EANS-Adhoc: Österreichische Staatsdruckerei Holding AG / HERSTELLUNG EINES MINDESTSTREUBESITZES VON 2 % BIS 30.06.2019 BEABSICHTIGT

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Vorstand/Stellungnahmen21.06.2018Wien - Die Kernaktionäre der Österreichische Staatsdruckerei Holding AG (die"Gesellschaft"), namentlich G3 Industrie Privatstiftung und GRT Privatstiftung,gaben heute bekannt, dass sie sich darum bemühen werden, bis zum 30.06.2019 beider Gesellschaft einen Mindeststreusatz (Mindeststreubesitz) von 2 % desGrundkapitals herzustellen. Hintergrund ist, dass seit Anfang des Jahres 2018für Emittenten im Amtlichen Handel der Wiener Börse dieser Mindeststreubesitzgilt (§ 40 Abs 1 Z 7 BörseG 2018). Auch wenn seitens der Gesellschaft dieAuffassung vertreten wird, dass diese Bestimmung auf sie nicht anzuwenden ist,so streben die Kernaktionäre (und auch die Gesellschaft) die Einhaltung derBestimmung bis 30.06.2019 an.Es besteht allerdings keine Gewissheit, dass ein Mindeststreubesitz innerhalbder genannten Frist hergestellt werden kann. Aktuell ist kein öffentlichesAngebot bestehender oder neuer Aktien der Gesellschaft geplant. Sollte es nichtgelingen, den Mindeststreubesitz von 2 % bis 30.06.2019 herzustellen, so bestehtdie Möglichkeit, dass die Wiener Börse im Anschluss ein Verfahren auf Widerrufder Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Amtlichen Handel der Wiener Börseeinleitet.Wichtiger Hinweis: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf vonWertpapieren der Gesellschaft noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotszum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot vonWertpapieren der Gesellschaft in Österreich findet nicht statt.Rückfragehinweis:Mag. Helmut LacknerChief Financial OfficerTel.: +43/1/206 66 - 208lackner@staatsdruckerei.atEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Österreichische Staatsdruckerei Holding AGTenschertstraße 7A-1239 WienTelefon: +43 1 206 66FAX: +43 1 206 66 100Email: office@staatsdruckerei.atWWW: www.staatsdruckerei.atISIN: AT00000OESD0Indizes:Börsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Österreichische Staatsdruckerei Holding AG, übermittelt durch news aktuell