien (ISIN AT0000758008) oder für eingelieferte Stammaktien im Zugedes freiwilligen öffentlichen Angebots (ISIN AT0000A218U8): Euro 2,00 zuzüglicheiner einmaligen Jubiläumsdividende von Euro 2,00, somit insgesamt Euro 4,00 proAktien, für 2.412.829 Stück gesamt Euro 9.651.316,00.In Summe beträgt die Gewinnausschüttung für Vorzugsaktien und Stammaktien Euro11.357.524,00.Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab Freitag, dem 6. Juli 2018, abzüglich27,5 % Kapitalertragssteuer, soweit keine gesetzliche Ausnahme von der Erhebungder Kapitalertragsteuer vorgesehen ist, durch Gutschrift bei den depotführendenKreditinstituten.Der Handel ex Dividende 2017 an der Wiener Börse erfolgt ab 4. Juli 2018 und derNachweisstichtag für die Dividende ist der 5. Juli 2018.Der VorstandRückfragehinweis:Mag. Siegfried MenzVorstandsvorsitzenderTel.: +43 1 49100-2216mailto:sigi.menz@ottakringerkonzern.comProk. Mag. Alexander TesarLeiter Finanz- u. RechnungswesenInvestor RelationsTel.: +43 1 49100-2253Ende der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Ottakringer Getränke AGOttakringer Platz 1A-1160 WienTelefon: +43 1 49100- 0FAX: +43 1 49100- 2613Email:WWW: www.ottakringerkonzern.comISIN: AT0000758032, AT0000758008Indizes:Börsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Ottakringer Getränke AG, übermittelt durch news aktuell