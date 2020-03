EANS-Adhoc: Oberbank AG / Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens durch die Übernahmekommission gemäß § 33 ÜbG

Weitere Suchergebnisse zu "Oberbank":

Recht/Prozesse06.03.2020Linz, 6.3.2020 - Der 1. Senat der Übernahmekommission hat am 02. März 2020 aufAntrag der UniCredit Bank Austria AG (FN 150714p) und der CABOBeteiligungsgesellschaft m.b.H. (FN 230033i) die Einleitung eines Verfahrensgemäß § 33 ÜbG betreffend die Oberbank AG (FN 79063w) beschlossen und am 06.März 2020 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlicht.Gegenstand der Untersuchung dieses Nachprüfungsverfahrens ist, ob Oberbank AG(FN 79063w), BKS Bank AG (FN 91810s), BKS 2000Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH (FN 134279w), Bank für Tirol undVorarlberg AG (FN 32942w), BTV Beteiligungsholding GmbH (FN 114039f), BTV 2000Beteiligungsverwaltungsgesellschaft m.b.H. (FN 51485p), Generali 3Banken HoldingAG (FN 234231h), OBK Mitarbeiterbildungs- und Erholungsförderung registrierteGenossenschaft mit beschränkter Haftung (FN 196243v), OberbankBeteiligungsholding Gesellschaft m.b.H. (FN 228000w), WüstenrotWohnungswirtschaft registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung (FN69160g), Beteiligungsverwaltung Gesellschaft m.b.H. (FN 81137w) sowie BOBMitarbeiterbeteiligungsgenossenschaft e.Gen. (FN 78135f) eine Angebotspflicht,insbesondere gemäß § 22a Z 3 oder § 22 Abs 4 ÜbG, verletzt haben. Dies betrifftvor allem die Gründung der Generali 3Banken Holding AG und damitzusammenhängende Vorgänge.Sollte eine Verletzung der Angebotspflicht festgestellt werden, ruhen dieStimmrechte der zuvor genannten Rechtsträger aus den Aktien an der Oberbank AGbis ein dem Übernahmegesetz entsprechendes Pflichtangebot auf den Erwerbsämtlicher Aktien der Oberbank AG von den zuvor genannten Rechtsträger gestelltoder das Ruhen der Stimmrechte von der Übernahmekommission aufgehoben wird. DerVorstand der Emittentin ist der Auffassung, dass keine Verletzung einerAngebotspflicht vorliegt.Rückfragehinweis:Oberbank AGMag. Andreas Pachinger0043 / 732 / 7802 - 37460andreas.pachinger@oberbank.atEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Oberbank AGUntere Donaulände 28A-4020 LinzTelefon: +43(0)732/78 02-0FAX: +43(0)732/78 58 10Email: sek@oberbank.atWWW: www.oberbank.atISIN: AT0000625108, AT0000625132Indizes: WBIBörsen: WienSprache: Deutsch