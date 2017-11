EANS Adhoc: Österreichische Staatsdruckerei Holding AG (deutsch)

EANS-Adhoc: Österreichische Staatsdruckerei Holding AG /

kein Stichwort 15.11.2017

Wien - Wien, am 15.11.2017.

Die Österreichische Staatsdruckerei Holding AG ("OeSD") hat am 11.01.2017 folgende Insiderinformation veröffentlicht: "Die Österreichische Staatsdruckerei hat einen internationalen Auftrag über ID- Dokumente in der Höhe von rund EUR 10 Mio. erhalten. Der Auftrag wird im kommenden Geschäftsjahr 2017/18 realisiert werden. Wie in der Hochsicherheits- Dokumenten-Branche üblich wird auch bei diesem Auftrag auf die Nennung des Auftraggebers verzichtet." Im Hinblick auf diesen Auftrag eines afrikanischen Staates gibt die OeSD bekannt, dass sich die Auftragsrealisierung aufgrund kundenseitig verursachten Projektverzögerungen voraussichtlich auf das nächste Geschäftsjahr verschieben wird.

Rückfragehinweis: Mag. Helmut Lackner Chief Financial Officer Tel.: +43/1/206 66-208 lackner@staatsdruckerei.at

