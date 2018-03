EANS-Adhoc: Oberbank AG / Vorschlag Dividendenerhöhung

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Ausschüttungen/Dividendenbeschlüsse20.03.2018Linz - Oberbank AG beschließt Vorschlag betreffend DividendenerhöhungLinz, am 20.3.2018Bei der heutigen Aufsichtsratssitzung wurde der Dividendenvorschlag für dieBeschlussfassung in der heurigen Hauptversammlung am 15.5.2018 beschlossen.Demnach schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, die Dividende um 25 Cent auf 90Cent pro Aktie zu erhöhen.Diese Erhöhung wird der Hauptversammlung entsprechend vorgeschlagen.Rückfragehinweis:Oberbank AGMag. Andreas Pachinger0043 / 732 / 7802 - 37460andreas.pachinger@oberbank.atEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Oberbank AGUntere Donaulände 28A-4020 LinzTelefon: +43(0)732/78 02-0FAX: +43(0)732/78 58 10Email: sek@oberbank.atWWW: www.oberbank.atISIN: AT0000625108, AT0000625132Indizes: WBIBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Oberbank AG, übermittelt durch news aktuell