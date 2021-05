EANS-Adhoc: Oberbank AG / Änderung im Vorsitz des Aufsichtsrates und Verlängerung des Vorstandsvorsitzenden

Weitere Suchergebnisse zu "Oberbank":

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Personalia11.05.2021Linz - In der heutigen konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates der OberbankAG, die unmittelbar nach der ordentlichen Hauptversammlung abgehalten wurde,wurde Dr. Andreas König einstimmig zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsratesgewählt. Er übernimmt den Vorsitz von Dr. Martin Zahlbruckner.Dr. Andreas König, geboren am 02.03.1960, wurde in der heutigen ordentlichenHauptversammlung neu in den Aufsichtsrat der Oberbank AG gewählt. Dr. König istRechtsanwalt in Innsbruck und Mitglied des Aufsichtsrates der Bank für Tirol undVorarlberg Aktiengesellschaft.Weiters hat der Aufsichtsrat, dem Vorschlag des Nominierungsausschusses folgend,die Verlängerung des Vorstandsmandates von Generaldirektor Dr. FranzGasselsberger, MBA um die gemäß § 75 Abs. 1 AktG vorgesehene Höchstdauer von 5Jahren, sohin bis zum 12. Mai 2027, beschlossen.Rückfragehinweis:Oberbank AG, Abteilung SekretariatMag. Andreas Pachinger, Tel. 0043 / 732 / 7802 - 37460andreas.pachinger@oberbank.atEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Oberbank AGUntere Donaulände 28A-4020 LinzTelefon: +43(0)732/78 02-0FAX: +43(0)732/78 58 10Email: sek@oberbank.atWWW: www.oberbank.atISIN: AT0000625108, AT0000625132Indizes: WBIBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Oberbank AG, übermittelt durch news aktuell